港股 | 蕭猷華：港股回調是吸納良機

12/10/2025

　　《套期保值》港股上周出現調整，主要受到A股回調、科技板塊獲利回吐以及滙控(00005)股價拖低大巿的影響，恒生指數上周最低觸及26247點，整周累計跌幅達850點。另一方面，在長假期後復市的A股，上周五（10日）創出10年新高後隨即回落。值得注意的是，港股和A股每次創出新高後，通常會出現調整，這是正常現象。

 

　　上周，美國商務部制裁中國16家企業，中方隨即反擊，實施稀土、磁鐵和全產業鏈出口管制，並對高通展開反壟斷調查。中國此次連出重招，拳拳到肉，痛擊特朗普，他生氣了，隨即威脅11月1日加徵中國100%關稅，並說在月底舉行的南韓APEC高峰會，無需與習近平會面。市場憂慮中美貿易戰重燃，港股周一（13日）大幅低開是意料之中的情況。

 

港股 | 蕭猷華：港股回調是吸納良機

港股近期上升幅度頗大，短線難免會因借勢回吐而有所波動。(Shutterstock)

 

　　展望後市，中美關係突然轉壞，加上港股近期的上升幅度頗大，短線難免會因借勢回吐而有所波動。不過，自今年4月中美貿易戰爆發以來，市場已經歷了多次壓力測試，而特朗普的同一劇本也重複上演過無數次。距離南韓APEC高峰會還有兩個多星期，特朗普隨時又會改口風。這次中國的反擊，再次凸顯了「打，奉陪到底；談，大門敞開」。

 

　　誠然，估計港股此次負面反應不會過於劇烈，如果投資者持有的是優質股票，宜繼續持有。此外，港股近日升勢相當明顯，適度回調反而是一個良機，讓投資者趁此機會進行加貨。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

