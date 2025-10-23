異動精選 | 美制裁俄油雙巨頭三桶油應聲上漲，泡泡瑪特炒價大跌跌幅墊底藍籌
23/10/2025
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
23/10/2025
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
更多財經熱話
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23
延伸閱讀
23/10/2025 17:08 【四中全會】「十五五」規劃建議獲通過，明日上午舉行記者會解讀
23/10/2025 17:03 《盤後部署》電商午後爆發撐升恒指近200點，泡泡瑪特水分蒸發後更顯含金量
23/10/2025 16:15 恒指全日升186點收報25967，科指跌轉高收，電商、內銀股造好
23/10/2025 15:35 【關稅戰】中美第五輪貿易談判大馬舉行，關稅戰時間線最新梳理
23/10/2025 14:53 【關稅戰】中國商務部：何立峰明率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商
23/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹
23/10/2025 08:45 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升B站目標一成半，德銀升信達生物目標逾一成
23/10/2025 16:23 《財資快訊》美電升報７﹒７７２５，一周拆息較上日微軟至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 17:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 17:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話23/10/2025
美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N