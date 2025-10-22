信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

信和集團主席黃永光出席股東周年大會後見傳媒指，旗下各個住宅項目銷售表現良好，樓市亦出現良好勢頭，至於其他發展商的樓盤銷售表現亦同樣向好。

信和集團主席黃永光（右三）（林倬樑攝）

本港一手樓市場受惠六大因素

黃永光提及，今年首九個月本港一手樓銷售量，已經超逾去年全年累計，主要受惠於減息周期、本港IPO市場重回全球首位、內地對港的大力支持政策、訪港旅客增加、北部都會區規劃政策等六大因素。他透露，信和會重點留意北都日後的規劃，形容該區域是香港未來主要的增長動力，將帶動香港經濟持續向好。

看好屯門區未來發展

（林倬樑攝）

信和較早前以10.89億元投得屯門第16區海珠路地皮，每呎樓面地價約3860元。黃永光補充，集團未來會繼續積極研究不同規模的項目地皮，同時看好屯門區未來發展，形容該區仍有很多潛能值得研究。

黃永光亦指，香港經濟表現正面會帶動地產業界同樣香港，集團於本港紮根50年，形容「中國好，香港同樣好」，且寄望香港能繼續穩健發展。

信和擬推三個新盤涉3756伙，油塘項目最快年底應市

執行董事田兆源補充，旗下錦上路新盤「柏瓏III」近期的銷售表現良好，集團未來將推出三個新盤項目，合共提供3756伙。當中，油塘新盤項目預計將於年底推出，至於土瓜灣市建局項目則計劃明年推出。

撰文：經濟通採訪組

