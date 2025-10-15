金價 | 再創新高升破4200美元大行續唱好，山東黃金逆市挫可否趁機吸納？

受美國聯儲局主席鮑威爾暗示本月底減息，以及中美關係緊張兩大因素影響，國際金價再創新高，紐約期金今早(15日)突破每盎司4200美元，現貨金也升至每盎司4180美元。不過，金市昨日（14日）極為波動，金價一度「閃崩」近90美元，金礦股亦突急挫，其中山東黃金(01787)雖發盈喜，料首三季盈利最多增近一倍，今早股價卻再插逾半成，或許因此前累積升幅過大，仍有調整壓力。金價雖然今年迄今已飆升約57%，仍繼續獲大行唱好，其中美銀上調明年預測至5000美元，金礦股或可趁回調吸納？

鮑威爾暗示本月有望繼續減息 特朗普威脅停買中國食用油



美聯儲主席鮑威爾昨日暗示，即使政府停擺嚴重削弱了美聯儲對經濟形勢的掌握程度，但美聯儲仍有望在本月底再次減息25個基點。鮑威爾在全美商業經濟協會年度會議上發表演講稱，自9月份政策會議以來，經濟前景看起來沒有變化。美聯儲在9月份會議上下調利率，並預計今年還將再減息兩次。他補充指，勞動力市場面臨的風險已經增加，通脹壓力也在增加。根據聯邦基金期貨合約，投資者認為美聯儲本月減息機率幾乎是100%。黃金等貴金屬不具孳息，利率與借貸成本下降通常有利於金價上漲。

另外，中美貿易關係持續緊張，美國總統特朗普表示，可能會停止與中國的食用油貿易，以報復中國拒絕購買美國大豆。華府上周才威脅對中國加徵100%關稅，中國商務部則於昨日公布，因應美國對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施，10月14日起決定對韓華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁。Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant指，美中貿易緊張局勢升溫、美國政府持續停擺，以及市場對美聯儲進一步放寬政策的預期，均支撐金價走高。



美銀上調明年金價預測至5000美元 景順料金價升勢持續

美國銀行上調明年金價預測至每盎司5000美元，均價為4400美元。該行分析師表示，考慮到財政赤字擴大、債務攀升、縮減經常帳戶赤字的意圖、資本流入，以及在通脹維持3%左右的情況下推動降息的舉措，白宮的非傳統政策框架應會持續為金價提供支撐。預計投資需求增長14%將推動金價升至每盎司5000美元，同時認為金價也存在衝擊每盎司6000美元的可能性。不過，市場存在較高的盤整風險。

另景順表示，即使黃金已突破4000美元關口，並脫離美元與實際利率等傳統估值驅動因素，但認為黃金或是唯一能對沖美國風險的工具，又指金價升勢亦來自各國央行購買黃金，料金價升勢或將持續。該行亞太區環球市場策略師趙耀庭在一份評論中提到，金價升勢除了反映其強勁表現，亦可能是對美國政策動盪的警號，隨著白宮推行非常規改革、美國經濟增長動力放緩，及美國政府質疑聯儲局獨立性，投資者或有理由將金價升勢視為系統性風險上升的指標。

山東黃金料首三季淨利潤最多增99% 招金首三季多賺1.4倍

山東黃金公布，預期截至9月30日止首三季淨利潤38億至41億元人民幣，增加83.9%至98.5%。首三季扣除非經常性損益後的淨利潤37.8億至40.8億元人民幣，增加80.5%至94.8%。集團指，業績預增主因統籌優化生產布局，顯著提升運營效能，實現生產效率與資源利用率、項目建設速度的協同提升，同時疊加黃金價格上行因素，利潤漲幅較大。此外，集團加大各類基礎工程投入，調整礦山邊際品位，利用低品位礦石資源，推進礦山採掘外委施工逐步轉為自營，進一步增加生產設備的購置、更新及產業工人的配備。

招金礦業(01818)近日公布，截至2025年9月30日止首三季純利21.17億元人民幣，按年升1.4倍；每股基本盈利0.55元人民幣。花旗發表報告指，招金第三季毛利為16.15億人民幣，按年增長17%，按季持平；第三季淨利潤為6.87億人民幣，按年增加98%，按季減少11%。估計招金第三季業績遜預期，可能是由於單位生產成本較高及自產黃金產量較低所致，予目標價37.5元，評級「買入」。

溫鋼城：金價受惠投機等需求明年料見5000美元 招金約31元可吸

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，山東黃金從20幾元升至44元，股價不止翻倍，到了高位自然有回調壓力，雖然對比黃金，金礦股有槓桿效應，但問題是近期大市稍弱，投資者若要沽貨獲利，會先揀此類已有較豐厚利潤的股份。短期金價若繼續上升會對金礦股有拉動作用，只是偶爾會有些很情緒化表現，如山東黃金今日突跌6%，反而招金礦業之前已跌過，故仍可企穩，相信類似情況往後仍會出現，紫金礦業(02899)此前也已由36元跌至32元，故今日也可回升，所以若之前有所回調，而投資者覺得估值可以接受，自然吸引到資金，否則會較波動。

而從大環境來看，溫鋼城相信未來黃金需求仍旺盛，因大家對美元信任度開始減低，美國方面又減息，而減息傳統上利好商品市場，金價有機會上升，加上很多央行「轉軚」現時都揸少些美債及美元，寧願以黃金作外匯儲備，有助金價進一步往上衝，而近兩個月數據顯示，美洲資金反而購金最多，投機盤需求明顯增大，總之投機盤及儲備需求，加上避險需求，都會幫助金價繼續往上走，現價雖已有些偏高，但明年升至5000美元應沒太大問題。金礦業也可趁回調吸納，其中招金較穩陣，短期近30元會有些支持，昨見其跌至約31元已開始有些買盤趁低吸納，而近期它一直沿著20天線(現處於約31元)向上，可於該處買入。另紫金黃金國際(02259)也可考慮，它作為新股可炒氣氛，上面沒甚麼阻力，若有貨可以「放紙鷂」方式繼續持有，例如若於高位回調約8元可先行食胡。

金礦股今早表現各異，山東黃金半日跌6%收報37.62元，招金礦業升0.32%報31.72元，紫金礦業升2.31%報32.74元，紫金黃金國際升0.22%報137.7元，中國黃金國際(02099)跌1.19%報132.9元，靈寶黃金(03330)升1.28%報19.82元，赤峰黃金(06693)升0.06%報33.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升1.49%報2998元，價值黃金ETF(03081)升1.49%報98.38元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

