美股 | 憧憬華府結束停擺，且蘋果股價破頂領升，道指飆逾500點

市場憧憬美國政府停擺有望結束，加上蘋果(US.AAPL)股價創歷史新高，美國股市周一（20日）收高，三大主要指數升幅均超過1%。

道指收市升515.97點，或1.12%，報46706.58點；標普500指數升71.12點，或1.07%，報6735.13點點；納指升310.57點，或1.37%，報22990.54點。

蘋果股價勁升3.9%，盤中一度觸及264.38美元，創下歷史新高，主要因其最新發布的iPhone 17系列銷售表現強勁，上市後首10天的銷量較上一代iPhone 16增長14%。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.9%，英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)升2.1%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOGL)升1.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。

已進入第20天的美國政府停擺局面有望迎來轉機，成為刺激市場氣氛的主要利好因素。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，他預期本次停擺很可能在本周某個時間結束。此番言論緩解市場對政府持續關門可能拖累經濟的憂慮。

本周市場將迎來多家重量級企業的季度業績報告，包括Netflix(US.NFLX)、可口可樂(US.KO)、特斯拉(US.TSLA)及英特爾(US.INTC)等。​與此同時，因政府停擺而延遲發布的9月份消費者物價指數（CPI）定於周五（24日）公布。

現貨金升2.8%

現貨黃金一度升至4373美元，其後走勢反覆，日內在4219美元至4274美元區間波動。現貨金報每盎司4372美元附近，升約2.8%。​紐約期金期貨亦向好，上漲4.1%至每盎司4388美元。​

美匯指數波幅輕微，曾低見98.38，高位則觸及98.66，日內報約98.6點，微升0.07%。美元兌日圓匯價曾升至151.2的高位。然而，升勢未能持續，其後匯價迅速回吐大部分漲幅，回落至150.7水平附近，微升約0.07%。歐元兌美元匯價在窄幅區間波動。歐元兌美元高位觸及1.1675，低位則見1.1638，日內報1.1643，跌約0.06%。



​

國際原油價格延續過去三周的跌勢。紐約期油價格下跌0.2%，報每桶57.02美元；布蘭特期油亦下跌0.4%，報每桶61.01美元。

撰文：經濟通市場國金組

