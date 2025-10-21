  • 會員
寧德時代 | 第三季多賺41%獲大行唱好，股價急升可否追入？

21/10/2025

　　內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)公布業績，第三季盈利按年升41%至近186億元人民幣，首三季則多賺36%至490億元人民幣，集團稱正加速產能擴張力度，績後獲大行唱好，其中美銀看好其儲能系統(ESS)電池及商用車需求，中信里昂上調目標價至685元。寧德時代今早(21日)最多飆逾半成高見560元，雖與本月初創下的614元高位仍有些距離，但仍較今年5月上市價263元累升逾一倍，可否追入？抑或待回調再吼？

 

寧德時代第三季多賺41%勝預期，獲美銀升目標股價急升可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

第三季純利按年升41%收入增13%　首三季多賺36%

 

　　寧德時代公布，截至9月30日止第三季純利約185.5億元人民幣，按年升41.21%，每股盈利4.1元人民幣，扣除非經常性損益之純利164億元人民幣，升35.5%，營業收入1042億元人民幣，升12.9%，加權平均淨資產收益率6.13%，跌0.21個百分點。

 

　　另集團首三季純利490億元人民幣，按年升36.2%，每股盈利11.02元人民幣，扣除非經常性損益之純利436億元人民幣，升35.6%，營業收入2831億元人民幣，升9.28%，投資收益升67.5%，至52.4億元人民幣，加權平均淨資產收益率17.76%，升0.03個百分點。經營活動產生的現金流量凈額達806.6億元人民幣，增長19.6%。

 

寧德時代：正加速產能擴張力度　加快587Ah量產速度

 

　　據《上證報》報道，寧德時代近日在業績說明會上介紹，第三季度動力、儲能合計出貨量接近180GWh，其中儲能佔比約20%，海外出口佔比約兩成。目前公司儲能產能飽和，正加速產能擴張力度，後續隨著產能逐步釋放，公司國內儲能產品出貨情況將會改善。公司推出的587Ah儲能專用電芯在能量密度、安全邊界與長壽命三大關鍵要素之間，尋找到階段性甜蜜點。目前正在加快587Ah量產速度，以滿足市場需求，未來587Ah產品的出貨佔比會逐步提升。

 

　　鈉電產品方面，公司發布的鈉新電池已通過新國標認證，鈉新乘用車動力電池正在與客戶推進開發、落地中，進展順利。此外，公司正在打造重卡換電生態，加速重卡的電動化。公司商用動力電池出貨快速增長、佔比逐步提升，目前佔總出貨的比例接近20%。

 

寧德時代 | 第三季多賺41%獲大行升目標，股價急升可否追入？

（截自寧德時代網頁公司宣傳片）

 

附屬1.3億美元購電池生產設備及現場服務　供印尼建電池廠

 

　　此外，寧德時代公布，全資附屬香港時代將向其印尼非全資附屬CATIB提供電池生產相關設備及現場服務。協議預計於本月31日前完成簽署，涉約1.31億美元。

 

　　集團指，CATIB為其印尼電池工廠向香港時代採購電池生產設備及配件，包括電芯生產線設備，模組、電池包及配套設備，及與設備相關服務包括設備安裝及調試等。集團指，印尼電池工廠為其海外戰略重要項目之一，為保障項目順利推進，通過其集中採購所需生產設備及相關服務，有利於利用在供應鏈管理和集中採購方面的規模優勢。

 

美銀：第三季純利勝預期續看好需求　中信里昂：升目標價至685元

 

　　美銀發表研究報告指，寧德時代第三季純利按年增長41%至185億元人民幣，高於市場預期；收入按年增長13%至1040億元人民幣；毛利率為25.8%，按年跌1.9個百分點，符該行預期。公司儲能系統(ESS)電池需求持續強勁，且商用車需求未來5年亦料表現穩健。美銀上調公司2025至2027年盈利預測3%，主要由於預期儲能系統、商用車及新產品的增長前景更佳，維持「買入」評級，H股目標價由570港元上調至605港元，增幅6.1%。

 

　　中信里昂則指，寧德時代第三季度業績表現亮麗，淨利潤按年增長41.2%，按季增長12.3%，符合市場預期。第三季度毛利率達25.8%，按季上升0.2個百分點，反映公司具備強大的定價能力及營運效率，將其H股目標價由670港元上調至685港元，重申「高度確信優於大市」評級，並將其2026至2027財年的每股盈利預測上調2%至3%。


瑞銀：季績略勝預期　料市場溫和上調盈測

 

　　瑞銀稱，寧德時代第三季業績略勝預期，淨利潤按季升12%至185億元人民幣，較去年同期升41%。首九個月淨利潤490億元人民幣，為全年市場預期670億元人民幣73%，意味第四季淨利潤預期僅180億元人民幣。鑑於第四季通常受季節性因素影響而優於第三季，預期市場將溫和上調盈測。

 

　　瑞銀又引述管理層指，電動車及儲能系統電池需求強勁，並預期勢頭將延續至明年。主要需求驅動因素包括每輛車電池安裝量增加、電動重型卡車銷量快速增長及國內外儲能項目利用率和盈利能力改善。公司又指，匈牙利工廠第一階段已在測試設備，重申年底完成建設目標。不過，該行指，由於寧德時代股價已超越目標價，因此把該股納入檢討，該行此前予該股目標價為495港元及「買入」評級。

 

黃瑋傑：季績表現不錯惟股價已反映    宜回至520元才吼

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，寧德時代第三季業績表現不錯，營業收入增13%，增幅比首三季的9.3%大，而第三季盈利增41%，也比首三季增幅36%快速。第三季表現也比上半年好，上半年營業額增7.3%，盈利增33%，首三季營業額有9.3%增幅都是靠第三季拉動。不過，股價過去兩個月升了不少，已預先反映第三季業績，而10及20天線現處於約545至548元，恐未能突破再回軟，若回至近期低位515或520元才買，會有較多水位轉身。若有貨也可先將部分食胡，待低位再買入。

 

　　寧德時代半日升4.26%收報550.5元，連升兩日，累積升幅5.56%，成交9.65億元。其他鋰電池股亦普遍上升，比亞迪電子(00285)升4.59%報40.54元，中創新航(03931)升2.34%報30.58元，天能動力(00819)升1.45%報8.37元，贛鋒鋰業(01772)升1.07%報43.42元，天齊鋰業(09696)升1.37%報42.8元。

 

寧德時代 | 第三季多賺41%獲大行升目標，股價急升可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評寧德時代及大市，立即重溫

 

 

  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 45.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 250.400
