港股 | 午市前瞻 | 料中美會面成數高惟大市仍有回吐風險 蘋概創新欠奉有得炒難長升

21/10/2025

　　中美貿易戰、美國停擺及地區銀行業信貸問題憂慮紓緩，美股周一(20日)延續升勢，港股跟隨外圍高開後走勢持續向好，科網內險股領大市升幅擴大，恒生指數高報26367，試企20天移動平均線，半日收報26286，升427點或1.7%，主板成交近1507億元。恒生中國企業指數報9397，升165點或1.8%。恒生科技指數報6087，升154點或2.6%。

 

（官方圖片）

 

李偉傑：中美會面前兩星期內或再有籌碼曬冷，防大市波動宜現時減倉

 

　　美國聯邦政府有望即將重開，隔晚美股造好，資金流帶動下今早人民幣匯價顯著轉強，人民幣兌一美元中間價報7.0930，較上個交易日升43點子，創逾一年新高。港股今早高開301點後升幅逐步擴大，半日最多升逾500點。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指上半日已回補上周下跌裂口兼重返20天線水平，如果再向上突破需要更多來自中美博奕的利好消息，故料短線升勢或會受到限制，審慎者現時或有可能需要先行減倉。

 

　　李偉傑分析，因應早前國務院副總理何立峰與美國財長貝森特通話後氣氛良好，預計是為兩星期後中美元首會面鋪路，料最終成事機會仍高，而且雙方會面也有較大機會達成某些協議，不過距離正式會面尚有時間，期間中美或有可能羅列更多談判籌碼，勢會拖累大市表現。他預計中美元首會面前大市或會顯著波動，若投資者倉位個股不涉及中美因素有機會安然度過，但若大市急挫也難免受累，因此建議短線可以多加留意中資金融股等較不受中美談判影響板塊。

 

　　若恒指再次回吐，李偉傑預計首關支持將位於50天線約25900，但修復至今時間尚短，料未築成堅實支持，最大支持仍位於上周成功穩守的100天線。同時大市回調幅度，亦要按美國總統特朗普亮出談判籌碼的影響力度。

 

iPhone 17熱賣蘋概有得炒，但個股創新業務少難長炒長有

 

　　隔晚蘋果(US.AAPL)獲研究報告唱好iPhone 17銷量，股價大升逾4%盤中創歷史新高，同時天貓「雙11」開賣後iPhone 17首小時銷量已突破去年首日全日記錄，今早港股全線蘋概股受惠造好。李偉傑指因應iPhone 17熱潮，蘋果概念股現時仍有炒作空間，因應是次iPhone 17定價上比iPhone 16較為經濟，帶動是次消費者換機熱潮，預計iPhone 17銷量短線仍有增長動力。

 

　　不過他亦指出，近期大市偏好具AI主題或機器人等創新業務概念，但眾觀蘋果供應鏈股份中大多依賴蘋果訂單，業務單一難以吸引市場資金長期關注，認為舜宇(02382)及瑞聲(02018)等短線都以炒波幅為主。他提到，雖然舜宇都有車載鏡頭等非手機零件業務，但整體創新消息不多，後市有機會與智能駕駛概念整合，但仍需時發展。

 

舜宇股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

瑞聲股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


21/10/2025 17:18  新世界(00017)：沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議

21/10/2025 16:36  泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍

21/10/2025 16:30  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料反覆整固，天齊鋰業調整近尾聲候低可吸

21/10/2025 16:11  恒指全日升168點收報26027，內險及蘋概股升幅靠前

21/10/2025 12:54  【國際要聞】日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相

21/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

