山今養生智慧
港股 | 午市前瞻 | 中美各爭取籌碼恒指料橫行 港股AI龍頭市盈率低未見泡沫

15/10/2025

　　中美貿易戰陰霾持續困擾金融市場，不過聯儲局主席鮑威爾暗示可能在未來數個月停止縮減資產負債表。雖然美國總統特朗普威脅稱，可能對出口到中國的食用油實施禁運，以報復中國不購買美國大豆，但消息無礙港股今早反彈，高位曾報25870，恒生指數半日報25749，升308點或1.2%，主板成交超過1586億元。恒生中國企業指數報9180，升101點或1.1%。恒生科技指數報5992，升69點或1.2%。

 

（資料圖片）

 

聶振邦：中美在談判前各自爭取籌碼，恒指短期內橫行

 

　　恒指連跌7個交易日，由10月2日高位至昨日（14日）累跌1940點。恒指今早高開逾200點，早段最多升約400點，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指連跌多天，累積跌幅大，今日回升只是一個技術性反彈。雖然美方日前為中美貿易戰稍為降溫，表示對中國進口關稅未必加足百份百，又說中美元首可以會面磋商；但昨日總統特朗普再威脅，可能對出口到中國的食用油實施禁運，為雙方月底會談增添變數。聶振邦指，在月底中美兩國元首會面前，不排除雙方仍將繼續出招，為談判爭取有利籌碼。因此，中美貿易戰陰霾的影響仍將繼續影響大市。他預料，恒指走勢仍將反覆，大致於25500至26200區間橫行。不過，若恒指在本周五能站穩於50天線（約25841），則後市可看高一線。

 

AI發展成趨勢，未見港股AI龍頭股現泡沫

 

　　華爾街近期關注AI泡沫，繼早前IMF及英倫銀行警告，AI資金投入或未能與利潤成正比。市場對AI泡沫的關注度持續升溫，據美國銀行每月調查顯示，54%受訪基金經理指科技股估值太過昂貴，比率高過前一個月的不足50%，他們直言人工智能(AI)泡沫為最大尾部風險，之後依次為通脹復熾、聯儲局獨立性受損，以及美元貶值。

 

　　聶振邦表示，AI發展已成大趨勢，市場對AI產品需求殷切，不少AI企業近期頻頻推出新產品，例如谷歌近期推出的Nano Banana受到市場矚目，ChatGPT的Sora2發布一周即登頂成為下載量冠軍。因此，AI產品不斷推陳出新，持續成為市場焦點。至於產品是否有變現能力，視乎不同企業各自的優勢，不能一概而論。就產業而言，短期內看不到AI泡沫爆破的危機。但AI行業內，不排除部分企業發展水平跟不上股價升幅，而被投資看淡。

 

　　此外，聶振邦指，華爾街對AI泡沫的擔憂估計是針對美企為主，目前港股AI相關股估值相對美股而言仍較落後。美股中的龍頭谷歌，現時市盈率約26倍，微軟甚至達37倍。而港股中，阿里(09988)市盈率約20倍，快手(01024)不足20倍，而百度(09888)市盈率甚至只有12倍。因此，港股的AI暫時未見泡沫。不過，上述股份今年升勢較快，阿里和快手年內股價都曾翻倍，百度年內低位最多亦升九成，因此，出現獲利盤。但上述三股高位至今回調不足兩成，屬於健康調整。聶振邦認為，AI股價走勢仍視乎大市表現，以阿里為例，只要恒指穩守50天線，預料阿里在155元有支持。

 

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

