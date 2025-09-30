  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 北水撐市望第四季見兩萬八 競爭激烈比亞迪跌穿百元都不意外

30/09/2025

　　美國聯邦政府面臨停擺危機，美國總統特朗普周一與民主、共和兩黨高層會晤後，仍未得出共識，令停擺風險升溫，美國副總統萬斯指責民主黨「不願意採取正確的行動」。期間美股於高位窄幅爭持，最終三大指數收高，道指升68點報46316，納指升107點報22591，標普升17點報6661。恒生指數半日報26596，跌25點或不足0.1%，主板成交逾1592億元。恒生中國企業指數報9442，跌11點或0.1%。恒生科技指數報6358，升34點或0.5%。

 

（互聯網圖片）

 

郭家耀：第四季科技股憧憬望抵銷外圍不確定性，恒指上望28000

 

　　港股上日期結日成功重返26500之上，今早迎來本月兼本季最後一個交易日，恒指先升後跌，維持於26600上下爭持。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，大市後市展望樂觀，因應北水積極流入港股，尤其對龍頭科技股追捧熱烈，雖然第四季外圍面臨貿易談判以及減息等不確定性，但預期未改反覆向上形態。

 

　　昨日中央政治局會議確認將於10月20日起舉行四中全會，同日不少大行唱好A股後市，帶動上日中港股市一片歡騰。郭家耀指市場預期中央會議將提供更多來年經濟增長預測，同時針對創新科技都會有重點推動，目前資金流向都反映市場對AI應用、基礎設施、晶片、機器人及自動駕駛方面有所憧憬，如政策面上再有消息，可望進一步推動相關概念。因此，他預期恒指升破27000指日可待，同時第四季內將有望挑戰28000。

 

寄望比亞迪出海有成支撐銷售，短線消化利淡或會跌穿100元

 

　　近期有傳媒報道指比亞迪將大幅下調本年銷售目標，由550萬架大劈16%至至460萬架，說法獲比亞迪品牌及公關事業部總經理李雲飛證實，直言460萬輛的銷量目標已相當出色，並將車企銷量比喻為股票，需適時「緩一緩」以實現健康、可持續發展，強調長期趨勢仍然向上。比亞迪今早低開超過2%，但一開市便已馬上反彈，半日僅微跌。

 

　　郭家耀認為比亞迪下調目標反映行業競爭激烈，高基數下面對新勢力挑戰，也難獨霸市場，預計短期將要消化下調銷售目標利淡，雖然近期在100元前有明顯支持，但持續不利消息來襲，短線跌穿100元也不會意外。不過他亦指，比亞迪在市場覆蓋及技術上仍有很大優勢，中線維持看好，寄望未來在維持內地龍頭地位後，以海外銷售來填補國內被蠶食的市場份額。

 

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


