  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中資電訊股｜中電信業績欠驚喜？

22/10/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ltHzwe08nlQ

 

 

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00875

從玉智農

1.590

異動股

02800

盈富基金

26.440

異動股

08460

基地錦標集團

0.131

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00875 從玉智農
  • 1.580
  • 02800 盈富基金
  • 26.420
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.131
  • 00412 山高控股
  • 2.780
  • 02068 中鋁國際
  • 2.840
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 143.600
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.890
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.320
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.420
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 02318 中國平安
  • 55.450
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.560
  • 00981 中芯國際
  • 74.700
  • 00001 長和
  • 50.700
報章貼士
  • 00833 華訊
  • 0.660
  • 目標︰--
  • 06881 中國銀河
  • 11.340
  • 目標︰$13.00
  • 03998 波司登
  • 4.890
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

22/10/2025 13:03  【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025 12:30  《午市前瞻》中美談判存變數恒指料反覆，老鋪黃金二度抽水股價續受壓

22/10/2025 12:23  信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025 12:10  恒指半日跌329點報25697，金價挫紫金周大福齊報跌，國藥升逾4%

22/10/2025 10:44  【特朗普新政】俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會

22/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

22/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹

22/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，一周拆息較上日軟２５基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

黃淑儀首段婚姻失敗被要求離港，身上只有6千元避走加拿大，說話率直兩度得罪電視台高層
人氣文章

英倫出走日記．Cally

當英格蘭國旗出現在移英社區，是揮旗自由，還是排他主義？
人氣文章

影視娛樂

日劇《前程錦繡》50周年電影版｜中村雅俊兼任導演，原班人馬演出明年上映
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《傳說》：成龍的銀幕神話，還能延續多久？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔：「成長」是最漫長而無奈的分手原因 1
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養 │ 41歲傅穎容貌升級，親認微調2部位，公開20個養生美容秘訣
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
長壽運動｜研究揭每日步行「X千步」死亡風險降5成！附12種日常「零碎運動」建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS22/10/2025
金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處