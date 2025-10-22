藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品

淘寶香港站首間實體店「PapaHome淘寶家具實體店」宣布，藝人王嘉爾透過旗下「TEAM HOLDING」，成為PapaHome新股東及策略性投資者。是次合作標誌淘寶一項業務拓展計劃，藉王嘉爾在區域的廣泛影響力，鞏固香港及海外市場的地位。

藝人王嘉爾（右二）投資淘寶香港首家實體店

PapaHome淘寶家具實體店行政總裁黃達豪表示，自2月開幕以來該店已服務超過50萬人次，其中高達20%轉化為消費客戶。另外，自實體店開設後，客單價較過往提升三倍。消費者在親臨PapaHome後，開始更有信心透過淘寶平台下單，並持續錄得訂單金額高達六位數字。

黃達豪補充，中國內地網上零售佔比達40%至50%，而香港僅約16%至18%。這凸顯實體店體驗在香港的重要性，因此正積極拓展更多需要「觸摸感受」的新品種類，並開發專屬的實體零售概念。此次合作亦將加速集團未來對香港的投資。

王嘉爾將親自嚴選淘寶平台商品，推出限定精選系列。訪客稍後可親臨「PapaHome淘寶家具實體店」銅鑼灣旗艦店親身體驗實物，並透過手機應用程式輕鬆落單。此精選系列會於2026年第二季由王嘉爾親自揭曉。

PapaHome已明確規劃於2026年內加快在全港開設更多分店的目標，包括明年第二季於銅鑼灣開設旗艦店。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽