照顧者 情緒健康
蘋概股｜iPhone 17熱賣蘋果股價破頂，相關概念股齊抽升可以點部署？

21/10/2025

　　蘋果(US.AAPL)iPhone 17銷量獲研究報告唱好，指其發售後首10天中國與美國銷量較上一代增14%，其中基礎款機型銷量增幅更高達31%，遠超市場預期。近日再有券商看好蘋果前景，隔晚蘋果股價升近4%收報262.24美元，創下歷史新高。另外，天貓「雙11」開賣後iPhone 17首小時銷量已突破去年首日全日紀錄，港股蘋概股今日(21日)曾全線抽升，舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)及比亞迪電子(00285)都曾升逾半成。此前蘋概股受累中美關稅戰再起，已調整頗深，或可趁勢博反彈。

 

（AP圖片）

 

據報iPhone 17中美銷量較上代增14%　基礎款機型增幅達31%

 

　　研究機構Counterpoint Research發布的數據顯示，蘋果最新推出的iPhone 17系列智能手機在中國與美國兩大主要市場發售後的首10天內，銷量較上一代iPhone 16系列增長14%。此次銷售佳績主要由標準版的iPhone 17機型帶動，其銷量按年增幅高達31%，遠超市場預期。報告指，中國消費者今年對標準版iPhone 17的追捧尤為熱烈，其在發售初期10天內的銷量幾乎是去年同期iPhone 16標準版的兩倍。市場分析認為，該機型吸引力大增，歸功於其進行了多項顯著升級，包括搭載更强大的A19晶片、更出色的顯示螢幕、更大的基礎儲存空間，以及經過改良的前置攝像頭，但定價維持不變。

 

　　而iPhone 17 Pro Max的需求也十分強勁，尤其是在美國。Counterpoint指，這款機型吸引許多在疫情期間買了上一部手機的用戶升級換代，並指這款新機擁有其目前最好的攝像頭，散熱系統也得到改善，且外觀也有了近年來最大變革。

 

天貓「雙11」開賣首小時iPhone 17成交額已超去年全天紀錄

 

　　此外，2025天貓「雙11」於昨晚(20日)8點正式開賣，首小時蘋果、源氏木語、珀萊雅、修麗可、斐樂、雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅、海藍之謎、石頭、耐克、lululemon等80個品牌成交破億元(人民幣．下同)。據悉，蘋果Apple Store官方旗艦店iPhone系列成交額，在開賣首小時已超越2024年全天紀錄，AirPods 4、Apple Watch S11、iQOO15、任天堂Switch、小米17 ProMax等單品首小時成交均破千萬。


　　值得一提，天貓Apple Store官方旗艦店昨宣布iPhone 17 Pro系列直降300元，券後價8699元起；iPhone 17 Pro Max券後9699元起，均支持最高12期免息分期，並可疊加國家補貼。不過，iPhone 17標準版不參與降價。

 

Loop Capital：換機潮或持續至2027年　升蘋果目標價至315美元

 

（AP圖片）

 

　　另《彭博》昨日報道，Loop Capital將蘋果評級從「持有」上調至「買入」，並將目標價從226美元大幅調高至華爾街最高的315美元。Loop Capital分析師Ananda Baruah表示：「我們目前正處於蘋果期待已久的換機潮初期，這意味著iPhone出貨量將持續成長至2027年。」他補充，這反映了「更新周期和新設計周期催化需求的共同作用」。該機構分析師John Donovan在另一份報告中進一步指，iPhone 17需求激增，「很明顯，iPhone 17的表現遠好於預期，2025年第三季iPhone總出貨量達5650萬部，超出所有預期。」

 

　　Loop並非唯一看好蘋果前景的券商。Evercore ISI將該股列入戰術性優於大盤名單，認為iPhone需求數據「顯示這可能超過一般的iPhone更新周期」。Melius Research分析師Ben Reitzes則認為蘋果「正找回節奏」並將讓那些批評者閉嘴，他看好蘋果在中國的銷售趨勢以及新機型的整體動能，認為即將推出的新產品將成為進一步的催化劑。

 

　　不過，《彭博》追蹤的分析師中，目前有58%建議買進蘋果股票，這一比例低於其他大型科技股，而該股目前交易價格略高於平均目標價250美元。傑富瑞分析師Edison Lee是少數給予「賣出」評級的分析師之一，他在周末警告稱「iPhone 17的銷售動能持續減弱」。本月早些時候，他已將蘋果評級下調至「跑輸大盤」，並指市場對折疊屏iPhone的期待過度，該機型價格或將高昂，並可能蠶食Pro Max版本的銷量。

 

陳政深：蘋概股中線仍有關稅等疑慮　瑞聲比電丘鈦可博短線反彈

 

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深認為，蘋果概念股會受惠蘋果股價，而從實際銷售數字及市場評論可見，這一代iPhone的確較受歡迎，在此背景下，對蘋概股都會有帶動作用，應會有不錯的反彈，但要留意中線始終仍有疑慮，首先面對關稅問題，環球供應鏈都受到一些阻滯，對科技製造業未必有利。另外，蘋果從中長遠角度來看也要處理供應鏈問題，公司正物色非中國供應商，雖非一時三刻可以改變，但長遠也想分散風險，與其他美國企業一樣，蘋果供應商的增長也會因此受到一些制約。此外，現時港股雖有些反彈，但究竟是調整完結還是醞釀轉勢仍未確定，技術上仍有轉勢疑慮。綜合上述因素，中長線投資未必會揀此類股份，純粹短線博反彈則屬不錯的主題。

 

　　陳政深續指，當中可揀最大兩隻，即舜宇光學及瑞聲科技，但若要二選一會揀瑞聲，因看往績其反彈幅度會較大，反正只博反彈，可揀波幅較大股份，另比亞迪電子及丘鈦科技(01478)也相對值博，更小型的股份就要看走勢，亦擔心它們轉勢會轉得很快。既然純博反彈，瑞聲、比電及丘鈦都應於現價買入，不應再等其回調，因隨時一回就無回頭，而反彈幅度料亦只有一成左右，不要太貪心。

 

　　蘋果概念股今日全線造好，舜宇光學升2.93%收報80.9元，瑞聲科技升3.92%報40.8元，比亞迪電子升3.77%報40.22元，丘鈦科技升4.54%報14.96元，藍思科技(06613)升4.92%報26.88元，鴻騰(06088)升5.03%報5.85元，高偉電子(01415)升5.92%報34元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 18:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
