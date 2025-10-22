投資者獲利金價高位急挫逾5% 現貨金一度失守4100美元
22/10/2025
《經濟通通訊社22日專訊》投資者趁高位沽貨獲利，黃金市場經歷大幅波動。
（互聯網圖片）
在早前創下歷史新高後，市場出現顯著的獲利回吐壓力，導致現貨黃金及紐約期金價格雙雙急挫。現貨金價一度跌穿4100美元，低見4085.39美元，日內跌幅超過5%。
紐約期金收市報4109.1美元，跌幅5.7%。
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
22/10/2025
《經濟通通訊社22日專訊》投資者趁高位沽貨獲利，黃金市場經歷大幅波動。
（互聯網圖片）
在早前創下歷史新高後，市場出現顯著的獲利回吐壓力，導致現貨黃金及紐約期金價格雙雙急挫。現貨金價一度跌穿4100美元，低見4085.39美元，日內跌幅超過5%。
紐約期金收市報4109.1美元，跌幅5.7%。
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇
更多財經熱話
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-21
2025-10-21
2025-10-21
延伸閱讀
22/10/2025 09:25 《異動股》金礦股齊挫紫金低開半成，金價創12年來最大單日跌幅
22/10/2025 09:24 《異動股》泡泡瑪特高開近8%，第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍，美洲飆12.65倍
22/10/2025 09:23 恒指低開129點報25897，金價急回紫金挫4.8%，泡泡瑪特升7.8%
22/10/2025 09:20 《新股掛牌》廣和通首掛平開每手無賺蝕，超購僅550倍兼上限定價
22/10/2025 08:40 【開市Ｇｏ】特習會晤傳添變數，投資者獲利金價急挫，老鋪黃金配股集資增加存貨儲備
22/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金
22/10/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹
22/10/2025 09:46 《財資快訊》美電升報７﹒７７２３，一個月拆息上日報３﹒６６％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 11:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 11:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 11:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N