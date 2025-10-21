  • 會員
經濟通婁志明：人工智能已走入日常生活，將續與科技業界說好香港創新故事

21/10/2025

　　財經資訊平台經濟通舉辦「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，公司副董事總經理婁志明致辭時表示，人工智能（AI）已經走入日常生活，並且正在改變市民的生活方式，大大提高生活水平。當中，AI將服務由被動轉為主動，將娛樂由大眾化轉為個人化，將平常使用的工具變成生活的一部分，解決每一天的問題。

 

經濟通婁志明：人工智能已走入日常生活，將續與科技業界說好香港創新故事

經濟通副董事總經理婁志明指續與科技業界說好香港創新故事

 

　　婁志明提及，經濟通作為香港領先的金融資訊平台，一直致力於運用AI協助用戶解決投資問題，其「AI診股」工具總結個股資料及情況，幫助投資者做更好的選擇；「智能選股」工具通過數據分析，協助投資者找到心儀的股票，不會錯過好的投資機會。另外，AI已經幫助投資者在投資理財方面變得更加輕鬆、方便。

 

　　婁志明認為，通過今次參賽的產品，可以看到創業者的理想和遠見，運用現時最新的科技將新的理念轉化成實用的產品，廣泛用於教育、健康、交通、房屋、旅遊、飲食等各個領域，全方位提升市民的生活。他指出，通過上述得獎產品，可以看得創業者的智慧和固執，同一時間亦可看到香港的未來。

 

經濟通婁志明：人工智能已走入日常生活，將續與科技業界說好香港創新故事

經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美（中）、經濟通副董事總經理婁志明（右）

 

　　婁志明亦指，經濟通作為智慧生活的推動者，會繼續致力於推動香港成為智慧城市，並且繼續聯同業界一起說好香港創新故事，將優秀的產品推向全世界。同一時間，讓全世界看到香港的創新科技發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

