泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市彈升可再吼嗎？

22/10/2025

　　內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)公布最新業務狀況，今年第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍，其中海外收益更增3.7倍。泡泡瑪特隨即獲多間大行唱好，股價今早（22日）逆市最多飆近8%至270.2元。不過，公司昨日（21日）才受累內地網傳盲盒炒作熱度大幅降溫，股價於尾市急挫8%，是否仍可吸納？

 

泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市急彈可再吼？

（AP圖片）


第三季收益按年增2.45倍至2.5倍　海外收益增3.7倍

 

　　泡泡瑪特公布，今年第三季整體收益按年增長245%至250%，其中中國收益增長185%至190%，海外收益增長365%至370%。公司亦稱，期內中國線下渠道按年增長130%至135%，線上渠道按年增長300%至305%。海外方面，亞太按年增長170%至175%，美洲按年增長1265%至1270%，歐洲及其他地區按年增長735%至740%。

 

　　不過，在泡泡瑪特發表上述最新業務狀況前，股價昨日跌8.1%收報250.4元，創下4月以來最大單日跌幅。消息面上，近日內地社交媒禮上流傳「100元可以在好特賣買多少件潮玩」短視頻，多條短片都標榜「挑戰用100元能買多少盲盒」，片中均顯示有不少盲盒在實體店內被標以低於原價出售，通常短片都能以100元人民幣買到4至5個盲盒，包括泡泡瑪特及名創優品(09896)等知名品牌推出的盲盒系列，引發市場對盲盒炒作熱潮告終討論。

 

美銀：季績表現強勁上調盈測　維持目標價400元

 

　　美銀發表研究報告指，泡泡瑪特第三季業績表現強勁，收入按年增長245至250%，遠超市場預期的180至200%。中國及美國兩個主要增長動力較上半年加速。雖然第三季業績部分受惠於第二季預售收入延後確認，但強勁的數據仍可緩解市場對其增長動力的擔憂。展望第四季，公司將推出包括萬聖節系列、15周年系列及聖誕系列等新產品，預計將成為主要增長動力。

 

　　美銀認為，第四季新產品、2026年上半年可能推出的Labubu 4.0、Labubu短片、海外新店開業，以及非Labubu IP(如Twinkle Twinkle)的熱度，將支持未來12個月的增長。該行上調其2025及2026財年非國際財務報告準則每股盈利預測14%及12%，2025及2026財年非國際財務報告準則淨利潤預測分別為130.58億元及185.15億元人民幣，維持「買入」評級，目標價400港元不變。

 

花旗：第三季營收增長勝預期　升目標價至415元

 

　　花旗則指，泡泡瑪特第三季營收增長勝預期，強勁增長動能主要歸功於全球新產品熱銷及存貨補充策略。預期公司在即將到來的旺季將延續良好趨勢，節慶季表現或成短期催化劑，惟基數效應將導致增長動能趨緩。基於IP實力帶動銷售前景更為樂觀，將其2025至2027財年盈利預測上調16.8%至17.3%，目標價由398元上調至415元，相當預測明年市盈率28倍。當前股價交易於2025財年預期市盈率22.6倍及2026財年預期市盈率16.7倍，股價回調已創造更佳進場時機。建議投資者聚焦銷售趨勢，因品牌自有渠道持續呈現快速售罄態勢，重申「買入」評級。

 

　　野村表示，泡泡瑪特第三季總收入進一步加速至245-250%，高於2025年上半年204%的增長率。據該行調查，公司第三季的收入增長應高於市場的一致預期。其中於中國市場銷售增長顯著加快，第三季同比增185-190%，高於上半年135%的增幅；美國/歐洲市場亦保持快速增長勢頭，第三季銷售增長約為12.7倍/7.4倍，高於上半年約11.4倍/7.3倍的增長率。而亞太地區(不含中國)是唯一銷售增長有所放緩的地區，季內同比增170-175%，低於上半年258%的增速，這或受去年第三季該地區銷售基數較高所致，維持目標價372港元並重申「買入」評級。

 

泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市急彈可再吼？

（AP圖片）


里昂：IP合作可擴至珠寶及積木等領域　新興IP正崛起


　　里昂稱，泡泡瑪特第三季收入按年增長245%至250%，較上半年204%及首季170%的增速進一步加快。按地區劃分，中國市場的增長從上半年的135%加快至第三季的185%至190%，相信是由於供應狀況改善；海外市場發展則逐步正常化，增幅從上半年的440%放緩至第三季的365%至370%，當中歐美銷售表現仍然強勁，分別增長735%至740%及1265%至1270%。


　　里昂指，近期Labubu在谷歌搜尋中趨勢雖然趨向正常，但仍與一些長青IP表現相若，預期中國市場強勁表現主要受到線上銷售渠道驅動。目前仍看好泡泡瑪特作為IP平台，合作可擴張至珠寶及積木等領域，同時新興IP如星星人(Twinkle Twinkle)及叛桃朋克(Peach Riot)正在崛起，公司亦嘗試發展動畫等多元化內容，因此維持「跑贏大市」評級，目標價368元。

 

熊麗萍：聖誕節等節慶可令銷售增長　若守穩240幾元可續持有

 

泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市彈升可再吼嗎？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，泡泡瑪特今次業績屬預期之內，旗下IP包括Labubu，除了內地銷售過去幾年持續增長，過去年多主要靠拓展海外市場，所以其海外市場增長大於內地市場也屬正常，且內地基數已高，歐美等海外市場仍處增長階段，3倍幾增長應屬預期之內。反而要留意，近期其股價由高位調整了很多，公司最近仍有很多不錯的IP產品如星星人等，惟近期受累網傳其產品炒價下跌，又或推出後市場炒作熱潮消退；其實，這些消息對股價只屬間接影響。

 

　　熊麗萍續指，現時開始見大家沒將二手市場的產品價格與泡泡瑪特股價太直接掛勾，故要再看公司本身基本面，包括仍有很多IP，下一步發展如何，還有甚麼產品推出。下一輪要看美國感恩節、聖誕節，相信都可令其銷售增長，今日受業績預告刺激只屬反彈性質，若回至240幾元並守穩，其實不太差，若以其有幾倍盈利，即預期市盈率約30倍，有貨可繼續持有。

 

　　泡泡瑪特半日升4.23%收報261元，成交55.85億元。其他新消費股表現各異，老鋪黃金(06181)擬折讓4.5%配股淨籌約27億元，半日跌7.76%報707.5元；蜜雪集團(02097)則升1.27%報414.6元，毛戈平(01318)跌3.07%報96.3元，布魯可(00325)跌1%報94.3元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫

 

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
