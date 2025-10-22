盤前攻略 | 美股個別走道指創收市新高 金價急挫金礦股沽壓難免

美企最新公布的業績普遍理想，美股周二個別發展，道指平開後曾漲419點，破頂高見47125點，收市回順，但仍創收市歷史新高；道指收報46924點，升218點或0.47%，標指大致持平，納指回吐0.16%。市場避險情緒降溫，美元轉強加上貴金屬嚴重超買，價格出現急速回調，現貨金價周一衝上每盎斯4381美元新高後，周二一度重挫274美元或6.3%，以百分比計創下2013年以來最大跌幅，最低報4082美元；現貨銀價更曾插水8.7%，失守每盎斯50美元關，低見47.89美元。

（互聯網圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌0.97%。阿里巴巴跌3.92%，報166.67美元；京東跌2.76%，報32.83美元；百度跌2.44%，報119.14美元；理想跌2.35%，報22.00美元；小鵬升0.09%，報21.48美元；蔚來跌3.68%，報6.80美元；嗶哩嗶哩升5.84%，報29.16美元。

夜期低水過百點，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌93點，報25919，低水109點。隔夜ADR普跌，美團(03690)ADR較港股低0.65%，折合95.9港元；長和(00001)ADR較港股低1.25%，折合50.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.40%，折合628.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.63%，折合46.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.31%，折合427.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.23%，折合102.6港元。





金價高位急瀉，見12年半最大跌幅

恒指昨日最多曾升逾500點，過千張熊證跌入收回範圍。不過，淡友重整旗鼓，最新熊證總數不跌反升至7159張。熊證重貨區維持於26600至26699區間，總數升至1269張。相反，牛證總數略減約200張，顯示好友對後市仍有戒心。牛證重貨區雖仍維持於25100至25199區間，但總數輕微減少至708張。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌203點，報25863，低水164點，預料恒指低開過百點。恒指昨日（21日）最多曾升逾500點，但收市升幅急縮至只有168點，市場對後市看法仍然審慎，預料恒指今日反覆偏軟，在50天線(25910)附近爭持。

隔夜貴金屬價格急瀉，現貨金一度下挫逾6%。今早亞洲時段，現貨金價維持弱勢。過去幾年，在金價上升的加持下，金礦股股價持續上升，至今累積升幅不少。儘管現價比月中高位有所回調，但比年初低位仍升逾倍。以紫金(02899)為例，年初低位至昨日收市價累升1.4倍，招金(01818)累升1.8倍，山東黃金(01787)更累升1.9倍。由於金價急跌，預料盤中金礦股無可避免藉勢回吐。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇