阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

阿里巴巴(09988)推出迄今規模最大模型Qwen3-Max，並宣布與英偉達開展物理AI合作。管理層又指目前正積極推進3800億人民幣的人工智能(AI)基礎設施建設，加上「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗下基金4年以來首次重新開倉買入阿里，刺激阿里今日(24日)最多飆近一成高見174.9元，表現於一眾科技股中一枝獨秀，且已逼近其2019年上市價176元，應如何部署？

阿里推迄今規模最大模型Qwen3-Max 推進3800億人幣AI基礎設施建設



阿里董事兼首席執行官吳泳銘在2025雲棲大會上表示，大模型是下一代操作系統，而AI雲是下一代計算機。也許未來全世界只會有5、6個超級雲計算平台。目前阿里正積極推進3800億人民幣的AI基礎設施建設，並計劃追加更大的投入。為了迎接ASI時代的到來，對比2022年這個GenAI的元年，到2032年阿里雲全球數據中心的能耗規模將提升10倍。他預期，未來可能會有超過全球人口數量的agent(智慧體)和機器人，和人類一起工作，對真實世界產生巨大影響。



另外，據「通義千問Qwen」微信公眾號消息，繼Qwen3-2507系列發布後，阿里推出Qwen3-Max模型，據介紹，這是阿里迄今為止規模最大、能力最強的模型。目前Qwen3-Max-Instruct的預覽版在LMArena文本排行榜上位列第三，超越了GPT-5-Chat。正式版本在代碼能力和智能體(agent)能力方面進一步提升，在涵蓋知識、推理、編程、指令遵循、人類偏好對齊、智能體任務和多語言理解的全面基準測試中均達到業界領先水平。阿里雲智能集團首席技術官周靖人在阿里雲棲大會分享中透露，截至目前，通義千問已累計開放逾300(個)開源模型，覆蓋全尺寸、全模態模型，開源模型下載量已經突破6億(次)。另在大會上，阿里雲最新發布了Qwen3-VL等多款模型。周靖人透露，通義萬象目前已經生成了超過3.9億張圖片，7000多萬個視頻。

阿里雲又與英偉達在物理AI領域達成合作，阿里雲人工智能平台PAI將集成英偉達Physical AI軟件棧，將為企業用戶提供數據預處理，仿真數據生成，模型訓練評估，機器人強化學習，仿真測試等全鏈路平台服務，進一步縮短具身智能、輔助駕駛等應用的開發周期。

Cathie Wood時隔4年再建倉阿里 涉資1630萬美元

此外，被稱為「科技女股神」、方舟投資行政總裁伍德(Cathie Wood)4年以來首次重新開倉買入阿里。Cathie Wood旗下公司Ark Investment Management的每日交易報告顯示，旗下兩支交易所交易基金(ETF)周一(22日)買入了阿里的美國存託憑證(ADR)。持倉報告指相關股份總價值約為1630萬美元。根據美國證交會資料顯示，Ark對阿里的首次投資可以追溯到2014年，當時阿里首次公開招股(IPO)不久。但在2021年9月之後，沒有找到任何投資或代理投票記錄，當時阿里正處於中國全面監管整頓的風暴眼之中。

另於今年較早時，Ark開始增持百度(09888)，令總持股量達到約4700萬美元。Ark的ETF也投資於比亞迪(01211)(深:002594)、小馬智行及京東物流(02618)，不過投入相對較小。

大摩王瀅：中資科技股仍處爆發前期 相對美股科技股仍有折讓

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅近日表示，中資科技股無論是體量還是估值上，還是處於爆發的前期。隨市場更關注高科技及研發創新領域，這對中資股估值進一步修復有利。王瀅指，AI是全球投資者持續關注的方向，加上中國的高端製造及科技創新達世界領先水平，芯片、科技硬件、人形機械人、自動化、生物製藥、電動車及電池等板塊值得持續關注。

王瀅又指，中資科技股相對美股科技股仍有折讓。目前美股「科技七雄」2025年平均預測市盈率約62倍，市值合共約18萬億美元，意味每家市值平均接近2萬億至3萬億美元。若以港股內市值較大、AI領域較具代表性的騰訊(00700)、阿里、百度、中芯(00981)計算，預測市盈率約40倍，市值共約近10萬億港元，即每家市值平均僅約2.5萬億港元。



熊麗萍：科技股趁回調吸納要識揀 阿里升浪未完158元可吸

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，雖然近日科技股有回調，但若想吸納除了要看自己持貨多少，做好風險管理外，也要看揀選哪類型科技股，儘管科技股普遍表現比傳統股好，當中有些股份卻升不起。南方恒生科技(03033)此類科技股ETF相對穩陣、簡單、平衡，但升幅可能不及揀中某隻優質科技股，當中阿里近期跑贏並撐起大市，相信今次其升浪未完，就算調整下來，回至160元以下已差不多，起碼見其在業績公布後，各樣消息都對辦，陸續有更多消息令其業務發展，若未有貨可於約157、158元吸納。

阿里今日升9.16%收報174元，成交440.91億元。但需要留意港股全日拋空442億元，阿里佔最多達106.6億元，佔總額約24.1%及佔其股份成交24.2%。其他科技股方面，也普遍上升，騰訊升2.05%報648.5元，美團(03690)升1.19%報102.2元，京東(09618)升3.66%報133元，百度升0.16%報128.6元，快手(01024)升3.78%報76.85元，小米(01810)升2.62%報56.9元，嗶哩嗶哩(09626)升1.48%報206.4元，惟網易(09999)無升跌報237.2元。

