中美貿易戰陰霾未散，內銀內險獲大行唱好受捧可以點揀？

中美貿易戰陰霾未散，內險及內銀等中資金融股近日再受追捧，其中內險股自新華保險(01336)日前發盈喜，疊加大行唱好，股價已連升幾日，國壽(02628)今日(16日)再飆近半成。另有大行料具備穩定盈利及股息率較高的內銀股短期內將跑贏大市，內銀股近日股價也向好，此前四大行普遍已比年中高位累跌逾一成，現時市況波動，內銀吸引力再現，另內地最新公布9月社會融資規模增3.5萬億元人民幣勝預期，亦有利內銀投資氣氛。內險及內銀看來都可考慮吸納，應如何選擇？

（Shutterstock圖片）

花旗料內銀股第四季跑贏大市 首選工行建行中行

花旗發表最新研報，預計受覆蓋的內地銀行，在2025年第三季度收入按年增長1.4%，主因淨息差收縮放緩及不錯的手續費收入，抵銷了貸款增長乏力與交易收益疲弱的影響。由於資產質量穩定，預計銀行將釋放撥備以支撐盈利增長(第三季度料按年增3%，相較今年上半年按年增長0.8%)。預計所有大型銀行在今年前九個月的盈利增長將按年轉正，這得益於交易收益更溫和(相較於中小型銀行)，因這些銀行在投資組合中，擁有相對較低的按公允價值衡量之金融資產(FVTPL)，或較高的攤銷後成本衡量(AC)，以及在2025財年第三季度實現的債券處置收益。

花旗料內銀股在今年第四季度將跑贏大市，原因受地緣政治風險上升的影響，投資者將資金從周期行業轉向防禦性行業，而國債收益率可能放緩，有助於擴大股息收益率與國債收益率之間的利差，從而吸引追求收益的投資者，以及末季險企保費增長改善帶來的更強資金流入。當中首選工商銀行(01398)、建設銀行(00939)及中國銀行(03988)H股，分別予目標價7.95元、9.88元及5.92元，均予「買入」評級。

（Shutterstock圖片）

摩通：中美貿易緊張局勢升級 料內銀短期內跑贏大市

另摩通近日發表研報指，中美貿易緊張局勢升級，導致納指、中概互聯網指數ETF、富途於10月10日分別下跌4%、7%、11%。借鑑4月關稅公告後的股價走勢以及對公司基本面的評估，該行推薦採用槓鈴策略(同時配置高風險和低風險資產)。該行認為，具備穩定每股盈利記錄且股息率相對較高的中國銀行股，包括中行、建行、交行(03328)、工行和招行(03968)在短期內表現將跑贏大市。

國泰海通則指，受資金風格切換影響，自7月10日以來，銀行指數累計跌幅達到14%，明顯跑輸滬深300(累計漲幅15%)、創業板指(累計漲幅42%)。當前視角來看，銀行中期分紅時間臨近、銀行業績確定性較高，若年底市場風格趨於均衡，銀行板塊或有補漲機會。從基本面展望，銀行業績波動較小，利潤基本保持平穩正增長，今年上半年上市銀行利潤增速達0.8%，全年來看，業績有望保持穩中向好的趨勢。從邊際變化的角度來看，銀行息差的同比降幅有望持續收窄，利好業績表現。

花旗料內險股上季盈利最多升80% 偏好國壽平保財險

另花旗稱，內險股季績公布期將由中國平安(02318)在本月28日展開，預測內地壽險企業首三季可比較基礎下新業務價值按年增長31%至70%，受惠結構性機會，包括大量銀行存款即將到期與財富重新配置，以及保險儲蓄計劃因更高回報、死亡保障及分紅特點而獲更多關注。預測財險企業季度綜合成本比率按年顯著改善，受惠一系列監管反內捲措施，以及較低且正常化的天然災害損失，財險(02328)、中國平安及太保(02601)綜合成本比率料分別按年改善1至2個百分點。另預測內險股首三季盈利按年升10%至55%，第三季則按年升15%至80%，因內險股內地A股導向投資組合在第三季帶來更大利好。在業績方面，該行偏好國壽、中國平安及財險。

花旗建議採用一組配對交易(Pair Trade)，籲增持國壽，同時減持新華保險。該行表示，新華保險經近期上漲後，目前市帳率(PB)為1.6倍，而國壽市帳率僅為1倍。有關差距部分受新華保險發盈喜預期首9個月盈利增長45%至65%推動，而市場可能忽略了國壽在第三季的強勁銷售勢頭及合理的投資回報。料今年首9個月，國壽在高基數下，新業務價值(NBV)仍能按年增長42.5%，盈利亦按年增長44%，同樣超出市場預期。隨著短期內國壽公布業績，而長期市場關注點回歸基本面及業務品質，料兩隻股份的估值差距將會收窄。現分別予新華保險及國壽目標價50.7元及27.7元，評級分別為「中性」及「買入」。

摩根士丹利預計中國平安第三季除稅後經營溢利按年升8.1%，在相同基準下，今年首9個月的增長率將升至5%，主要受資產管理業務淨虧損減少所帶動。此外，由於股票市場利好及較高配置，第三季淨盈利按年增長或達31%，帶動今年首9個月按年增長6%。另預期會有較高的首年度保費收入(FYP)增長，而利潤率亦會適度改善，令第三季的新業務價值增長45%，今年首9個月增長將升至42%。整體而言，預期中國平安第三季業績穩健，尤其是新業務價值和除稅後經營溢利持續改善，以及淨盈利因資產管理虧損減少和人壽業務高增長而表現強勁，予「增持」評級，目標價70元。

（AP圖片）

內地9月新增貸款1.29萬億遜預期 惟社融增量3.5萬億勝預期

值得一提，內地最新公布9月新增人民幣貸款1.29萬億元，低於市場預期的1.472萬億元，但較8月的5900億元大幅回升；當月社會融資規模增3.53萬億元，大勝預期的3.32萬億元及8月的2.57萬億元。9月末，M1(8.4%)、M2(7.2%)「剪刀差」收窄至1.2個百分點，刷新年初M1統計口徑調整以來的新低。

官媒《金融時報》引述市場人士指，若還原地方專項債置換影響，新增人民幣貸款增速有7.7%，9月重點行業擴張和消費貸貼息政策，為信貸增長創造有利條件。M1明顯回升，除了去年低基數影響外，也與企業和居民定期存款活化有關，反映企業生產經營活躍度提升、個人投資消費需求回暖。



溫傑：再吼高息股國壽平保季績佳可看好 建行調整已深現吸引力

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，資金似乎最近再青睞高息股，因科技股之前已升了很多，且現時大市升跌難料，另估計最近「國家隊」有入市，他們一定會托指數及中資金融股。而若看平保於8月25元造出59.2元，不計近3日陽燭上升，之前只得52元，即調整了逾10%，自然可吸引投資者買入。再者，新華保險近日狂升，今日才見有些回吐，因日前公司發了盈喜，料頭9個月盈利大升，單計第三季也升五六成，公司也講明因資本市場向好，故錄得很大投資收益，推動整體盈利。他相信，國壽及平保第三季業績也可在投資收益帶動下看高一線，若有資金及基本因素支持，可考慮吸納。

溫傑又指，至於內銀股，由於之前股價已跌了很多，其中建行由7月11日高位8.56元跌至早兩日低位7.18元，已跌了逾一成半。此前內銀不斷上升，大家都知估值偏貴，但跌了下來後就開始再有吸引力。總之，對於較保守的投資者，大型中資金融股(券商及內房除外)都值得考慮。

內銀股今日普遍上升，建行升1.74%收報7.62元，工行升2.08%報5.88元，農行(01288)升2.98%報5.53元，中行升1.18%報4.3元，交行升2.29%報6.71元，招行升0.78%報49.3元，郵儲行(01658)升2.26%報5.42元，中信銀行(00998)升2.97%報7.29元，民生銀行(01988)升1.95%報4.18元。內險股亦普遍造好，平保升1.37%報55.5元，國壽升4.82%報24.36元，新華保險升0.1%報52.8元，人保(01339)升1.25%報7.27元，太保升3.5%報33.12元，財險升0.48%報18.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

