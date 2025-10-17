  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股 | 地區銀行壞賬引發信貸恐慌，銀行股拖累道指挫300點

17/10/2025

美股 | 地區銀行壞賬引發信貸恐慌，銀行股拖累道指挫300點

 

　　美國地區銀行面臨爆雷危機，導致周四（16日）美股三大指數下挫，回吐早盤升幅。

 

　　道指收市跌301.07點，或0.65%，報45952.24點；標普500指數跌41.99點，或0.63%，報6629.07點；納指跌107.54點，或0.47%，報22562.54點。

 

　　拖累大市的地區銀行Zions Bancorporation (US.ZION)，因需為數筆貸款大幅增加壞帳撥備，股價暴跌13.1%。另一間銀行Western Alliance Bancorporation(US.WAL)在指控某借款方涉嫌欺詐後，股價亦重挫10.8%。

 

　　市場憂慮在高利率環境及商業房地產市場疲弱的雙重夾擊下，銀行資產質素將持續惡化，甚至可能引發小型的信貸危機。受此影響，市場避險情緒顯著升溫，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)躍升至5月以來最高水平，10年期國債孳息率跌穿4%的心理關口，美匯指數亦見回軟。

 

台積電第三季盈利大增39.1%

 

　　受大市拖累，台積電公布創紀錄的第三季盈利，按年大增39.1%，遠超市場預期，惟股價日內下跌1.6%。英偉達(US.NVDA)及博通(US.AVGO)則分別升1.1%及0.8%。

 

　　美匯指數連續第二個交易日走弱，續徘徊於99關口以下，日內報98.34，下跌0.3%。日圓兌美元匯價走勢反覆，日圓匯價一度轉強，觸及約151兌一美元的一周高位，美元兌日圓報150.43，下跌0.4%。

 

　　歐元兌美元匯價上漲，進一步脫離早前觸及的兩個月低位。歐元兌美元匯價攀升至1.1687水平，較上一交易日上漲超過0.3%。

 

金價連續第四日創新高

 

　　黃金價格連續第四個交易日創下歷史新高。現貨黃金一度觸及每盎司4318美元的歷史高位，連續五日上漲，並穩企於4300美元水平，日內升逾2.6%。紐約期金同步上揚，一度升至每盎司4335美元，日內升幅達3.1%。

 

　　受美國原油庫存意外大幅增加影響，國際油價承壓下挫，紐約期油價格下跌約1.5%，一度跌至每桶57美元附近。布蘭特期油價格亦下跌約1.4%，徘徊在每桶61美元的水平，為2025年5月以來低點。

撰文：經濟通市場國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

125.500

異動股

03690

美團－Ｗ

96.200

異動股

00981

中芯國際

70.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 125.100
  • 02020 安踏體育
  • 85.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 96.250
  • 00981 中芯國際
  • 70.100
  • 01093 石藥集團
  • 8.860
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.440
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 18.750
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.460
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 14.750
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.300
  • 00981 中芯國際
  • 70.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.380
  • 00700 騰訊控股
  • 610.500
  • 00388 香港交易所
  • 417.800
報章貼士
  • 08030 豐銀禾控股
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.480
  • 目標︰$17.00
  • 06288 迅銷
  • 26.240
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/10/2025 10:37  《異動股》光伏股跌信義光能挫4%，傳多晶硅收儲平台已成立惟權威人士否認

17/10/2025 09:50  【俄烏開戰】美俄元首商定兩周內舉行布達佩斯峰會，重啟俄烏停火談判

17/10/2025 11:39  《港元利率》一個月拆息創一周高報3.53厘，並連升兩日

17/10/2025 10:01  《異動股》蘋概股齊捱沽比電跌近4%，放棄喬布斯立場蘋果據報計畫推觸屏版MacBook Pro

17/10/2025 09:27  《異動股》蔚來高開近6%，回應GIC收入虛增指控不實，稱2022年已完成獨立內部調查

17/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

業績股｜中國鐵塔業績市場唔收貨？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 美國郵輪拒交1167萬特別港務費，取消上海之行改訪釜山新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：美國地區銀行爆雷料影響較輕，恒指料於25000至26000點整固新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

雙11 | FOCUS | 電商三巨頭連環攻港，「本地姜」勿固步自封
人氣文章

玩樂 What’s On

京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品
人氣文章

影視娛樂

戴安姬頓因肺炎離世，家人盼傳承愛心助動物與無家可歸者
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

平衡血糖有助減脂？瘦身除了控制熱量，保持血糖穩定加快見效！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

王菀之 x 朱肇階「M+夜不同：夜臨夢境」：以日常物件喚起充滿回憶的旋律
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Vintage愛好者必去的倫敦肯頓市集！藏身於雜亂市集內的3間高質小店，入手中古眼鏡、Deadstock單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飽和脂肪超標不只影響心血管：4大隱藏徵兆＋營養師建議改善方法 新文章
人氣文章
專家推薦10大通血管食物，護心血管、降血壓及防中風
人氣文章
拔罐風險 │ 男子自家拔罐致癱瘓，中西醫警示8大高危位置
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 11:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 12:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 11:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2025 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/10/2025
業績股｜中國鐵塔業績市場唔收貨？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處