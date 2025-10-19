  • 會員
港股 | 蕭猷華：港股此次調整已結束？

19/10/2025

　　《套期保值》回顧上周，港股經歷了劇烈的波動，主要因中美關係的惡化。中方打出稀土管制這王牌，特朗普因此措手不及，威脅要對中國加徵100%關稅。鑑於港股自4月以來累積了相當的升幅，此次調整在情理之中。畢竟，市場對特朗普的反覆無常已經習以為常。

 

　　筆者上星期在專欄中提到，特朗普隨時會改變口風，果然，情況如預期發展，中美緊張關係之後急劇降溫。因此，筆者認為港股此次調整已經結束。

 

　　內地方面，第二十屆四中全會將於10月20日至23日在北京召開，會議將重點審議「十五五」規劃建議，預期會擴大內需，促進以舊換新，加碼刺激消費。此外，中央可能會提出加快科技自立的策略，包括高端裝備、智能製造、芯片國產化、綠色能源、醫療服務等。值得注意的是，過去的四中全會首日，A股上漲的概率非常高。

 

港股 | 蕭猷華：港股此次調整已結束？

港股正處牛市中的回調，將持續保持反覆向上走勢。(Shutterstock)

 

　　誠然，筆者早前在本欄提及，港股在不斷創年內新高的同時，波動加劇是正常現象，且港股是處於牛市中的回調，將持續保持反覆向上的走勢，形成一浪高於一浪的格局。另一方面，本月底美國聯儲局議息，減息四分之一厘的機會極高，加上習近平與特朗普在南韓APEC峰會會面機會也相當大，因此筆者認為港股此次調整已結束，可望再創年內新高。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

