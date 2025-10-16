  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

16/10/2025

　　美國總統特朗普形容已與中國再次掀起貿易戰，但財長貝森特提出，若中國暫停實施嚴格的稀土出口管制新規，美方將有可能將關稅暫停期延長三個月以上。港股半日表現反覆向下，恒生指數半日報25799，跌111點或0.4%，主板成交近1562億元，北水淨流入102.57億元，醫療內銀買活躍、科網則沽盤較多。恒生中國企業指數報9229，跌21點或0.2%。恒生科技指數報5992，跌82點或1.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

(資料圖片)

 

麥嘉嘉：港股焦點轉向10月20日舉辦的四中全會

 

　　中美貿易關係逐漸緩和，美國財長貝森特向CNBC表示，美國總統特朗普已準備好與中國國家主席習近平會面，兩國官員正在努力安排會面；並說美方可能會延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施新的稀土出口管制，將在未來數周進行磋商。恒指終止7連跌，早盤於25900點附近窄幅爭持。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，相信中美雙方近期會持續溝通，而港股的焦點已轉向即將到來的於10月20日至23日舉辦的四中全會以及「十五五」規劃上，料恒指短線將在25500點至26500點之間區間整固。

 

　　麥嘉嘉指出，四中全會將討論「十五五」規劃方向，明確未來五年的經濟政策，預期將涵蓋科技自主與安全、經濟結構升級兩大核心領域，強調推動消費型經濟增長，聚焦「雙循環」，即「擴大內需和提升內需質量」。

 

　　麥嘉嘉指出，預計消費會成為拉動經濟增長的首要動力，屆時整個消費板塊將迎來結構性機遇，包括品牌型新消費，傳統內容消費，生活服務與文化旅遊，地方消費升級這四大消費概念板塊。其中，麥嘉嘉預期，泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)將最受惠於四中全會的相關刺激，品牌型新消費以及傳統內容消費將迎來高增量的增長階段。

 

　　另外，麥嘉嘉提到，由於四中全會聚焦宏觀五年經濟政策，具體執行層面的數字，例如降準降息以及財政刺激相關數據將不會於會上公布。

 

消費板塊最看好泡泡瑪特及老鋪黃金

 

　　新消費概念板塊一路高歌，泡泡瑪特暫連升4日，累計升幅10.4%，老鋪黃金暫連升2日，累計升幅15.2%，蜜雪集團(02097)暫連升2日，累計升幅8.2%。麥嘉嘉認為，本輪新消費概念板塊的走強是由宏觀政策支持以及整個消費行業結構性改革共同驅動的。

 

港股 | 午市前瞻 | 料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

(資料圖片)

 

　　對於上述提到的泡泡瑪特以及老鋪黃金。麥嘉嘉表示，在預期的新政策推動下，加上泡泡瑪特自身的發展機遇，包括IP成長性、品牌實力以及IP開發能力，構建了完整的粉絲經濟生態圈，預測將對其短期股價形成刺激。未來公司的增長動力來自海外市場的拓展以及IP創新，後續表現值得期待。她指出，預期在四中全會召開前，市場對消費概念的樂觀預期將持續支撐股價表現，投資者可於278元分段吸納，短期目標價為295元。

 

　　至於老鋪黃金，麥嘉嘉認為，老鋪黃金目前具有雙重屬性，既屬於消費品，又具有投資屬性。從消費屬性來看，它的古法黃金手工首飾品牌，能夠滿足消費者對文化內涵與品質的需求；從資產屬性來看，它的黃金產品又具有避險功能。相信在高端消費領域，隨著居民收入提升與文化消費升級，老鋪黃金還會持續受益。她建議投資者在800元附近分段吸納，短線目標價在820元。

 

蜜雪進軍酒精領域看法審慎，料難成為盈利增長亮點

 

　　同樣屬於新消費概念板塊的蜜雪近期動作頻頻，10月14日，蜜雪冰城啤酒5.9元人民幣一杯沖上微博熱搜榜。據悉，國慶期間，蜜雪冰城宣布以2.97億元人民幣總價，收購鮮啤福鹿家53%股權。交易完成後，鮮啤福鹿家成為其非全資附屬公司，財務業績將併入集團報表，標誌著蜜雪正式將業務版圖從現制茶飲、咖啡延伸至酒精飲品領域。

 

　　而麥嘉嘉對於蜜雪冰城這一舉動看法較為審慎。她提到，蜜雪長期走低端路線，而且內地低端啤酒消費市場競爭激烈，不能將其啤酒業務視為未來毛利與盈利的增長亮點，預計其短期股價會處於震盪波動狀態，在448元至467元之間上落。

 

港股 | 午市前瞻 | 料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01372

中國碳中和

1.180

異動股

02186

綠葉製藥

3.590

異動股

02680

創陞控股

10.980

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,322.39
    +69.08 (+0.149%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,692.85
    +21.79 (+0.327%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,808.01
    +137.93 (+0.608%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.113
變動率︰+5.093%
較港股︰-0.26%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升37.312
變動率︰+3.040%
較港股︰+0.57%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.848
變動率︰+2.242%
較港股︰-0.54%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升55.410
變動率︰+1.857%
較港股︰-0.16%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.525
變動率︰+2.400%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.870
變動率︰-0.731%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.560
變動率︰-1.090%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.055
變動率︰-3.972%
精選美股 More
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升252.970
變動率︰+6.928%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升161.350
變動率︰+3.290%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升110.550
變動率︰+2.494%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.240
變動率︰+1.876%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/10/2025 10:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/10/2025 10:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.180
  • 02186 綠葉製藥
  • 3.590
  • 02680 創陞控股
  • 10.980
  • 00016 新鴻基地產
  • 93.550
  • 00565 錦藝集團控股
  • 1.920
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.080
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.250
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.570
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.450
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.000
  • 00981 中芯國際
  • 73.900
  • 00700 騰訊控股
  • 620.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 47.700
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 128.100
  • 目標︰$155.00
  • 00325 布魯可
  • 104.100
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.960
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/10/2025 17:10  《盤後部署》蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底

16/10/2025 17:50  香港電訊(06823)：仔細審閱美國所發「陳述理由命令」，將向相關機構作出適當回應

16/10/2025 18:35  《新股上市》海西新藥(02637)暗盤收高逾25%，每手賺1085元

16/10/2025 16:56  【企業盈喜】中國財險(02328)料首九個月淨利潤按年增最多60%

16/10/2025 16:35  滙控(00005)：本月28日審議第三季業績及股息

16/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

16/10/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 盤後部署 | 蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中美貿易戰陰霾未散，內銀內險獲大行唱好受捧可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

銀債需求大，宜加碼加年期
人氣文章

財識兼收．止凡

2025年中秋節，快閃台北遊
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

「中國製造」打入澳洲消費巿場，告別低價標籤，重視品質與品牌
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

秋日藝語：「光纖之父」高錕音樂劇、日本爵士鋼琴代表來港演奏！不能錯過港芭聯乘歐洲6大Ballet明星
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中醫教產前產後調理！行樓梯助順產未必Work？哪些食材、藥方助產後調理？註冊中醫師：母乳不足很平常！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
火鍋筷子用錯恐中毒？K Kwong拆解6種筷子風險，1種材質可致膀胱癌新文章
人氣文章
名人猝逝 │ 日本男星驚傳腦出血離世，年僅31歲，公司預告追思音樂會新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 22:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/10/2025
神州經脈 | 中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處