港股 | 午市前瞻 | 北水復市前不宜大手加倉 紫金黃金國際火速入通勢惹炒作難估頂

03/10/2025

　　隔夜美股並未明顯受聯邦政府停擺影響，三大指數反覆收升，連同費城半導體指數齊齊創收市新高。亞太主要股市今早普遍造好，惟恒指連升三日後今日回吐，半日收報27049，跌237點或0.9%，主板成交超過779億元。恒生中國企業指數報9624，跌100點或1%。恒生科技指數報6586，跌96點或1.4%。

 

阮子曦：寧願大市回調防大幅回吐，北水歸來前一動不如一靜

 

港股 | 午市前瞻 | 北水復市前不宜大手加倉 紫金黃金國際火速入通勢惹炒作難估頂

(互聯網圖片)

 

　　昨日環球股市受惠美元走弱帶動造好，港股抽升逾400點。昨晚美元略為回彈，港股隨即有回吐壓力，上半日恒指要跌超過200點。往年國慶黃金周北水停流期間，如港股炒高，在北水復市後便會趁勢獲利。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，目前離北水復市仍有幾個交易日，是否真如傳言一樣炒起待北水沽貨仍有待觀望。他指，除大市今日有所回調外，主力科技股都略為回調，但相對上晶片股及熱炒紫金(02899)系都有上述趁炒起待沽味道，因此寧願大市及個股短線內調整更多以防溢價風險。

 

　　在北水復市前，阮子曦初步預計恒指以27500為上方阻力，但同時不建議投資者過份進取在北水歸來前捕捉短線升勢，始終上望空間不多而且有回吐風險，如有短線操作意欲寧小注吼個股輪證，並不建議此時大注加倉。

 

談判「大突破」僅限消息面炒作大市升幅，難支撐長線盈利

 

　　美國財政部長貝森特周四接受CNBC訪問時指，下一輪中美貿易談判「將是我們的第五輪會談，應能顯現相當大的突破」。阮子曦認為貝森特經常都預告「大突破」，但往往雷聲大雨點小，但預計如真有利好訊息出現，大市或有望升200至300點，若達成共識更有機會刺激大市升500點，不過他認為談判消息都是消息面上利好，對於改善企業盈利實際作用不大，因此僅能視為消息面上炒作，難以持久支撐大市升勢。

 

紫金黃金國際快速入通或個別，入通前料炒作強勁但已過熱

 

　　恒指公司公布，紫金黃金國際(02259)符合恒生綜合指數的快速納入規則要求，將於10月15日收市後獲納入恒生綜合指數等指數，並於本月16日起生效，意味紫金黃金國際上市半個月隨即獲納入港股通。阮子曦指去年恒指公司發布快速納入規則定明部分條件如股份已先在A股上市，或是已轉雙重主要上市等才會符合快速納入規則，是適用於涉及上述情況的股份，而紫金黃金國際能獲快速納入估計因其市值龐大，上市第三日市值已急增超過九成至現時約3660億元，比母企紫金(02899)現時約2000億元市值還要大，可能因而獲恒指公司宣布快速納入。

 

　　但阮子曦認為，紫金黃金國際因市值特別巨大才可達成「上市半個月入通」成績，實際上恒指公司的快速納入規則並不容易斷定，因此未來有何新股能再次實現火速入通將難以估計。而他預期，伴隨近期金價強勢，恒指公司此次決定大有可能進一步推動新股炒作，因此目前紫金黃金國際的確難以估頂，16日正式入通前或有一輪炒作，投資者跟炒要注意轉身速度。他又補充，理論上紫金黃金國際為紫金旗外海外資產，但目前市值超越母企，實有炒過龍之嫌，應多加注意。

 

金價難有大跌空間，熱錢與避險同在

 

　　至於金價方面，阮子曦認為近期強勢下金價未必有很大回吐空間，預計橫行區底部3760為最大回調目標，但市場追捧下未必能下試此位。他指，現時一方面有資金因提防股市回吐風險加強部署黃金避險，同時亦有投機機資金追捧，理論對立的資金同時在追捧黃金，最終便還看何方的力量更大。但他認為黃金為傳統避險資產，因此估計前者力量應更大。

 

港股 | 午市前瞻 | 北水復市前不宜大手加倉 紫金黃金國際火速入通勢惹炒作難估頂

紫金黃金國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 | 北水復市前不宜大手加倉 紫金黃金國際火速入通勢惹炒作難估頂

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

