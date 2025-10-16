  • 會員
樓市轉型 | 本港學生宿舍供不應求，行業市值4至5年內料升至千億元（有片）

16/10/2025

　　行政長官李家超在最新一份《施政報告》提到要建設「國際教育樞紐」，包括放寬自資收生限制、增加學生宿舍供應等措施。有業內人士指出，2027至2028年本港學生宿位短缺可能高達12萬個，並估計本港學生公寓行業市值於未來四至五年，或上升到800億至1000億元。

 

樓市轉型 | 本港學生宿舍供不應求，行業市值4至5年內料升至千億元（有片）

 

　　中原投資於今年年中公布，成立學生公寓營運服務品牌「CampusOne Communities」，並由旗下中原管理服務公司負責營運。當中，首個位於尖沙咀的學生公寓項目「一步居117」已於今年5月推出，合共提供67伙，涵蓋單人至三人單位，涉及121個宿位。

 

中原投資：本港首個學生公寓項目全數宿位已租出

 

　　中原投資管理有限公司（開曼）總裁葉明慧接受《經濟通通訊社》專訪時透露，現時「一步居117」的全數宿位已經租出，當中逾60%租客是香港理工大學學生，亦有來自香港大學、嶺南大學及浸會大學等本港學府。她補充，上述學生公寓項目內所有租客均為非本地學生，其中接近90%來自中國內地。

 

　　葉明慧表示，中原投資早於10年前已在美國進行學生公寓相關投資，及後亦有開拓英國市場。至於回港投資的主要原因，是因為留意到本港學生宿舍供需情況嚴重。她解釋，集團以往沒有在港投資相關市場，是基於當時本港樓價高企，暫時不是合適的投資時機。故等待樓市價格有較大調整後，才正式落戶本港進行相關投資。

 

學生公寓行業市值料升至最多1000億港元

 

　　葉明慧預計，本港學生公寓行業市值於未來四至五年，可能上升到800億至1000億元。至於集團自身訂立的目標，是希望在未來兩至三年推出至少3000個宿位。她亦指，集團日後的學生公寓項目選址，將盡可能控制在上學通勤時間半小時內，同時亦會積極參與北部都會區發展。

 

高力：學生宿舍供應短缺情況嚴重

 

　　國際商業房地產諮詢公司高力指出，現時本港學生宿位供應短缺情況頗為嚴重。考慮到往後數年非本地大學生數目，以每年10%的年增長率進行預測，2027至2028年本港學生宿位短缺可能高達12萬個。

 

　　《施政報告》提到，港府會在審批方面「拆牆鬆綁」，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店或其他商廈，以增加學生宿舍供應。同時因應市場需求提供合適土地興建新宿舍。

 

消息指港府已批數份商廈改建學生宿舍方案

 

　　高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵引述市場消息指，港府已經收到不少將商廈或酒店改裝為學生宿舍的申請，並已經批准其中數份改裝方案。她透露，相關改建方案涉及的物業，應該均是市場上樓齡較舊的商業大廈。李婉茵估計，未來6至9個月開始，本港將出現由酒店改建為學生宿舍的新供應。至於由商廈改裝成學生宿舍的項目，可能要等一年半或兩年以上。

 

籲港府再增大學城洪水橋面積，釋放市區商業用地供大學使用

 

　　《施政報告》亦有重點提及，已預留至少80公頃用地發展「北都大學教育城」，亦會預留彈性便利學生宿舍發展，三批大學城土地分別位於洪水橋、牛潭尾及新界北新市鎮。較早前有消息人士指，港府會將大學城洪水橋部分的發展面積，由原本建議的5公頃增加至9公頃。

 

　　李婉茵認為，經擴充後的北都大學城洪水橋部分面積仍然不足夠，主要歸因於洪水橋在基建及政府收地過程裏是最快，若本港希望吸引大灣區及中國內地學生來港讀書，洪水橋是一個非常合適的選址。因而建議港府應加大洪水橋的教育用地，令整個北都大學城規劃可以優先上馬。

 

　　另外，香港政府今年第二季度只推出一幅住宅地，並剎停出售商業用地。李婉茵建議香港政府可以考慮釋放部分市區商業用地，供本港大學擴充校園範圍。她亦指，香港非本地學生比例仍然較歐美國家或地區為低，因此本港構建國際教育樞紐的願景仍有很大發展空間。

 

　　立即去片：https://youtu.be/NGJnY6D9wn0

 

 

撰文：經濟通採訪組記者林倬樑

 

