  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

美股 | 憧憬華府結束停擺，且蘋果股價破頂領升，道指飆逾500點

21/10/2025

美股 | 憧憬華府結束停擺，且蘋果股價破頂領升，道指飆逾500點

 

 

　　市場憧憬美國政府停擺有望結束，加上蘋果(US.AAPL)股價創歷史新高，美國股市周一（20日）收高，三大主要指數升幅均超過1%。

 

　　道指收市升515.97點，或1.12%，報46706.58點；標普500指數升71.12點，或1.07%，報6735.13點點；納指升310.57點，或1.37%，報22990.54點。

 

　　蘋果股價勁升3.9%，盤中一度觸及264.38美元，創下歷史新高，主要因其最新發布的iPhone 17系列銷售表現強勁，上市後首10天的銷量較上一代iPhone 16增長14%。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.9%，英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)升2.1%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOGL)升1.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。

 

　　已進入第20天的美國政府停擺局面有望迎來轉機，成為刺激市場氣氛的主要利好因素。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，他預期本次停擺很可能在本周某個時間結束。此番言論緩解市場對政府持續關門可能拖累經濟的憂慮。

 

　　本周市場將迎來多家重量級企業的季度業績報告，包括Netflix(US.NFLX)、可口可樂(US.KO)、特斯拉(US.TSLA)及英特爾(US.INTC)等。​與此同時，因政府停擺而延遲發布的9月份消費者物價指數（CPI）定於周五（24日）公布。

 

現貨金升2.8%

 

　　現貨黃金一度升至4373美元，其後走勢反覆，日內在4219美元至4274美元區間波動。現貨金報每盎司4372美元附近，升約2.8%。​紐約期金期貨亦向好，上漲4.1%至每盎司4388美元。​

 

　　美匯指數波幅輕微，曾低見98.38，高位則觸及98.66，日內報約98.6點，微升0.07%。美元兌日圓匯價曾升至151.2的高位。然而，升勢未能持續，其後匯價迅速回吐大部分漲幅，回落至150.7水平附近，微升約0.07%。歐元兌美元匯價在窄幅區間波動。歐元兌美元高位觸及1.1675，低位則見1.1638，日內報1.1643，跌約0.06%。



　　國際原油價格延續過去三周的跌勢。紐約期油價格下跌0.2%，報每桶57.02美元；布蘭特期油亦下跌0.4%，報每桶61.01美元。

撰文：經濟通市場國金組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02828

恒生中國企業

96.020

異動股

02952

愛高集團股權

0.028

異動股

03067

安碩恒生科技

12.840

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02828 恒生中國企業
  • 96.140
  • 02952 愛高集團股權
  • 0.028
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.860
  • 09992 泡泡瑪特
  • 259.000
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 178.100
股份推介
  • 00857 中國石油股份
  • 7.860
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.440
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.620
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.930
  • 目標︰$20.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.950
  • 00001 長和
  • 52.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 00941 中國移動
  • 85.850
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 16.830
  • 目標︰$18.00
  • 01088 中國神華
  • 40.700
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.940
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2025 10:59  《異動股》大盤回升資金輪換下新消費股捱沽，泡泡瑪特急挫5%領跌

21/10/2025 10:25  《異動股》科指升2.6%成份股全線報升，嗶哩嗶哩飆9%領漲

21/10/2025 09:57  恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高

21/10/2025 09:50  《異動股》紫金升3%金礦股造好，金價再逼4400美元關破頂

21/10/2025 09:31  《異動股》舜宇高開4%領漲蘋概股，iPhone 17熱賣隔晚蘋果股價破頂

20/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２６﹒７億元，買南方恒生科技沽阿里

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 09:41  《財資快訊》美電升報７﹒７６８５，一個月拆息上日報３﹒５８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果隔夜股價升破4%，公司總市值逼近4萬億美元大關新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股憧憬結束停擺報升 港股修復50天線後料維持20天線上落新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

玩樂 What’s On

AlipayHK x 香港快運 限時優惠78折起！20+航點適用：東京、大阪、釜山、曼谷、台北、富國島
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
人氣文章

港女講男．妮洛

斷崖式分手：對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
照顧者｜疫情封關期間 獨自陪絕症丈夫赴日求醫 24/7貼身照顧 如何處理壓力及情緒？
人氣文章
名人健康 │ 47歲楊思琦爆台慶綵排意外重創，頭撼地入ICU，腦水腫致永久損傷影響工作生活
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2025 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/10/2025
恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處