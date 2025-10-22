  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025

　　信和集團主席黃永光出席股東周年大會後見傳媒指，旗下各個住宅項目銷售表現良好，樓市亦出現良好勢頭，至於其他發展商的樓盤銷售表現亦同樣向好。

 

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

信和集團主席黃永光（右三）（林倬樑攝）

 

本港一手樓市場受惠六大因素

 

　　黃永光提及，今年首九個月本港一手樓銷售量，已經超逾去年全年累計，主要受惠於減息周期、本港IPO市場重回全球首位、內地對港的大力支持政策、訪港旅客增加、北部都會區規劃政策等六大因素。他透露，信和會重點留意北都日後的規劃，形容該區域是香港未來主要的增長動力，將帶動香港經濟持續向好。

 

看好屯門區未來發展

 

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

（林倬樑攝）

 

　　信和較早前以10.89億元投得屯門第16區海珠路地皮，每呎樓面地價約3860元。黃永光補充，集團未來會繼續積極研究不同規模的項目地皮，同時看好屯門區未來發展，形容該區仍有很多潛能值得研究。

 

　　黃永光亦指，香港經濟表現正面會帶動地產業界同樣香港，集團於本港紮根50年，形容「中國好，香港同樣好」，且寄望香港能繼續穩健發展。

 

信和擬推三個新盤涉3756伙，油塘項目最快年底應市

 

　　執行董事田兆源補充，旗下錦上路新盤「柏瓏III」近期的銷售表現良好，集團未來將推出三個新盤項目，合共提供3756伙。當中，油塘新盤項目預計將於年底推出，至於土瓜灣市建局項目則計劃明年推出。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00875

從玉智農

1.590

異動股

02800

盈富基金

26.440

異動股

08460

基地錦標集團

0.131

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00875 從玉智農
  • 1.580
  • 02800 盈富基金
  • 26.420
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.131
  • 00412 山高控股
  • 2.780
  • 02068 中鋁國際
  • 2.830
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 143.500
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.890
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.320
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.420
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 02318 中國平安
  • 55.350
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.550
  • 00981 中芯國際
  • 74.650
  • 00001 長和
  • 50.700
報章貼士
  • 00833 華訊
  • 0.660
  • 目標︰--
  • 06881 中國銀河
  • 11.320
  • 目標︰$13.00
  • 03998 波司登
  • 4.890
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

22/10/2025 13:03  【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025 12:30  《午市前瞻》中美談判存變數恒指料反覆，老鋪黃金二度抽水股價續受壓

22/10/2025 12:23  信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025 12:10  恒指半日跌329點報25697，金價挫紫金周大福齊報跌，國藥升逾4%

22/10/2025 10:44  【特朗普新政】俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會

22/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

22/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹

22/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，一周拆息較上日軟２５基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

當英格蘭國旗出現在移英社區，是揮旗自由，還是排他主義？
人氣文章

玩樂 What’s On

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」12月28日西九舉行：LuLu豬、雪糕車等近20個巨型氣球可愛登場
人氣文章

影視娛樂

金鐘獎得獎名單│小S頸鏈藏徐熙媛骨灰，獻唱家姐作品告白，楊謹華憑《影后》首封視后
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
人氣文章

Travel & Dining

秋日下午茶推介：文華東方酒店 x Buccellati／聯乘韓國傳奇漫畫大師／秋畔花語主題，享受午後的浪漫時光！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗衰老 │ 皮膚長斑是健康警號？75歲名醫實測2種飲食習慣一年擊退老人斑新文章
人氣文章
名人保養｜72歲鍾鎮濤平民店食煲仔飯被捕獲，驚現「M字額」
人氣文章
長壽運動｜研究揭每日步行「X千步」死亡風險降5成！附12種日常「零碎運動」建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS22/10/2025
金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處