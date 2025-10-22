  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品

22/10/2025

　　淘寶香港站首間實體店「PapaHome淘寶家具實體店」宣布，藝人王嘉爾透過旗下「TEAM HOLDING」，成為PapaHome新股東及策略性投資者。是次合作標誌淘寶一項業務拓展計劃，藉王嘉爾在區域的廣泛影響力，鞏固香港及海外市場的地位。

 

藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品

藝人王嘉爾（右二）投資淘寶香港首家實體店

 

　　PapaHome淘寶家具實體店行政總裁黃達豪表示，自2月開幕以來該店已服務超過50萬人次，其中高達20%轉化為消費客戶。另外，自實體店開設後，客單價較過往提升三倍。消費者在親臨PapaHome後，開始更有信心透過淘寶平台下單，並持續錄得訂單金額高達六位數字。

 

　　黃達豪補充，中國內地網上零售佔比達40%至50%，而香港僅約16%至18%。這凸顯實體店體驗在香港的重要性，因此正積極拓展更多需要「觸摸感受」的新品種類，並開發專屬的實體零售概念。此次合作亦將加速集團未來對香港的投資。

 

藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品

 

　　王嘉爾將親自嚴選淘寶平台商品，推出限定精選系列。訪客稍後可親臨「PapaHome淘寶家具實體店」銅鑼灣旗艦店親身體驗實物，並透過手機應用程式輕鬆落單。此精選系列會於2026年第二季由王嘉爾親自揭曉。

 

　　PapaHome已明確規劃於2026年內加快在全港開設更多分店的目標，包括明年第二季於銅鑼灣開設旗艦店。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

46.340

異動股

02068

中鋁國際

3.250

異動股

01211

比亞迪股份

102.900

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,707.12
    -217.62 (-0.464%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,693.10
    -42.25 (-0.627%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,686.40
    -267.27 (-1.164%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌421.438
變動率︰-1.490%
較港股︰-0.23%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.848
變動率︰-2.410%
較港股︰-0.16%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.175
變動率︰-3.189%
較港股︰-0.53%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌92.401
變動率︰-3.569%
較港股︰+0.06%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.370
變動率︰-1.434%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.730
變動率︰-1.475%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.180
變動率︰-2.783%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌144.345
變動率︰-4.949%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.736
變動率︰-5.343%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌168.800
變動率︰-6.658%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌314.165
變動率︰-7.222%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌1,117.890
變動率︰-9.946%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/10/2025 12:56 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/10/2025 12:56 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 46.340
  • 02068 中鋁國際
  • 3.250
  • 01211 比亞迪股份
  • 102.900
  • 01142 能源及能量環球
  • 2.140
  • 00388 香港交易所
  • 422.400
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 144.400
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.890
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.290
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.500
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 00001 長和
  • 50.700
  • 00941 中國移動
  • 84.450
  • 02318 中國平安
  • 55.500
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.520
報章貼士
  • 00833 華訊
  • 0.650
  • 目標︰--
  • 06881 中國銀河
  • 11.320
  • 目標︰$13.00
  • 03998 波司登
  • 4.910
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

22/10/2025 17:05  《盤後部署》港股復失50天線料觀望加劇，映恩生物解禁過關有得吼

22/10/2025 13:03  【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025 17:20  證監會就修訂零售基金守則作諮詢，包括放寬非上市基金投資低流動資產

22/10/2025 16:14  【大國博弈】特朗普稱與習近平未必會面，京：目前沒有可提供信息

22/10/2025 12:23  信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹

22/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹

22/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０２，隔夜拆息較上日跌６６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首會面存變數，青年失業率下降，北京市消費挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

黃金 | 避險情緒減退金價急挫逾半成，金礦股及黃金ETF可趁調整吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

DALLOYAU白松露軟雪糕$68買一送一，季節限定白松露／日本甜粟米脆朱古力登場
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

人情味式管理下屬冇規冇矩？管理及請人哲學心法︰不能任由問題累積
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《惡人當道》：舊瓶中的新酒未成佳釀
人氣文章

ChatENT．月巴氏

不動如山林俊賢，男兒本色久違了
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《傳說》：成龍的銀幕神話，還能延續多久？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
基督教培恩小學2025同根同心穿越京城之旅新文章
人氣文章
名人健康丨黃曉明自爆曾患抑鬱，感覺連狗也嘲笑自己！1分鐘情緒健康自測中5項快求醫新文章
人氣文章
長壽運動｜研究揭每日步行「X千步」死亡風險降5成！附12種日常「零碎運動」建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 00:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/10/2025
藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處