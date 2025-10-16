港股 | 午市前瞻 | 料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

美國總統特朗普形容已與中國再次掀起貿易戰，但財長貝森特提出，若中國暫停實施嚴格的稀土出口管制新規，美方將有可能將關稅暫停期延長三個月以上。港股半日表現反覆向下，恒生指數半日報25799，跌111點或0.4%，主板成交近1562億元，北水淨流入102.57億元，醫療內銀買活躍、科網則沽盤較多。恒生中國企業指數報9229，跌21點或0.2%。恒生科技指數報5992，跌82點或1.4%。

麥嘉嘉：港股焦點轉向10月20日舉辦的四中全會

中美貿易關係逐漸緩和，美國財長貝森特向CNBC表示，美國總統特朗普已準備好與中國國家主席習近平會面，兩國官員正在努力安排會面；並說美方可能會延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施新的稀土出口管制，將在未來數周進行磋商。恒指終止7連跌，早盤於25900點附近窄幅爭持。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，相信中美雙方近期會持續溝通，而港股的焦點已轉向即將到來的於10月20日至23日舉辦的四中全會以及「十五五」規劃上，料恒指短線將在25500點至26500點之間區間整固。

麥嘉嘉指出，四中全會將討論「十五五」規劃方向，明確未來五年的經濟政策，預期將涵蓋科技自主與安全、經濟結構升級兩大核心領域，強調推動消費型經濟增長，聚焦「雙循環」，即「擴大內需和提升內需質量」。

麥嘉嘉指出，預計消費會成為拉動經濟增長的首要動力，屆時整個消費板塊將迎來結構性機遇，包括品牌型新消費，傳統內容消費，生活服務與文化旅遊，地方消費升級這四大消費概念板塊。其中，麥嘉嘉預期，泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)將最受惠於四中全會的相關刺激，品牌型新消費以及傳統內容消費將迎來高增量的增長階段。

另外，麥嘉嘉提到，由於四中全會聚焦宏觀五年經濟政策，具體執行層面的數字，例如降準降息以及財政刺激相關數據將不會於會上公布。

消費板塊最看好泡泡瑪特及老鋪黃金

新消費概念板塊一路高歌，泡泡瑪特暫連升4日，累計升幅10.4%，老鋪黃金暫連升2日，累計升幅15.2%，蜜雪集團(02097)暫連升2日，累計升幅8.2%。麥嘉嘉認為，本輪新消費概念板塊的走強是由宏觀政策支持以及整個消費行業結構性改革共同驅動的。

對於上述提到的泡泡瑪特以及老鋪黃金。麥嘉嘉表示，在預期的新政策推動下，加上泡泡瑪特自身的發展機遇，包括IP成長性、品牌實力以及IP開發能力，構建了完整的粉絲經濟生態圈，預測將對其短期股價形成刺激。未來公司的增長動力來自海外市場的拓展以及IP創新，後續表現值得期待。她指出，預期在四中全會召開前，市場對消費概念的樂觀預期將持續支撐股價表現，投資者可於278元分段吸納，短期目標價為295元。

至於老鋪黃金，麥嘉嘉認為，老鋪黃金目前具有雙重屬性，既屬於消費品，又具有投資屬性。從消費屬性來看，它的古法黃金手工首飾品牌，能夠滿足消費者對文化內涵與品質的需求；從資產屬性來看，它的黃金產品又具有避險功能。相信在高端消費領域，隨著居民收入提升與文化消費升級，老鋪黃金還會持續受益。她建議投資者在800元附近分段吸納，短線目標價在820元。

蜜雪進軍酒精領域看法審慎，料難成為盈利增長亮點

同樣屬於新消費概念板塊的蜜雪近期動作頻頻，10月14日，蜜雪冰城啤酒5.9元人民幣一杯沖上微博熱搜榜。據悉，國慶期間，蜜雪冰城宣布以2.97億元人民幣總價，收購鮮啤福鹿家53%股權。交易完成後，鮮啤福鹿家成為其非全資附屬公司，財務業績將併入集團報表，標誌著蜜雪正式將業務版圖從現制茶飲、咖啡延伸至酒精飲品領域。

而麥嘉嘉對於蜜雪冰城這一舉動看法較為審慎。她提到，蜜雪長期走低端路線，而且內地低端啤酒消費市場競爭激烈，不能將其啤酒業務視為未來毛利與盈利的增長亮點，預計其短期股價會處於震盪波動狀態，在448元至467元之間上落。

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

