港交所：香港ETF市場流動性排行全球第三，ETP資產管理規模激增

港交所(00388)證券產品發展部高級副總裁Jean-Francois Mesnard-Sense表示，香港ETF市場流動性高居全球第三，由今年初至9月30日，香港ETF日均成交額為378億元，超越排行第四名的韓國，在香港ETP市場方面，產品創新推動資產管理規模激增及上市數量創歷史新高，截至今年9月30日，香港ETP市場資產管理規模按年增長32%至6530億元，每年ETP數量按年增16%至225隻。

對於ETF日均成交額增加，他指出，相關增長主要由於三大因素，包括改善市場結構、增強互聯互通以及持續創新。在改善市場結構方面，港交所進行了許多改善措施，使市場更有效率，促進更多流動性，並舉例指去年11月港交所就交易所買賣基金和槓桿及反向產品於開市前時段及收市競價交易時段引入莊家參與。

他續指，在增強互聯互通方面，近年港交所在相關方面與中東的聯繫有所增加，亦與一些東盟市場的互聯互通也正在增加，互聯互通對香港ETF市場的增長仍然關鍵；在持續創新方面，港交所一直為ETF市場引入不同產品，如備兌認購期權ETF以及最近引入的單一股票槓桿及反向產品等，並指上述三大因素將幫助港交所在相關方面達到新高度，展望未來，港交所將繼續創新，滿足客戶需求，並將合適的產品帶入市場。

截至本月16日，港交所已在2025年迎來41隻新ETP

他提及，截至本月16日，港交所已在2025年迎來41隻新的ETP，已超過去年ETP發行的歷史最高紀錄，而在收益型ETF方面，現時有21隻產品，組成分別為股票收益ETF、備兌認購期權ETF以及債券ETF，截至今年9月30日收益型ETF日均成交額增至逾2億元，收益型ETF資產管理規模增至約234億元。

他續指，在槓桿及反向產品方面，現時有29隻產品，總市值約280億元，佔整體ETP市場的4.3%，日均成交額為36億元，佔整個ETP市場的9.5%。

