晶片股部署｜中芯、華虹炒作已暫告一段落？

10/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/1sec9K-MP5I

 

 

即時重點新聞

10/10/2025 10:09  【國際要聞】菲律賓棉蘭老島外海7.4級強烈地震，觸發海嘯警報

10/10/2025 09:23  恒指低開228點報26523，憂AI泡沫重燃科指跌90點，阿里百度挫2%

10/10/2025 09:24  【中東戰火】諾貝爾和平獎日內公布，特朗普搶閘推進加沙停火

10/10/2025 09:20  《新股掛牌》金葉國際首掛高開五倍每手勁賺1.25萬，超購逾萬倍成新超購王

10/10/2025 08:45  《盤前攻略》美股回軟道指收跌243點，阿里百度ADR齊挫4%恒指料續尋底

10/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒４３億元，買快手沽中芯

10/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標

10/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

