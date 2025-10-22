  • 會員
滙控預測 | 券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025

　　滙豐控股(00005)將於下周二（28日）公布2025年度第三季業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團第三季列帳基準稅前利潤為76.58億元（美元．下同），以去年第三季錄得84.76億元作比較，按年下跌約9.7%，料將會派發10仙季息，預期信貸損失（ECL）則為10.28億元。券商認為滙控私有化恒生(00011)短期影響已反映，料滙控今年第三季至明年首季暫停回購。

 

（資料圖片）

 

摩通：滙控私有化恒生短期影響已反映

 

　　摩通發表研究報告指出，該行上調滙控2025-27年每股盈利預測2-3%，反映港元同業拆息上升，預計2025財年淨利息收入達425億元，較管理層指引約420億元為高。財富管理業務持續增長，料第三季按年增長15%。

 

　　該行認為，滙控私有化恒生的短期影響已反映，而投資者不太可能將長期協同效應納入考量，除非管理層提供更多量化指引。該行指滙控第三季業績將成為近期股價的驅動因素，而交易銀行費用和信貸成本（受香港企業房地產敞口驅動）將是關鍵的波動因素。

 

　　該行又指，香港商業房地產將繼續成為焦點，該行亦將恒生銀行私有化的影響納入基本預測，預計2025年第三季至2026年第一季暫停回購，2026及2027財年回購規模為50億元。

 

花旗上調滙控目標價至120.9港元，籲買入

 

　　花旗發表研究報告指，將滙控目標價由118.2港元上調至120.9港元，維持「買入」評級。該行指出，已將恒生銀行私有化的交易及暫停回購計劃納入其模型中。連同最新匯率變動及近期股價走勢，預計每股盈利將上調1-2%。

 

　　該行預計滙豐第三季基本稅前利潤為83億元，與市場預期大致一致。該行預期銀行業務淨利息收入將達107億元，較市場共識為高，即使考慮到季內HIBOR的變動。同時，非利息收入預計將較市場共識為高，主要受財富管理費用支持。

 

　　花旗預期，滙豐今年銀行業務淨利息收入指引將上調至超過420億元，此前為約420億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

