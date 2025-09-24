  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

24/09/2025

　　阿里巴巴(09988)推出迄今規模最大模型Qwen3-Max，並宣布與英偉達開展物理AI合作。管理層又指目前正積極推進3800億人民幣的人工智能(AI)基礎設施建設，加上「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗下基金4年以來首次重新開倉買入阿里，刺激阿里今日(24日)最多飆近一成高見174.9元，表現於一眾科技股中一枝獨秀，且已逼近其2019年上市價176元，應如何部署？

 

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

阿里推迄今規模最大模型Qwen3-Max   推進3800億人幣AI基礎設施建設


　　阿里董事兼首席執行官吳泳銘在2025雲棲大會上表示，大模型是下一代操作系統，而AI雲是下一代計算機。也許未來全世界只會有5、6個超級雲計算平台。目前阿里正積極推進3800億人民幣的AI基礎設施建設，並計劃追加更大的投入。為了迎接ASI時代的到來，對比2022年這個GenAI的元年，到2032年阿里雲全球數據中心的能耗規模將提升10倍。他預期，未來可能會有超過全球人口數量的agent(智慧體)和機器人，和人類一起工作，對真實世界產生巨大影響。


　　另外，據「通義千問Qwen」微信公眾號消息，繼Qwen3-2507系列發布後，阿里推出Qwen3-Max模型，據介紹，這是阿里迄今為止規模最大、能力最強的模型。目前Qwen3-Max-Instruct的預覽版在LMArena文本排行榜上位列第三，超越了GPT-5-Chat。正式版本在代碼能力和智能體(agent)能力方面進一步提升，在涵蓋知識、推理、編程、指令遵循、人類偏好對齊、智能體任務和多語言理解的全面基準測試中均達到業界領先水平。阿里雲智能集團首席技術官周靖人在阿里雲棲大會分享中透露，截至目前，通義千問已累計開放逾300(個)開源模型，覆蓋全尺寸、全模態模型，開源模型下載量已經突破6億(次)。另在大會上，阿里雲最新發布了Qwen3-VL等多款模型。周靖人透露，通義萬象目前已經生成了超過3.9億張圖片，7000多萬個視頻。

 

阿里推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

（AP圖片）

 

 　　阿里雲又與英偉達在物理AI領域達成合作，阿里雲人工智能平台PAI將集成英偉達Physical AI軟件棧，將為企業用戶提供數據預處理，仿真數據生成，模型訓練評估，機器人強化學習，仿真測試等全鏈路平台服務，進一步縮短具身智能、輔助駕駛等應用的開發周期。

 

Cathie Wood時隔4年再建倉阿里　涉資1630萬美元

 

　　此外，被稱為「科技女股神」、方舟投資行政總裁伍德(Cathie Wood)4年以來首次重新開倉買入阿里。Cathie Wood旗下公司Ark Investment Management的每日交易報告顯示，旗下兩支交易所交易基金(ETF)周一(22日)買入了阿里的美國存託憑證(ADR)。持倉報告指相關股份總價值約為1630萬美元。根據美國證交會資料顯示，Ark對阿里的首次投資可以追溯到2014年，當時阿里首次公開招股(IPO)不久。但在2021年9月之後，沒有找到任何投資或代理投票記錄，當時阿里正處於中國全面監管整頓的風暴眼之中。

 

　　另於今年較早時，Ark開始增持百度(09888)，令總持股量達到約4700萬美元。Ark的ETF也投資於比亞迪(01211)(深:002594)、小馬智行及京東物流(02618)，不過投入相對較小。

 

阿里推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

Cathie Wood（AP圖片）

 

大摩王瀅：中資科技股仍處爆發前期　相對美股科技股仍有折讓

 

　　摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅近日表示，中資科技股無論是體量還是估值上，還是處於爆發的前期。隨市場更關注高科技及研發創新領域，這對中資股估值進一步修復有利。王瀅指，AI是全球投資者持續關注的方向，加上中國的高端製造及科技創新達世界領先水平，芯片、科技硬件、人形機械人、自動化、生物製藥、電動車及電池等板塊值得持續關注。

 

　　王瀅又指，中資科技股相對美股科技股仍有折讓。目前美股「科技七雄」2025年平均預測市盈率約62倍，市值合共約18萬億美元，意味每家市值平均接近2萬億至3萬億美元。若以港股內市值較大、AI領域較具代表性的騰訊(00700)、阿里、百度、中芯(00981)計算，預測市盈率約40倍，市值共約近10萬億港元，即每家市值平均僅約2.5萬億港元。


熊麗萍：科技股趁回調吸納要識揀　阿里升浪未完158元可吸

 

阿里 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，雖然近日科技股有回調，但若想吸納除了要看自己持貨多少，做好風險管理外，也要看揀選哪類型科技股，儘管科技股普遍表現比傳統股好，當中有些股份卻升不起。南方恒生科技(03033)此類科技股ETF相對穩陣、簡單、平衡，但升幅可能不及揀中某隻優質科技股，當中阿里近期跑贏並撐起大市，相信今次其升浪未完，就算調整下來，回至160元以下已差不多，起碼見其在業績公布後，各樣消息都對辦，陸續有更多消息令其業務發展，若未有貨可於約157、158元吸納。

 

　　阿里今日升9.16%收報174元，成交440.91億元。但需要留意港股全日拋空442億元，阿里佔最多達106.6億元，佔總額約24.1%及佔其股份成交24.2%。其他科技股方面，也普遍上升，騰訊升2.05%報648.5元，美團(03690)升1.19%報102.2元，京東(09618)升3.66%報133元，百度升0.16%報128.6元，快手(01024)升3.78%報76.85元，小米(01810)升2.62%報56.9元，嗶哩嗶哩(09626)升1.48%報206.4元，惟網易(09999)無升跌報237.2元。

 

阿里推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及大市，立即重溫


其他阿里相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 恒指轉跌為升短線料已見底 阿里食正AI加晶片股價受追捧
《Ａ股焦點》阿里與英偉達開展Physical AI合作，滬深阿里概念股拉升
阿里雲夥英偉達推動縮短具身智能等應用開發周期
阿里雲指「通義千問」已開源逾300模型，累計下載量超過6億
【ＡＩ】阿里巴巴推出Qwen3-Max模型，代碼和智能體能力提升
Cathie Wood時隔4年再建倉阿里巴巴(09988)，涉資1630萬美元
阿里(09988)吳泳銘:未來智能體及機器人數量或超過全球人口，與人類一同工作

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00570

中國中藥

2.500

異動股

01024

快手－Ｗ

76.850

異動股

00361

順龍控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,163.67
    -129.11 (-0.279%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,631.29
    -25.63 (-0.385%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,445.72
    -127.76 (-0.566%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升645.210
變動率︰+1.742%
較港股︰-0.51%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.219
變動率︰-0.950%
較港股︰-1.19%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.199
變動率︰-1.069%
較港股︰-0.29%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.300
變動率︰-3.571%
較港股︰-7.35%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升41.970
變動率︰+11.533%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升177.700
變動率︰+8.965%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.120
變動率︰+7.605%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.305
變動率︰+7.180%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升30.355
變動率︰+3.459%
COP 康菲石油
按盤價(USD)︰升96.440
變動率︰+3.177%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升434.888
變動率︰+2.122%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.890
變動率︰-2.365%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/09/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00570 中國中藥
  • 2.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
  • 00361 順龍控股
  • 0.068
  • 00968 信義光能
  • 3.420
  • 01030 新城發展
  • 2.480
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 107.500
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.720
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$12.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 174.000
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.750
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 105.700
  • 00175 吉利汽車
  • 18.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 232.800
  • 目標︰$280.00
  • 02268 藥明合聯
  • 75.850
  • 目標︰$87.00
  • 00837 譚木匠
  • 7.850
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

24/09/2025 17:05  《盤後部署》靠攏英偉達阿里狂升9%領彈恒指，京東出海值得關注宜撈底

24/09/2025 18:57  政府：各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

24/09/2025 18:36  據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹

24/09/2025 18:18  據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

24/09/2025 16:21  機管局：機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降

24/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

24/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】德銀升蔚來目標近一成，麥格理升新東方一成惟續看淡

24/09/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６２，一周拆息上日報４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

恨死隔籬
人氣文章

FOCUS

英偉達｜FOCUS | 算力即權力，In Jensen we trust？
人氣文章

影視娛樂

女歌手林欣彤凌晨直播拍著男子呼救：你想殺死我！語無倫次惹關注
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

粗框眼鏡熱潮回歸！Jennie同款的Ray-Ban Wayfarer Puffer，會是2025秋冬時尚MVP？
人氣文章

Art & Living

此情可待成追憶：《時光倒流七十年》的香港迷情
人氣文章

Fashion

艾美獎2025紅毯造型Best Pick：「星期三」Jenna Ortega超前衛寶石上衣、BLACKPINK Lisa訂製粉紅蓮花禮服仙氣全開！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
屋企常備食材：杏鮑菇多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇
人氣文章
牙膏推薦 │ 9成港人患牙周病，增心血管病糖尿病風險！日本熱選16款抗菌美白除口臭牙膏 新文章
人氣文章
荷蘭宿舍𢹂手共進 展翅翱翔新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 00:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/09/2025
神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處