投資者獲利金價高位急挫逾5% 現貨金一度失守4100美元

22/10/2025

　　《經濟通通訊社22日專訊》投資者趁高位沽貨獲利，黃金市場經歷大幅波動。

 

投資者獲利金價高位急挫逾5%，現貨金一度失守4100美元

（互聯網圖片）

 

　　在早前創下歷史新高後，市場出現顯著的獲利回吐壓力，導致現貨黃金及紐約期金價格雙雙急挫。現貨金價一度跌穿4100美元，低見4085.39美元，日內跌幅超過5%。

 

　　紐約期金收市報4109.1美元，跌幅5.7%。

