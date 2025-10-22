  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓

22/10/2025

　　美國企業最新公布業績普遍理想，美股個別發展，但市場突然傳出特朗普表示，月底可能因為某種原因不會與習近平會晤。港股今早低開後跌幅擴大，科網股沽壓沉重，恒生指數半日報25697，跌329點或1.3%，主板成交逾1281億元。恒生中國企業指數報9174，跌128點或1.4%。恒生科技指數報5880，跌127點或2.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓

（公司圖片）

 

曾永堅：恒指料區間上落25100至26300

 

　　隔夜美股三大指數個別走，道指創收市新高，但納指下跌。恒指連升兩日後今天回吐，香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中美關係仍然是市場焦點，雖然市場對中美談判有所憧憬，而美國亦單方面為兩國緊張的關係降溫，但中方至今無明確回應，談判仍然充滿變數。特朗普最新表示，看好月底與習近平會晤成果，但他周二對共和黨議員表示，這場備受期待的會談有可能因為某種原因不會發生。

 

　　曾永堅表示，即使中美元首在APCE成功舉行談判，但實質成效仍然成疑。預料美方仍然繼續在科技和生物醫藥方面打壓中國。而中國近期公布的經濟數據如社會消費及固定投資方面亦不盡理想，市場擔心內地第四季度經濟是否放緩。此外，四中全會正在召開，儘管該會主要是制定國家未來幾年的經濟框架與藍圖，但市場仍關注會議結束後，中央會否有政策出台刺激經濟措施。他預料，恒指短期內走勢反覆，大致在25100至26300區間上落。

 

二次配股疊加金價急跌，老鋪黃金曾跌8%

 

　　老鋪黃金(06181)擬向不少於六名機構投資者配售371.18萬股新H股，佔擴大後公司股份總數2.1%，每股作價732.49元，較公司上日收市價767元折讓4.5%，公司預期所得款項淨額約27.07億元。預計集資所得約70%用於增加存貨儲備；約10%用於拓展及優化門店網絡；約20%用於補充流動資金及一般企業用途。

 

　　市場避險情緒降溫，美元轉強加上貴金屬嚴重超買，價格出現顯著回調，現貨金價周一衝上每盎斯4381美元新高後，周二一度重挫274美元或6.3%，以百分比計創下2013年以來最大跌幅，最低報4082美元，今早亞洲時段更低見4012美元。配股消息加上金價急跌，老鋪黃金今早最多跌8%。

 

半年內兩次配股，老鋪黃金或未跌夠

 

　　曾永堅指，這是老鋪黃金第二次配股，對上一次是5月，當時亦配售430萬股，集資約27億元，金額與這次相若。上市不足一年半已經配股兩次，確實少見。曾永堅認為，由於老鋪黃金庫存一直維持較高水平，集資主要是填補自由現金流。近期金價累積升幅不少，為集團再次集資提供良機。相反，其他金飾股如周大福(01929)和六福(00590)庫存比例相對地小，集資壓力亦較小。

 

　　曾永堅表示，老鋪黃金的股價自上市以來不段攀升，累積升幅驚人。雖然中期業績表現出色，營收和純利都升逾兩倍，但他擔心高增長率未必能長久維持。首先，老鋪黃金標榜古法黃金，走的是藝術品及潮流路線，創造如法國卡地亞和美國TIFFANY品牌。但古法黃金畢竟不是古董，沒有歷史價值，要建立一個品牌亦非一朝一夕。而古法黃金並非其他金飾鋪不能複製，潮流亦隨時可能改變。此外，老鋪黃金過往的銷售除了吸引消費者之外，亦吸引一些投資者。由於集團願意回購之前賣出的產品，過往金價上升，投資者有利可圖。但日後金價一旦下跌，投資者利潤縮小甚至無利可圖，集團銷售或會放緩。

 

　　另外，曾永堅認為，金價由年初不足每盎司3000美元，升至近日逾4300美元，累積升幅驚人。不排除基金短期內獲利離場，令金價短期受壓。因此，對老鋪黃金前景不看好。他預料，老鋪黃金相隔不足半年再次配售，加上之前IPO滿一年後，大戶過了解禁期，H股流通量不斷增加，股價短期或持續受壓，不排除要跌至月初低位661元附近。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

撰文：經濟通通訊社市場組

