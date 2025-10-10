晶片股部署｜中芯、華虹炒作已暫告一段落？
10/10/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/1sec9K-MP5I
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
10/10/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/1sec9K-MP5I
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2025-10-10
2025-10-10
2025-10-10
2025-10-10
2025-10-10
2025-10-10
2025-10-10
2025-10-09
延伸閱讀
10/10/2025 10:09 【國際要聞】菲律賓棉蘭老島外海7.4級強烈地震，觸發海嘯警報
10/10/2025 09:23 恒指低開228點報26523，憂AI泡沫重燃科指跌90點，阿里百度挫2%
10/10/2025 09:24 【中東戰火】諾貝爾和平獎日內公布，特朗普搶閘推進加沙停火
10/10/2025 09:20 《新股掛牌》金葉國際首掛高開五倍每手勁賺1.25萬，超購逾萬倍成新超購王
10/10/2025 08:45 《盤前攻略》美股回軟道指收跌243點，阿里百度ADR齊挫4%恒指料續尋底
10/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒４３億元，買快手沽中芯
10/10/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標
10/10/2025 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒７８０８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 13:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 13:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 13:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2025 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N