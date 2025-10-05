港股 | 蕭猷華：科技板塊引領反彈，港股第四季料續創新高

恒生指數上周再創年內高位，全周大漲1012點。回顧今年第三季表現，恒指上漲11.6%，科指則大幅上升21.9%。科技板塊在第三季展現了追趕的完美走勢，主要受惠於國內人工智能技術水平的提升和晶片國產化的進度。展望第四季，港股的反覆向上格局維持不變，有望挑戰筆者在今年3月12日於本欄提及的目標31885點。

美國聯邦政府因民主共和兩黨未能就臨時撥款達成共識，自10月1日起多個政府部門正式關閉，超過70萬名聯邦僱員被迫放無薪假，並致多個政府部門的業務停止，經濟數據的發布也可能會延遲，這將對美國經濟造成負面影響。

然而，美國聯邦政府的停擺對股市卻可能是利好消息。翻查過去5年的數據，在美國政府停擺期間，股市往往會出現上漲的走勢。停擺時間愈長，股市的反彈潛力愈大。由於美國經濟受到影響，聯儲局或會加大貨幣政策的寬鬆力度，而若美國減息，這將成為刺激股市向上的催化劑。

恒指本周波幅料加大，惟每次調整都是買入良機。(Envato)

展望後市，A股將於周四（9日）復市，預計恒指本周的波幅將會加大，但每次調整都是買入的良機。10月將迎來多個重要會議，20日，中國將召開四中全會；月底，國家主席習近平或與特朗普在南韓的APEC峰會上會面。此外，聯儲局在本港時間10月29日凌晨公布議息結果，如無意外會再次減息四分之一厘。因此，港股10月走勢有望持續創新高。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

