異動精選 | 新世界開市即挫一成，中金飆升央行要求落實寬鬆政策

29/09/2025

02228

晶泰控股

13.420

01810

小米集團－Ｗ

53.550

09995

榮昌生物

112.000

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,245.52
    -1.77 (-0.004%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,673.74
    +30.04 (+0.452%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,676.99
    +192.92 (+0.858%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.618
變動率︰+3.705%
較港股︰+0.36%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.250
變動率︰+2.974%
較港股︰-8.36%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升443.230
變動率︰+2.613%
較港股︰+0.23%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.666
變動率︰+2.198%
較港股︰-0.46%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升179.360
變動率︰+4.333%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.091
變動率︰+3.836%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升151.565
變動率︰+2.672%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.345
變動率︰+2.450%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升330.270
變動率︰+5.656%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升70.790
變動率︰+5.186%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升141.470
變動率︰+4.746%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升3.025
變動率︰+4.671%
