開市Go | 中美貿易關係緩和，天貓雙十一品牌成交額翻倍，金價試闖4400美元

要聞盤點

1、在市場對美國政府停擺有望結束的樂觀情緒，加上蘋果(US.AAPL)股價創歷史新高的帶動下，美國股市周一（20日）顯著收高，三大主要指數升幅均超過1%。道指收市升515.97點，或1.12%，報46706.58點；標普500指數升71.12點，或1.07%，報6735.13點點；納指升310.57點，或1.37%，報22990.54點。中國金龍指數升195點。日經期貨截至上午7時51分升155點。

2、在中美雙方準備重啟貿易談判的關鍵時刻，美國總統特朗普將稀土、芬太尼及大豆列為三大核心議題。北京方面則回應，呼籲雙方在平等、尊重的基礎上協商解決問題。

3、美國總統特朗普與哥倫比亞總統佩特羅的緊張關係急劇升級。特朗普不僅在社交媒體上公開指控佩特羅為非法毒品頭目，更宣布將對哥倫比亞商品加徵懲罰性關稅，並立即中止所有援助。

4、美國總統特朗普與澳洲總理阿爾巴尼斯於白宮正式簽署一項關鍵礦產協議，啟動一系列總價值高達85億美元的項目規劃。

5、歐盟各國能源部長在盧森堡舉行的會議上達成共識，批准一項具法律約束力的法規草案，目標在2028年1月1日前，全面終止從俄羅斯進口所有管道天然氣及液化天然氣。

6、紐西蘭最新公布的數據顯示，第三季消費者物價指數(CPI)按年上漲3.0%，觸及其中央銀行1至3%目標區間的上限，亦是自2024年中期以來的最高水平。然而，由於核心價格壓力有所緩和，市場普遍預期此數據不會動搖紐西蘭央行 進一步放寬貨幣政策的決心。

7、美國加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)於周一出現服務中斷，導致全球眾多用戶一度無法透過網頁或流動應用程式登入、進行買賣交易。事故起因於亞馬遜網絡服務(AWS)發生大規模故障，波及範圍廣泛，除Coinbase外，多個主流網站及應用程式亦受影響。

8、中國外交部發言人郭嘉昆主持記者會時，回應彭博社關於中美新一輪經貿磋商提問。針對特朗普總統將稀土、芬太尼及大豆列為美對華三大關切問題，郭嘉昆強調中方立場一貫明確，指出關稅戰與貿易戰不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠基礎上協商解決問題。

9、證監會上周於香港及大灣區基金行政管理人協會舉辦的研討會上表達對市場推動監管合規的支持，該研討會旨在提升業界在迅速發展的數字資產行業中對監管合規標準的認知。

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情