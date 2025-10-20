  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港交所：香港ETF市場流動性排行全球第三，ETP資產管理規模激增

20/10/2025

　　港交所(00388)證券產品發展部高級副總裁Jean-Francois Mesnard-Sense表示，香港ETF市場流動性高居全球第三，由今年初至9月30日，香港ETF日均成交額為378億元，超越排行第四名的韓國，在香港ETP市場方面，產品創新推動資產管理規模激增及上市數量創歷史新高，截至今年9月30日，香港ETP市場資產管理規模按年增長32%至6530億元，每年ETP數量按年增16%至225隻。

 

港交所：香港ETF市場流動性排行全球第三，ETP資產管理規模激增

港交所證券產品發展部高級副總裁Jean-Francois Mesnard-Sense（吳仲賢攝）

 

　　對於ETF日均成交額增加，他指出，相關增長主要由於三大因素，包括改善市場結構、增強互聯互通以及持續創新。在改善市場結構方面，港交所進行了許多改善措施，使市場更有效率，促進更多流動性，並舉例指去年11月港交所就交易所買賣基金和槓桿及反向產品於開市前時段及收市競價交易時段引入莊家參與。

 

　　他續指，在增強互聯互通方面，近年港交所在相關方面與中東的聯繫有所增加，亦與一些東盟市場的互聯互通也正在增加，互聯互通對香港ETF市場的增長仍然關鍵；在持續創新方面，港交所一直為ETF市場引入不同產品，如備兌認購期權ETF以及最近引入的單一股票槓桿及反向產品等，並指上述三大因素將幫助港交所在相關方面達到新高度，展望未來，港交所將繼續創新，滿足客戶需求，並將合適的產品帶入市場。

 

截至本月16日，港交所已在2025年迎來41隻新ETP

 

港交所：香港ETF市場流動性排行全球第三，ETP資產管理規模激增

（吳仲賢攝）

 

　　他提及，截至本月16日，港交所已在2025年迎來41隻新的ETP，已超過去年ETP發行的歷史最高紀錄，而在收益型ETF方面，現時有21隻產品，組成分別為股票收益ETF、備兌認購期權ETF以及債券ETF，截至今年9月30日收益型ETF日均成交額增至逾2億元，收益型ETF資產管理規模增至約234億元。

 

　　他續指，在槓桿及反向產品方面，現時有29隻產品，總市值約280億元，佔整體ETP市場的4.3%，日均成交額為36億元，佔整個ETP市場的9.5%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02589

滬上阿姨

106.300

異動股

01645

海納智能

1.890

異動股

02865

鈞達股份

18.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02589 滬上阿姨
  • 106.300
  • 01645 海納智能
  • 1.890
  • 02865 鈞達股份
  • 18.050
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 45.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 250.400
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 145.300
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.800
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.450
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.220
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.430
  • 02318 中國平安
  • 55.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.610
  • 00981 中芯國際
  • 74.050
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 16.630
  • 目標︰$18.00
  • 01088 中國神華
  • 41.120
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.240
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2025 17:18  新世界(00017)：沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議

21/10/2025 16:36  泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍

21/10/2025 16:30  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料反覆整固，天齊鋰業調整近尾聲候低可吸

21/10/2025 16:11  恒指全日升168點收報26027，內險及蘋概股升幅靠前

21/10/2025 12:54  【國際要聞】日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相

21/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重上三千九，特朗普稱明年初訪華，華為明發鴻蒙6新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

蘋概股｜iPhone 17熱賣蘋果股價破頂，相關概念股齊抽升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里天貓雙十一開局強勁品牌成交額飆升，iPhone 17熱銷帶動蘋果供應鏈股新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

打風消息︱季候風及「風神」夾擊掛三號風球，周二轉涼最低15度，周五有陽光及乾燥
人氣文章

政政經經．石鏡泉

磨刀霍霍向美狼
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

電商品牌缺乏記憶點？4步用故事打造認同感＋提升銷售力
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高蛋白不只靠雞肉果仁！營養師推介4款隱藏高蛋白食物，藜麥枝豆也上榜！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

容易敏感、怕痛都可嘗試的類醫美精華！塗抹式水光針，是醫美療程外的另一選擇？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮粵菜新裝登場！麻辣龍蝦氣泡春卷、秘製生醃汁海釣鮮魷、皇牌香脆炸雞，經典重塑新味覺
健康好人生 Health Channel
人氣文章
40歲後血管健康要留神：老化百病叢生，運動護血管彈性靠1關鍵新文章
人氣文章
名人保養｜72歲鍾鎮濤平民店食煲仔飯被捕獲，驚現「M字額」新文章
人氣文章
蛇蠍美人｜21歲酒吧女員工被捕，涉嫌夥店長逼同事企街接客400人，樣貌激似北川景子惹熱議新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 18:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/10/2025
神州經脈 | 滬指重上三千九，特朗普稱明年初訪華，華為明發鴻蒙6
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處