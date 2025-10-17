美股 | 地區銀行壞賬引發信貸恐慌，銀行股拖累道指挫300點

美國地區銀行面臨爆雷危機，導致周四（16日）美股三大指數下挫，回吐早盤升幅。

道指收市跌301.07點，或0.65%，報45952.24點；標普500指數跌41.99點，或0.63%，報6629.07點；納指跌107.54點，或0.47%，報22562.54點。

拖累大市的地區銀行Zions Bancorporation (US.ZION)，因需為數筆貸款大幅增加壞帳撥備，股價暴跌13.1%。另一間銀行Western Alliance Bancorporation(US.WAL)在指控某借款方涉嫌欺詐後，股價亦重挫10.8%。

市場憂慮在高利率環境及商業房地產市場疲弱的雙重夾擊下，銀行資產質素將持續惡化，甚至可能引發小型的信貸危機。受此影響，市場避險情緒顯著升溫，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)躍升至5月以來最高水平，10年期國債孳息率跌穿4%的心理關口，美匯指數亦見回軟。

台積電第三季盈利大增39.1%

受大市拖累，台積電公布創紀錄的第三季盈利，按年大增39.1%，遠超市場預期，惟股價日內下跌1.6%。英偉達(US.NVDA)及博通(US.AVGO)則分別升1.1%及0.8%。

美匯指數連續第二個交易日走弱，續徘徊於99關口以下，日內報98.34，下跌0.3%。日圓兌美元匯價走勢反覆，日圓匯價一度轉強，觸及約151兌一美元的一周高位，美元兌日圓報150.43，下跌0.4%。

歐元兌美元匯價上漲，進一步脫離早前觸及的兩個月低位。歐元兌美元匯價攀升至1.1687水平，較上一交易日上漲超過0.3%。

金價連續第四日創新高

黃金價格連續第四個交易日創下歷史新高。現貨黃金一度觸及每盎司4318美元的歷史高位，連續五日上漲，並穩企於4300美元水平，日內升逾2.6%。紐約期金同步上揚，一度升至每盎司4335美元，日內升幅達3.1%。

受美國原油庫存意外大幅增加影響，國際油價承壓下挫，紐約期油價格下跌約1.5%，一度跌至每桶57美元附近。布蘭特期油價格亦下跌約1.4%，徘徊在每桶61美元的水平，為2025年5月以來低點。

撰文：經濟通市場國金組

