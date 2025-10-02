  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動精選 | 時富金融復牌後漲兩成，蔚來高開上月交付量創新高

02/10/2025

異動精選 | 時富金融復牌後漲兩成，蔚來高開上月交付量創新高

 

異動精選 | 時富金融復牌後漲兩成，蔚來高開上月交付量創新高

 

【你點睇？】兩名顧客光顧火鍋放題店疑企圖帶走食材，你認為二人是否需要負上更多責任？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00464

中國智能科技

1.450

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.800

異動股

00726

築友智造科技

0.040

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,285.73
    -155.37 (-0.335%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,698.48
    -12.72 (-0.190%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,774.63
    +19.47 (+0.086%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升451.414
變動率︰+1.719%
較港股︰+0.05%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌109.624
變動率︰-1.310%
較港股︰-1.06%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.374
變動率︰-1.507%
較港股︰-0.35%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.250
變動率︰-2.192%
較港股︰-7.95%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.230
變動率︰+4.971%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升189.300
變動率︰+3.567%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升152.870
變動率︰+1.900%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升140.050
變動率︰+1.899%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升359.640
變動率︰+3.891%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升168.840
變動率︰+2.945%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌59.500
變動率︰-3.000%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.585
變動率︰-7.016%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/10/2025 11:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/10/2025 11:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.800
  • 00726 築友智造科技
  • 0.040
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 52.300
  • 02536 百樂皇宮
  • 2.160
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 240.400
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.420
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 85.700
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.580
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 183.100
  • 00700 騰訊控股
  • 676.500
  • 00005 滙豐控股
  • 110.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 105.800
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 113.900
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.300
  • 目標︰--
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 42.540
  • 目標︰$49.00
  • 00268 金蝶國際
  • 17.480
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/10/2025 17:17  《盤後部署》防美元回升觸發港股回吐，藥股博反彈要吼石藥歌禮

02/10/2025 16:40  《本港經濟》本港8月零售業總銷售貨值按年升3.8%，勝預期

02/10/2025 19:01  謝邱安儀：十一黃金周較多旅客到港，零售業情況已趨穩定

02/10/2025 16:30  【穩定幣】牌照申請未如預期熾熱，惟專家認為穩定幣行業該重質不重量

02/10/2025 17:01  【新股上市】傳聚水潭本月在港招股，集資最多逾23億元

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

02/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成

02/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０３，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 美國政府擬入股美洲鋰業，贛鋒天齊飆逾一成可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 時富金融復牌後漲兩成，蔚來高開上月交付量創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

求職騙案｜誤信網上招聘廣告，30歲本地女子被騙轉售奢侈品賺佣金，損失超過$200萬
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

澳洲關稅新政解析：中澳貿易格局影響，中國出口企業迎挑戰與機遇
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞50周年五大展區｜神還原首間餐廳+童年回憶打卡位＋互動展區＋期間限定店
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

GIA為培育鑽石推出新評級準則！只分優質和標準，會為市場帶來甚麼影響？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石形狀也有少女心和Quiet Luxury的分別！為何Brilliant Cut永不過時？
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

有鋼圈 vs 無鋼圈內衣：各有好處！專家分析不同場合配搭，穿Wireless Bra該留意甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
將軍澳76歲婦倒斃家中屍身腐化，子移英3年無聯繫，僅15%基層長者常聯絡子女
人氣文章
美疾控中心警告：1種超級抗藥性細菌肆虐，4年病例激增逾460%，幾乎所有抗生素無效
人氣文章
秋天湯水│強壯脾胃可改善乾燥問題，推介健脾潤肺蓮子雪耳雞腳湯新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 23:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道02/10/2025
定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國政府停擺，預計2至4周

02/10/2025 16:17

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處