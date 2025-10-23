  • 會員
盤前攻略 | 美擬對華軟件出口設限美股下跌 夜期黑期偏軟恒指料低開

23/10/2025

　　美國財長貝森特證實白宮正考慮限制以美國軟件製造的產品出口至中國，市場憂慮美國對華出口限制升溫；加上美俄元首在匈牙利會晤計劃取消，加上部分企業業績令人失望，美股周三收跌。道指報46590點，跌334點或0.71%；標指跌0.53%，報6699點；納指挫0.93%，報22740點。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌0.93%。阿里巴巴跌0.49%，報165.86美元；京東跌1.13%，報32.465美元；百度跌1.77%，報117.03美元；理想跌0.64%，報21.86美元；小鵬跌1.12%，報21.24美元；蔚來升0.59%，報6.84美元；嗶哩嗶哩跌1.54%，報28.71美元。

 

夜期低水過百點，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌94點，報25647，低水135點。隔夜ADR普遍低走，美團(03690)ADR較港股高0.07%，折合96.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.98%，折合50.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.35%，折合621.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.36%，折合46.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.31%，折合421.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.76%，折合103.3港元。


　
美國加徵關稅一波未平，軟件出口限制一波又起

 

　　恒指昨日終止兩連升，盤中最多曾跌逾300點，數百張牛證跌入被收回範圍。牛證街貨數量反升908張至10024張。重貨區維持於25100至25199區間，該區新增362張至總數1069張，顯示好友對恒指能穩守100天線（約25151）信心強。熊證總數比之前一個交易日略減過百張，不過，在更貼近恒指現價的多個區間有明顯新增，顯示部分淡友對恒指仍然看得偏淡。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌129點，報25659，低水122點，預料恒指低開數十點。當市場正在觀望中美元首，在即將舉行的APEC的場合會談，並就新一輪的關稅問題達成協議時，美國總統特朗普政府新一輪的對華軟件出口限制，無疑是雪上加霜。不過，相對於之前加徵百分百關稅覆蓋面廣，影響力大，軟件出口限制帶來的衝擊相對較小，預料只是美方在中美談判前，爭取更多的談判籌碼而已，對大市影響不大。不過，要留意A股走勢，上證綜指昨日一度失守3900點，雖然收報3913點，但能否穩守3900仍是未知之數。倘若A股持續走弱，對港股多少帶來心理影響。

 

