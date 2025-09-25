  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

科網股｜阿里巴巴股價可再下一城？

25/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/chZoJpQQ-Nc

 

 

 

 

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份－一百

108.300

異動股

02252

微創機器人－Ｂ

28.300

異動股

01810

小米集團－Ｗ

59.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 108.300
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 28.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.300
  • 00165 中國光大控股
  • 12.810
  • 01593 辰林教育
  • 1.450
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 32.300
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.980
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 107.100
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.700
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.770
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.760
  • 00700 騰訊控股
  • 656.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.300
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 02431 佑駕創新
  • 29.100
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技
  • 16.090
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

25/09/2025 12:51  《午市前瞻》個股升多跌少料大市企穩兩萬六，恒生清理不良資產早有預期

25/09/2025 12:06  恒指半日升115點報26633，小米阿里掉頭造好，紫金升6%

25/09/2025 12:02  國泰(00293)據報與股東磋商新飛機大型訂單

25/09/2025 11:51  《異動股》內銀全線跌建行跌2%連跌兩日，人行日前逆回購股價曾逆市升

25/09/2025 11:44  《Ａ股焦點》寧德時代AH股齊創歷史新高，總市值超越貴州茅台

25/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

25/09/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成

25/09/2025 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６８，隔夜拆息較上日跌至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

鄧炳強︰今早市面已基本恢復正常，將研究風暴時家長帶子女觀浪是否違法新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂中秋軟餐月餅＋鮑魚大蝦盆菜｜輕嚥便當$38起加購＋壽桃包$28
人氣文章

影視娛樂

女歌手林欣彤凌晨直播拍著男子呼救：你想殺死我！語無倫次惹關注
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國言論自由受威脅？左翼倡議團體溫莎堡投影特朗普與「富豪淫媒」影像，四人被捕！
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男人最痛！怎樣界定早洩問題？平均X分鐘也屬正常？教你盤底肌肉運動、Start-Stop訓練增強持久力！
人氣文章

港女講男．妮洛

無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
旅遊意外 │ 台灣女網紅首爾街頭遭陌生男子毆打，手指骨折全身瘀傷，不滿韓國警方冷處理
人氣文章
50歲男高血壓30年靠1種飲食法逆轉病情 3個月停藥＋營養師揭3大關鍵
人氣文章
28歲男星抑鬱症輕生離世9年，父母墓前悼念獨子：時間沒教會我們告別
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 14:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 14:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 14:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 13:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS25/09/2025
服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處