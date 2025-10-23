電訊三寶｜盈利穩增兼股息吸引，同獲大行唱好可揀買邊隻？

三大中資電訊股近日先後公布業績，無論第三季及首三季盈利都有個位數增長，其中中聯通(00762)又擬分拆智網科技至深圳證券交易所創業板上市，今早(23日)連同中移動(00941)及中電信(00728)在跌市下齊齊造好。雖然業績顯示三大電訊商傳統業務增長放緩，但整體盈利仍保持穩健增長，且股息率具一定吸引力，故仍獲大行唱好，在現時波動市況下不失為穩健收息之選，當中可揀買哪一隻？

中聯通第三季純利升5.3%首三季多賺5% 擬分拆智網科技深創板上市

中聯通公布，截至9月30日止第三季純利約55.16億元人民幣，按年上升5.3%，營業收入927.83億元人民幣，按年持平。集團首三季純利200億元人民幣，升5.1%，營業收入2930億元人民幣，升1%，服務收入2616億元人民幣，升1.1%，聯通雲收入529億元人民幣，升20.6%，數據中心收入214億元人民幣，提升8.9%。稅前利潤247億元人民幣，升5%。

中聯通同時公布，於9月30日，移動用戶達到3.56億戶，首三季淨增1248萬戶，淨增數目按年增加11.1%，固網寬帶用戶達到1.29億戶，首三季淨增679萬戶，跌4.6%，寬移用戶淨增規模創近年同期新高；物聯網連接數突破7億個。



此外，集團擬分拆智網科技至深圳證券交易所創業板上市。集團指，分拆上市有利於推動智網科技創新業務發展、提升經營質量和競爭力，並借力資本市場，把握車聯網行業戰略機遇，加大關鍵技術研發投入，培育新的增長引擎，不斷提升市場地位和品牌價值，亦是實施中聯通融合創新戰略的具體舉措，將有利於優化產業布局，釋放中聯通多年發展創新領域的經驗價值，為股東、客戶和社會創造更大價值。

花旗：中聯通第三季業績遜預期 仍維持買入評級目標價11.2元

花旗發表研究報告指，中聯通第三季業績遜於市場預期，集團第三季收入持平於約930億元人民幣，較彭博預測低3%；EBITDA按年增長0.1%至250億元人民幣，較彭博預測低1%；純利按年增長5%至55億元人民幣，較彭博預測低10%。中聯通相比同業具較高Beta值，股價對每月用戶數據及收入增長較為敏感，而高營運槓桿令盈利增長能見度有限，維持「買入」評級，目標價11.2元。

瑞銀則指，聯通第三季服務收入為833億元人民幣，按年增長0.2%；EBITDA為254億元人民幣，按年增長0.1%。在宏觀逆風環境下，兩項數據均低於市場共識1至2%，但與同業表現持平。淨利潤按年增長5.3%，基本與2025年上半年5%的增速持平。受惠於折舊節省，中聯通自2024年10月1日起將4G資產折舊年限從7年延長至10年，令2025年第三季度盈利增長勝同行。因應宏觀逆風導致業務增長受限，將2025至2027年度營收與盈利預測下調0至4%，將目標價由11.6元下調至11元，維持「買入」評級。

中移動第三季純利升1.4%首三季多賺4% 第三季淨增400萬移動客戶

中移動第三季純利約311.2億元人民幣，按年升1.4%。首三季純利1154億元人民幣，升4%，營業收入7947億元人民幣，升0.4%，其中通信服務收入6831億元人民幣，增長0.8%，銷售產品收入及其他的收入跌1.7%，EBITDA為2654億元人民幣，增長0.9%，EBITDA率33.4%，升0.2個百分點。稅前利潤升至1467.9億元人民幣。營運支出略降至6713億元人民幣。



集團於9月底移動業務客戶人數10.09億戶，首三季淨增456萬戶，當中第三季淨增399.6萬戶，佔淨增總數比重87.6%。其中5G網絡客戶數6.22億戶。於9月底，寬帶客戶3.29億名，首三季淨增1420萬戶，其中第三季淨增553.7萬戶。另首三季手機上網流量按年增長8.3%，移動ARPU為48元人民幣，手機上網DOU達到17GB，按年增長8.1%。

摩通：中移動股息率仍吸引兼全年盈利有望正增長 予目標價110元



摩根大通指，中移動第三季服務收入按年升0.8%，淨利潤按年升1.9%，較市場預期低3%，增速亦較次季的6%放緩，基於硬件銷售成本上升。期內移動用戶按年增長0.5%至10.1億戶，但每用戶平均收入(ARPU)則按年下降3.2%至45.5元人民幣。移動收入按年跌3%，而有線寬頻收入按年增長8%，由寬頻用戶按年升5%所支持。雖然傳統電訊服務收入短期內可能持續受壓，因消費情緒疲弱影響ARPU，而且雲收入可能需要幾個季度才能重新加速增長，不過中移動H股的全年股息收益率約6.2%仍然有吸引力，而且集團有望實現全年盈利正增長，維持「增持」評級，H股目標價為110港元，A股目標價為130元人民幣。



花旗稱，中移動第三季營收按年增長2.5%至2510億元人民幣，較市場預期高1.2%；服務營收按年微增0.8%至2160億元人民幣。第三季EBITDA按年下降1.7%至790億元人民幣，較市場預期低2.1%，主要受營運費用按年增加5%所拖累。第三季淨利潤按年增長1.4%至310億元人民幣，較市場預期低1.7%，評級「買入」，目標價105.1元。



中電信第三季純利升3.6%首三季多賺5% 第三季淨增448萬移動用戶

中電信第三季純利約77.6億元人民幣，按年升3.6%，營業收入1248億元人民幣，跌0.9%。首三季純利307.7億元人民幣，升5%，營業收入3943億元人民幣，升0.6%，其中服務收入3663億元人民幣，增長0.9%。集團指，首三季基礎業務穩健發展，5G網絡用戶數達到2.92億戶，新業務持續規模拓展，IDC收入275億元人民幣，增長9.1%；安全收入126億元人民幣，增長12.4%；智能收入增62.3%，視聯網收入增長34.2%，衛星通信收入增長23.5%，量子收入增長1.34倍。

集團截至9月30日，移動用戶約4.37億戶，首三季淨增1267萬戶，淨增數目按年下跌約14.97%，其中第三季淨增448萬戶，佔首三季淨增用戶的35.3%。另截至9月30日，5G網絡用戶數2.92億戶，首三季淨增4168萬戶，其中第三季淨增1039萬戶，滲透率提升至66.9%，手機上網總流量按年增長16.9%，手機上網DOU達到22.3GB，增長11.4%，千兆寬帶用戶滲透率約31%。截至9月30日，有線寬帶用戶數2億戶，其中第三季淨增189萬戶。

摩通：中電信通訊服務收入放緩符預期 予目標價7.5元

摩根大通指，中電信第三季服務收入按年增長0.5%，增幅較第二季的2.1%放緩，淨利潤按年增幅亦從第二季的7.1%減慢至3.6%，服務收入增長略低於同業中移動，但利潤增長較中移動的1.9%快。中電信第三季通訊服務收入的放緩趨勢符合市場預期，目前仍是市面上的優質價值股，但預料股價表現要能跑出，將需要工業數字化推動雲及IDC收入增長重新加快，給予目標價7.5元，維持「增持」評級。

中銀國際表示，中電信第三季盈利按年增長3.6%，略低於該行預期，服務收入僅按年增長0.5%。集團第三季EBITDA利潤率按年提升0.6個百分點至29.9%，營運費用有所下降；折舊及攤銷開支按年增長3%，表明其AI雲端基礎設施存在過剩產能，這對於滿足國內全IP/硬體AI雲端需求的蓬勃發展至關重要。該行重申對中電信「買入」評級，目標價維持9.84元，仍是該行於中國電訊商中首選。

麥嘉嘉：傳統業務增長放緩惟股息率吸引 較看好中電信上望6元

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，三間電訊公司剛公布的季度業績都同時顯示傳統業務增長放緩，但整體盈利仍能保持穩健增長，儘管增幅不算強勁。事實上，中資電訊股正處於傳統業務承壓，新興業務成為增長引擎的階段，而焦點在於股息率具有一定吸引力，預期中移動、中電信及中聯通全年股息率分別為6.3%、5.4%及5.6%，當中較看好中電信，因公司擁有最大雲業務閉口，現時雲業務佔其收入佔比達21%，另外其傳統移動及寬帶業務都具韌性，因此股價有機會表現較好，目標價暫可定於6元左右，可於現價收集作收息選項。不過，電訊股屬較平穩增長，AI相關業務增長未必可以那麼快抵銷傳統收入疲弱，只因近期市況波動較大，所以再有些資金尋找高息股作組合平衡，電訊股也相對受惠。

中聯通半日升1.08%收報9.33元，中移動升0.53%報84.9元，中電信升0.72%報5.63元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

