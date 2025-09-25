科網股｜阿里巴巴股價可再下一城？
25/09/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/chZoJpQQ-Nc
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇
25/09/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/chZoJpQQ-Nc
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇
更多財經熱話
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-24
延伸閱讀
25/09/2025 12:51 《午市前瞻》個股升多跌少料大市企穩兩萬六，恒生清理不良資產早有預期
25/09/2025 12:06 恒指半日升115點報26633，小米阿里掉頭造好，紫金升6%
25/09/2025 12:02 國泰(00293)據報與股東磋商新飛機大型訂單
25/09/2025 11:51 《異動股》內銀全線跌建行跌2%連跌兩日，人行日前逆回購股價曾逆市升
25/09/2025 11:44 《Ａ股焦點》寧德時代AH股齊創歷史新高，總市值超越貴州茅台
25/09/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興
25/09/2025 08:42 【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成
25/09/2025 11:39 《財資快訊》美電軟報７﹒７７６８，隔夜拆息較上日跌至３﹒７％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 14:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 14:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 14:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 13:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|FOCUS25/09/2025
服務出口 | FOCUS | 促進服務出口，外貿謀「新硬核」
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N