開市Go | 美非農數據延遲發布，特稱哈馬斯若拒和談將面臨毀滅打擊，比特幣創新高

要聞盤點

1、美國股市上周五(3日)收市個別發展，儘管聯邦政府停擺進入第三天，但投資者暫時無視華府的政治僵局，推動道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數再度刷新收市新高。然而，大型科技股普遍受壓，拖累納斯達克綜合指數逆市下跌。總結本周，三大指數均錄得升幅。道指收市升238.56點，或0.51%，報46758.28點；標普500指數升0.44點，或0.01%，報6715.79點；納指跌63.54點，或0.28%，報22780.51點。中國金龍指數跌102點。日經期貨截至上午7時53分升1660點。

2、原定於周五(3日)公布的美國9月非農就業數據，因聯邦政府陷入停擺而被迫延遲發布。美國勞工部長Lori Chavez-DeRemer已確認，勞工統計局將在政府重啟運作後，才會發布相關數據。

3、美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示，9月份非製造業採購經理指數(PMI)從8月的52大幅回落至50，不僅低於市場預期的51.7，更觸及象徵擴張與收縮的50榮枯分界線，為2010年1月以來的首次。

4、美國聯儲局內部就未來的利率政策路徑出現明顯分歧。新任理事米蘭維持其大幅減息的鴿派立場，但亦有官員對持續高於目標的通脹表示警惕。與此同時，美國政府停擺導致關鍵經濟數據延遲發布，令聯儲局的決策前景更添變數。

5、美國政府停擺使資金湧入風險資產，比特幣再創歷史新高。在美國股市上漲和與比特幣ETF資金再次流入的支持下，比特幣周日將歷史高位刷新至125689美元的高位。

6、美國總統特朗普向巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發出嚴厲警告，要求其必須在美國東岸時間本周日(5日)傍晚6時前，接受他提出的20點加沙和平方案。特朗普在其社交平台Truth Social上揚言，若哈馬斯拒絕協議，將會面臨「前所未見的地獄式打擊」。

7、英偉達(US.NVDA)與富士通宣布達成戰略合作，將運用英偉達領先的AI平台，共同為日本構建頂尖的AI工廠，並攜手開發先進的人工智能機器人及創新技術。

8、全球最大的半導體設備製造商應用材料(US.AMAT)警告，由於美國政府擴大對中國的出口限制，公司財務將面臨顯著衝擊。

9、據外媒報道，中國廉價航空公司春秋航空(601021.SH)考慮明年在香港上市，上市或籌集數億美元。

10、據港交所披露易公告，截至2025年9月30日，共有277家企業(含主板和創業板)處於IPO排隊狀態。根據港交所《2024年上市委員會報告》，去年全年僅審理了80份上市申請。

.

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇