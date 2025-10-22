異動精選 | 蘋果摺疊iPad傳延遲，港交所禁止炒幣作核心業務炒幣股捱沽
22/10/2025
22/10/2025
延伸閱讀
22/10/2025 17:05 《盤後部署》港股復失50天線料觀望加劇，映恩生物解禁過關有得吼
22/10/2025 16:19 恒指全日跌245點收報25781，網易領科指跌，金價挫周大福跌逾5%
22/10/2025 15:49 【外圍經濟】英國9月通脹率意外維持3.8%，英鎊跌至一周低點
22/10/2025 15:28 【定期存款】華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客戶一年期高達3厘
22/10/2025 13:03 【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙
22/10/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹
22/10/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹
22/10/2025 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７７０２，隔夜拆息較上日跌６６基點
|中國故事22/10/2025
神州經脈 | 中美元首會面存變數，青年失業率下降，北京市消費挫
