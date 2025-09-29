港股 | 午市前瞻 | 本月料收26500後料稍作整固再升 雙11再提早開打有利京東追落後

美國公布8月份PCE數據符合預期，市場減息預期不變，美股高收，帶動港股今日造好，恒生指收高開後跟隨A股表現上揚，最高曾報26557，半日收報26494，升365點或1.4%，主板成交近1600億元。恒生中國企業指數報9401，升98點或1.1%。恒生科技指數報6277，升82點或1.3%。

（互聯網圖片）

麥嘉嘉：港股第四季望實科技股，估值優勢利追落後

美國公布8月份PCE按年增2.7%符合預期，支撐減息預期，美元持續回落。港股受惠回升，上周五恒指逼近26000關口後今日反彈，受科技股回升帶動，上半日最多升過超過400點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，北水持續流向港股，近幾個月恒指累積逾兩成升幅，期間北水都持續加倉港股，料中線向上趨勢未改。不過內地即將開展十一黃金周假期，北水將自10月1日起停流直至10月9日才恢復，料期間港股四個交易日內有較大機會整固回吐，恒指下方初步觀望26000支持，而且恒指6月以來未穿過50天線，為大市目前最重要支持。

今日為港股期結日，早前大市衝高27000，但麥嘉嘉預計本月先以守穩26500為目標更佳，讓大市在北水停流期間作小幅整固再尋升勢。她預期，港股第四季將聚焦科技股，基本面以言港股科指對比美股納指仍大有估值優勢，科指預期市盈率為26倍而納指預期市盈率為30倍，將繼續吸引資金追落後。

今年「雙11」聚焦AI提升情感消費，京東望破140元見155元

京東(09618)近期動作多多，除正爭取在歐洲收購電子零售商Ceconomy，今日亦宣布「雙11」將自10月9日晚上開始，與各大電商平台一樣比往年進一步提早。麥嘉嘉分析指今年「雙11」再提早開戰，主要由於各大電商平台銷售策略提升，因應AI技術提升，電商促銷方法將趨向細緻，以「全渠道、高科技、體驗為主」促進消費者情感體驗，以擴大消費意欲，因此需要延長促銷時間，來創造更高情緒價值推動消費。

針對上述銷售策略，麥嘉嘉認為未來第四季可以關注京東更多在AI促銷方面資訊，伴隨進軍歐洲的出海策略，將有利支持京東估值修後追落後，初步先挑戰突破140元阻力，如成功突破並企穩後則可上望155元。

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情