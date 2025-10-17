  • 會員
恒生私有化 | 陳茂波：滙豐承諾私有化恒生過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資

17/10/2025

　　財政司司長陳茂波在接受《彭博》電視採訪時表示，滙豐告訴港府，在其擬議對恒生銀行(00011)進行私有化過程中，將對香港和該地區進行數十億美元的重大投資，而這些投資未來幾年用於客戶服務、技術和發展私人財富業務等領域。

 

恒生私有化 | 陳茂波：滙豐承諾私有化恒生過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資

 

　　對於恒生銀行私有化完成後是否會在未來某個時候被出售，陳茂波表示，這是銀行自行決定的事情，但目前還沒有提出這樣的計劃。

 

目前逾200家公司排隊準備在港上市

 

　　陳茂波表示，今年香港IPO市場表現亮眼，愈來愈多的中國企業在香港上市，目前有逾200家公司排隊準備在港上市。

 

　　他表示，對於走出去的內地企業來說，利用香港這個平台籌集資金、聘用人才，幫助他們拓展海外業務，是一個非常好的商業選擇。

 

　　據彭博匯編數據顯示，香港第三季度股票融資（包括IPO、配股及大手交易）金額創下四年來的最高紀錄，僅3個月融資額已超過去年全年規模。

 

　　陳茂波又指，全球投資者正在推動股市上漲，一半的交易來自歐洲、美國、中東和亞洲，另一半來自中國內地。

 

　　香港金管局下個月將舉辦國際金融領袖投資峰會。陳茂波說，目前約有100位行政總裁或主席級別的人士計劃出席。

 

陳茂波指關稅對本港造成實際經濟影響微乎其微，政府有應急方案

 

　　對於美國計劃對中國加徵關稅，陳茂波強調，對本港造成的實際經濟影響微乎其微，特區政府有應急方案，並同時調整香港的定位，擔當供應鏈及貿易融資中心

 

　　他指，美國是香港第4或5大出口市場，過去多年，對美國的出口佔比一直下降，因為香港持續擴大對全球南方等新興市場的出口，包括東盟。他又指，留意到內地企業已因應地緣政局，調整供應鏈及產業鏈。

 

　　另外，陳茂波表示，北部都會區將成為推廣香港科技產業的平台，政府正推行一系列措施吸引策略性企業進駐香港，並吸納人才。他說，目前已吸引了100家企業，將於未來數年投資約600億美元。

 

　　他指出各項人才入境計劃收到共53萬份申請，已有23萬人抵港，形容這些人才對香港未來經濟增長至關重要。

 

撰文：經濟通採訪組

 

