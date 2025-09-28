  • 會員
港股 | 蕭猷華：恒指本周目標看27000點

28/09/2025

　　恒生指數上周結束了連續三周上漲的趨勢，全周回跌417點，此次回調屬於非常健康的調整。本周將迎來期指結算和季結因素，預計指數將維持反覆上行格局。

 

　　美國第二季經濟增長被向上修訂至3.8%，高於初值的3.3%。主要原因是特朗普在4月發動的關稅戰，促使出口商提前向美國出口，導致第一季的入口量增加，而第二季則顯著減少，進而收窄貿易逆差，拉高了經濟增長。因此，這次GDP增長向上修訂僅屬於一次性現象，美國經濟並不樂觀。

 

　　另一方面，最新的申領失業救濟人數，按周減少1.4萬人，表面上看似好於預期，然而從細節裏看，持續申領救濟人數僅減少了1000人，反映出還有很多失業大軍未重返勞工市場，企業也未增加招聘，只是減少裁員而已。總的來說，美國勞工市場仍然面臨嚴峻挑戰，預計今年僅餘的兩次議息會議中，每次減息四分之一厘的機會甚高。

 

港股 | 蕭猷華：本周目標看27000點

港股上漲格局不變，但波幅或會加大。(Envato)

 

　　展望後市，港股的整體上漲格局不變，恒指將繼續創新高，但波動性可能會加大。本周的恒指目標定在27000點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

