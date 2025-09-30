異動精選 | 紫金飆升，金價創高兼行超配權，民航股揚油跌兼長假客量創高
30/09/2025
30/09/2025
延伸閱讀
30/09/2025 16:53 【季結－長牛慢行】刺激需求及反內捲為頭等要務，恒指第四季或回調惟牛市料未完
30/09/2025 16:53 【季結－長牛慢行】料阿里騰訊第四季維持增長，新能源車內捲前景不看好
30/09/2025 17:52 聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價
30/09/2025 11:18 阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團:正就潛在出售部分樓面進行討論
30/09/2025 16:08 《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元
30/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選
30/09/2025 08:40 【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標…
30/09/2025 16:34 《財資快訊》美電軟報７﹒７８００，一個月拆息較上日微軟至３…
