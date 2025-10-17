業績股｜中國鐵塔業績市場唔收貨？
17/10/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/i-Kim92MNQM
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
17/10/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/i-Kim92MNQM
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
更多財經熱話
2025-10-17
2025-10-17
2025-10-17
2025-10-17
2025-10-17
2025-10-17
2025-10-17
2025-10-17
延伸閱讀
17/10/2025 16:48 《盤後部署》恒指急挫市場押注四中全會，泡泡瑪特催化劑多可吼
17/10/2025 17:30 阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部
17/10/2025 18:52 怡和擬溢價近四成私有化新加坡上市的文華東方
17/10/2025 18:33 按揭證券公司發行4.51億美元第三批基建貸款抵押證券
17/10/2025 11:44 【恒生私有化】陳茂波:滙豐承諾私有化恒生過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資
17/10/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里
17/10/2025 08:49 【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市
17/10/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７６７３，一周及兩周均微升至３﹒５…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 22:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N