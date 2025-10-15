  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

金價 | 再創新高升破4200美元大行續唱好，山東黃金逆市挫可否趁機吸納？

15/10/2025

　　受美國聯儲局主席鮑威爾暗示本月底減息，以及中美關係緊張兩大因素影響，國際金價再創新高，紐約期金今早(15日)突破每盎司4200美元，現貨金也升至每盎司4180美元。不過，金市昨日（14日）極為波動，金價一度「閃崩」近90美元，金礦股亦突急挫，其中山東黃金(01787)雖發盈喜，料首三季盈利最多增近一倍，今早股價卻再插逾半成，或許因此前累積升幅過大，仍有調整壓力。金價雖然今年迄今已飆升約57%，仍繼續獲大行唱好，其中美銀上調明年預測至5000美元，金礦股或可趁回調吸納？

 

金價再破頂升穿4200美元，續獲大行唱好，金礦股可趁回調吸納？

（Shutterstock）

 

鮑威爾暗示本月有望繼續減息　特朗普威脅停買中國食用油


　　美聯儲主席鮑威爾昨日暗示，即使政府停擺嚴重削弱了美聯儲對經濟形勢的掌握程度，但美聯儲仍有望在本月底再次減息25個基點。鮑威爾在全美商業經濟協會年度會議上發表演講稱，自9月份政策會議以來，經濟前景看起來沒有變化。美聯儲在9月份會議上下調利率，並預計今年還將再減息兩次。他補充指，勞動力市場面臨的風險已經增加，通脹壓力也在增加。根據聯邦基金期貨合約，投資者認為美聯儲本月減息機率幾乎是100%。黃金等貴金屬不具孳息，利率與借貸成本下降通常有利於金價上漲。

 

　　另外，中美貿易關係持續緊張，美國總統特朗普表示，可能會停止與中國的食用油貿易，以報復中國拒絕購買美國大豆。華府上周才威脅對中國加徵100%關稅，中國商務部則於昨日公布，因應美國對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施，10月14日起決定對韓華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁。Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant指，美中貿易緊張局勢升溫、美國政府持續停擺，以及市場對美聯儲進一步放寬政策的預期，均支撐金價走高。


美銀上調明年金價預測至5000美元　景順料金價升勢持續

 

　　美國銀行上調明年金價預測至每盎司5000美元，均價為4400美元。該行分析師表示，考慮到財政赤字擴大、債務攀升、縮減經常帳戶赤字的意圖、資本流入，以及在通脹維持3%左右的情況下推動降息的舉措，白宮的非傳統政策框架應會持續為金價提供支撐。預計投資需求增長14%將推動金價升至每盎司5000美元，同時認為金價也存在衝擊每盎司6000美元的可能性。不過，市場存在較高的盤整風險。

 

　　另景順表示，即使黃金已突破4000美元關口，並脫離美元與實際利率等傳統估值驅動因素，但認為黃金或是唯一能對沖美國風險的工具，又指金價升勢亦來自各國央行購買黃金，料金價升勢或將持續。該行亞太區環球市場策略師趙耀庭在一份評論中提到，金價升勢除了反映其強勁表現，亦可能是對美國政策動盪的警號，隨著白宮推行非常規改革、美國經濟增長動力放緩，及美國政府質疑聯儲局獨立性，投資者或有理由將金價升勢視為系統性風險上升的指標。

 

山東黃金料首三季淨利潤最多增99%　招金首三季多賺1.4倍

 

　　山東黃金公布，預期截至9月30日止首三季淨利潤38億至41億元人民幣，增加83.9%至98.5%。首三季扣除非經常性損益後的淨利潤37.8億至40.8億元人民幣，增加80.5%至94.8%。集團指，業績預增主因統籌優化生產布局，顯著提升運營效能，實現生產效率與資源利用率、項目建設速度的協同提升，同時疊加黃金價格上行因素，利潤漲幅較大。此外，集團加大各類基礎工程投入，調整礦山邊際品位，利用低品位礦石資源，推進礦山採掘外委施工逐步轉為自營，進一步增加生產設備的購置、更新及產業工人的配備。

 

金價再破頂升穿4200美元，續獲大行唱好，金礦股可趁回調吸納？

（山東黃金網頁截圖）

 

　　招金礦業(01818)近日公布，截至2025年9月30日止首三季純利21.17億元人民幣，按年升1.4倍；每股基本盈利0.55元人民幣。花旗發表報告指，招金第三季毛利為16.15億人民幣，按年增長17%，按季持平；第三季淨利潤為6.87億人民幣，按年增加98%，按季減少11%。估計招金第三季業績遜預期，可能是由於單位生產成本較高及自產黃金產量較低所致，予目標價37.5元，評級「買入」。

 

溫鋼城：金價受惠投機等需求明年料見5000美元    招金約31元可吸

 

金價 | 再創新高升破4200美元大行續唱好，山東黃金逆市挫可否趁機吸納？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，山東黃金從20幾元升至44元，股價不止翻倍，到了高位自然有回調壓力，雖然對比黃金，金礦股有槓桿效應，但問題是近期大市稍弱，投資者若要沽貨獲利，會先揀此類已有較豐厚利潤的股份。短期金價若繼續上升會對金礦股有拉動作用，只是偶爾會有些很情緒化表現，如山東黃金今日突跌6%，反而招金礦業之前已跌過，故仍可企穩，相信類似情況往後仍會出現，紫金礦業(02899)此前也已由36元跌至32元，故今日也可回升，所以若之前有所回調，而投資者覺得估值可以接受，自然吸引到資金，否則會較波動。

 

　　而從大環境來看，溫鋼城相信未來黃金需求仍旺盛，因大家對美元信任度開始減低，美國方面又減息，而減息傳統上利好商品市場，金價有機會上升，加上很多央行「轉軚」現時都揸少些美債及美元，寧願以黃金作外匯儲備，有助金價進一步往上衝，而近兩個月數據顯示，美洲資金反而購金最多，投機盤需求明顯增大，總之投機盤及儲備需求，加上避險需求，都會幫助金價繼續往上走，現價雖已有些偏高，但明年升至5000美元應沒太大問題。金礦業也可趁回調吸納，其中招金較穩陣，短期近30元會有些支持，昨見其跌至約31元已開始有些買盤趁低吸納，而近期它一直沿著20天線(現處於約31元)向上，可於該處買入。另紫金黃金國際(02259)也可考慮，它作為新股可炒氣氛，上面沒甚麼阻力，若有貨可以「放紙鷂」方式繼續持有，例如若於高位回調約8元可先行食胡。

 

　　金礦股今早表現各異，山東黃金半日跌6%收報37.62元，招金礦業升0.32%報31.72元，紫金礦業升2.31%報32.74元，紫金黃金國際升0.22%報137.7元，中國黃金國際(02099)跌1.19%報132.9元，靈寶黃金(03330)升1.28%報19.82元，赤峰黃金(06693)升0.06%報33.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升1.49%報2998元，價值黃金ETF(03081)升1.49%報98.38元。

 

金價再破頂升穿4200美元，續獲大行唱好，金礦股可趁回調吸納？

 

金價再破頂升穿4200美元，續獲大行唱好，金礦股可趁回調吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金礦股及大市，立即重溫

 

 

其他金價/金礦股相關新聞：
大行報告 | 騰訊、B站、京東、三桶油及券商股最新評級/目標價，百度最牛看$164
【外圍經濟】摩根大通CEO：當前在投資組合中持有黃金，只能算是「半理性」
《窩輪豪情－梁業豪》中期形勢已開始轉淡可能性大增
【企業盈喜】山東黃金(01787) 料首三季淨利潤最多41億人幣，增99%

 

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01751

景聯集團

0.690

異動股

00924

坤集團

0.233

異動股

01815

珠峰黃金

2.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01751 景聯集團
  • 0.690
  • 00924 坤集團
  • 0.233
  • 01815 珠峰黃金
  • 2.360
  • 02582 國富氫能
  • 58.400
  • 00992 聯想集團
  • 11.620
股份推介
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.170
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.550
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.770
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.620
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 273.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.500
  • 00700 騰訊控股
  • 627.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.000
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 29.900
  • 目標︰$29.00
  • 00393 旭日企業
  • 1.300
  • 目標︰$1.80
  • 02318 中國平安
  • 54.750
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/10/2025 16:38  《盤後部署》北水淨流出無礙港股主題炒作，追新消費股要揀落後蜜雪

15/10/2025 19:09  立法會三讀通過規管網約車條例草案，冀網約平台明年第四季開始營運

15/10/2025 19:03  【內房困局】碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成

15/10/2025 18:35  《新股上市》雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元

15/10/2025 16:19  金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴

15/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

15/10/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰…

15/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５８，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 中央促持續用力擴內需，新消費股獲大行唱好炒上可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

雙１１ | 淘寶今晚起預售，香港補貼逾10億元人幣續推「一件包郵」新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美國CPI數據會如何左右議息會議決策？美股已消化中美貿易戰消息影響？拆解內地CPI數據
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

YouTuber令媒體的收入減少 1
人氣文章

Foodie What’s On

香港美食嘉年華6大展區：$10掃貨＋70個熟食美酒攤位＋長者／晚上7時後免費入場
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔：「成長」是最漫長而無奈的分手原因
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一年一度的倫敦獨立設計師職人巡禮！親訪 MADE LONDON 盛事，在古老教堂中尋寶
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

內衣不只性感！重新定義與身體的親密對話，一門「體感」藝術
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜64歲林俊賢古裝現身內地景區，網民慨嘆高溫下老態盡顯
人氣文章
由「醫者父母心」到「醫者同理心」，在AI時代重尋仁醫的溫度 新文章
人氣文章
中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/10/2025
神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處