關稅戰
開市Go | 鮑威爾暗示縮表接近尾聲，特朗普威脅禁中國食用油，內地擴大內需大循環經濟

15/10/2025

要聞盤點

 

1、美股周二（14日）表現分化，新出爐的企業季績傳來喜訊，帶動道指逆市造好；然而科技股持續受壓，加上總統特朗普就貿易問題再度發表強硬言論，為市場前景添上陰霾，拖累納指及標指雙雙收跌。道指收市升202.88點，或0.44%，報46270.46點；標普500指數跌10.41點，或0.16%，報6644.31點；納指跌172.91點，或0.76%，報22521.7點。中國金龍指數跌162點。日經期貨截至上午7時58分升125點。

 

2、美國聯儲局主席鮑威爾周二在全美商業經濟協會(NABE)的年會上發表演說，他表示聯儲局可能在未來數月停止縮減資產負債表；另一方面，他雖未對未來利率路徑提供明確指引，但重申勞動市場的下行風險，是9月份減息的合理理據，言論被市場解讀為對未來進一步放寬政策持開放態度。

 

3、美國聯儲局主席鮑威爾周二在全美商業經濟協會(NABE)的年會上發表演說，他表示聯儲局可能在未來數月停止縮減資產負債表；另一方面，他雖未對未來利率路徑提供明確指引，但重申勞動市場的下行風險，是9月份減息的合理理據，言論被市場解讀為對未來進一步放寬政策持開放態度。

 

4、根據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)公布的數據，美國小企業信心在9月份出現三個月以來的首次下滑，主要由於企業對未來經營環境的悲觀情緒加劇，同時通脹及供應鏈問題亦帶來持續挑戰。

 

5、美國總統特朗普威脅稱，可能對進口至美國的中國食用油實施禁運，以報復中國停止購買美國大豆的行為。

 

6、隨著全球供應鏈重整，內地企業「拼船出海」需求強勁。香港特區政府今日召開首次內地企業出海專班督導會議，渣打銀行作為出海專班成員機構之一，將支持香港發揮「超級聯繫人」角色，協助內企以香港為跳板開拓新貿易走廊。

 

7、美國財長貝桑稱，陷入經濟困境的中國針對稀土及礦產實施出口管制，是意圖「將所有國家拖下水」。與此同時，澳洲正加速推動與美國達成關鍵礦產協議，計劃向美方開放其礦產儲備，以應對中國收緊稀土出口的局勢。

 

8、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布，將對約288萬輛配備「全自動駕駛」(FSD)系統的特斯拉(US.TSLA)汽車展開安全調查。

 

9、金價升穿每盎司4100美元水平，再創新高，受到減息預期帶動，加上中美貿易局勢不明朗，資金流入金市避險。

 

10、加密貨幣再遭拋售，比特幣曾下滑4.89%，低見110159美元，以太幣更插水9.27%至3893美元，據CoinGecko數字顯示，加密貨幣市場於24個小時內蒸發逾1500億美元市值。相關股份受壓，Circle及Coinbase股價分別跌2.2%和4.4%。

 

11、沃爾瑪(US.WMT)宣布，與人工智能公司OpenAI達成重大合作夥伴關係，未來消費者將能直接在ChatGPT聊天機械人程式中購物。

 

12、中國人民銀行發布公告，將於2025年10月15日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。

 

