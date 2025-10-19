  • 會員
一周部署 | 關注貿易談判、GDP通脹等數據及四中全會

19/10/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

　　未來一周，中美貿易關係的最新動向，以及中國經濟的近期表現，將成為投資者最關注的核心議題。另外，美國通脹數據指標也會提供關鍵線索。

 

中美貿易談判仍是市場焦點

 

　　國務院副總理何立峰與美國財長舉行視像通話，最新報道指美國特朗普將會與國家主席習近平會面。早前特朗普表示對中國商品加徵高額關稅，以回應中國在稀土出口上的控制措施，強調這是保護美國利益的必要步驟。美國財長則批評中國主導稀土市場，但同時暗示可能延長貿易休戰期，以尋求更長期的解決方案。貿易摩擦的升級風險，如果談判破裂，市場避險情緒將升溫，資金可能流向債券或黃金等安全資產。根據目前情勢判斷，談判似乎有機會出現曙光。

 

關注中國經濟表現及四中全會

 

　　市場對三季度表現的看法普遍謹慎，認為增長有所放緩，主要受國內需求疲軟和外部壓力影響。儘管出口和投資領域可能呈現一定韌性，但整體經濟面臨下行風險，預計需要更多刺激措施來支撐。股市反應積極的部分原因在於對人工智能和晶片自給自足的投資熱潮，以及政府潛在支持的期待。這些數據若顯示穩健跡象，將增強投資吸引力，吸引資金流入相關市場；相反若表現不如預期，可能放大對全球供應鏈的擔憂。中共二十屆四中全會及十四屆全國人大常委會第十八次會議，同樣是市場焦點所在。

 

遲來的通脹數據

 

　　美國的通脹數據因政府停擺而延後發布；初步跡象顯示，物價壓力維持在相對穩定水平，但持續上漲可能促使央行調整政策。產業活動指標則反映製造業的健康狀況，如果顯示擴張，將有利於全球風險偏好。根據觀察，這些延後數據增加了市場不確定性，投資者可能在等待期間採取觀望態度；同時，這也突顯了政治事件對經濟資訊的影響，需考慮更廣泛的宏觀環境。

 

全球自保軍費激增下的投資機遇

 

　　隨著俄烏戰局最緊張時刻過去，以色列與哈馬斯停火亮出曙光，軍工行業投資價值或許不及之前，不過由於美國軍費開支問題難解，盟國軍費自負情況仍有利個別子板塊例如導彈系統和無人機訂單前景。特朗普政府任期才剛剛開始，但美國政府不再為盟友承擔開支已成大勢，就算下任誰當總統亦難逆轉，基於如此場景設定下，未來5至10年國家軍費開支概念。隨著全球地緣政治緊張局勢加劇，軍工股已從傳統的「防禦型」資產轉變為高增長投資標的。不過，資訊披露透明度，匯率波動和貿易壁壘等因素，地緣衝突導致股價震盪風險不可忽視。

 

多家藍籌公司業績

 

　　美股方面，包括奈飛、可口可樂、洛克希德馬丁、3M、通用汽車、特斯拉、IBM、美國電話電報、可口可樂、美國鋁業、英特爾、自由港麥克莫蘭銅金、福特汽車、諾基亞、美國航空。港股則有金沙中國、中國電信、金力永磁、中國聯通、英特爾、普拉達、中銀香港、藥明康得、中海發展、國藥控股等。

 

一周部署 | 觀望停擺事件對美國公布CPI數據等最新安排

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 關注中美貿易談判發展及中國第三季GDP表現

 

莊主：港股支持位、阻力位睇邊？美股有條件再反彈？

 

