油價油股｜美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？

23/10/2025

　　美國宣布制裁俄羅斯兩間最大的石油公司，加上美國原油庫存下降，有助緩解供應過剩擔憂，刺激國際油價上漲。紐約期油隔晚收報每桶58.5美元，升2.2%，倫敦布蘭特期油收報每桶62.59美元，升近2.1%，兩者並於今日(23日)亞洲時段再發力，齊升逾3%，帶動「三桶油」今日齊造好，中海油(00883)曾重上20元創年內新高，中石油(00857)破頂高見8.15元，中石化(00386)亦升1.7%，三者股息率都仍達5至6厘，可揀買哪一隻？應如何部署？

 

美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？

（Shutterstock圖片）


特朗普制裁俄兩大石油公司　稱莫迪承諾停購俄油

 

　　美國財政部長貝森特表示，總統特朗普已計劃擴大對俄羅斯制裁，將俄國Rosneft和Lukoil兩大石油公司列入黑名單，稱「將是美國對俄實施過的最大規模制裁之一」，指特朗普對與俄停火談判感到失望，認為其不誠實坦率。根據估算，由俄羅斯總統普京親密盟友伊戈爾．謝欽領導的國營Rosneft和民營的Lukoil是俄羅斯兩大石油生產商，合計佔俄羅斯原油出口總量近一半，今年上半年日均出口量約為220萬桶。來自油氣行業的稅收約佔俄聯邦預算的四分之一。

 

　　特朗普昨日(22日)又稱，印度總理莫迪在電話中向他保證，印度將逐步減少從莫斯科購買石油。這些亞洲國家是俄羅斯原油的最大消費國。與此同時，歐盟輪值主席國丹麥宣布，27個成員國已全數同意第19輪制裁方案，形容這是「向俄羅斯發出的明確訊號」。新措施除禁止進口俄天然氣外，還包括擴大外交人員出行限制，並將俄「影子船隊」中117艘船隻列入制裁名單，以打擊其透過第三方繞過制裁的行為。路透社報道，最新名單中更納入4間涉及中國石油貿易的公司，包括兩間煉油廠、一間貿易公司及一間涉嫌協助俄方規避出口限制的實體。具體名單今日正式公布。

 

美上周原油庫存意外減少96萬桶　汽油庫存減少215萬桶


　　另外，美國能源信息署(EIA)公布，美國上星期原油庫存減少約96萬桶，市場原先估計增加逾120萬桶。上星期汽油庫存減少約215萬桶，減幅遠高於預期的約81萬桶。蒸餾油庫存減少約148萬桶，減幅低於預期的193萬桶。

 

　　美國石油協會(API)數據則顯示，截至17日的一星期，原油庫存減少298萬桶，市場原先預期增加120萬桶。汽油庫存減少23萬6000桶，減幅少過市場預期的80萬桶。蒸餾油庫存減少97萬4000桶，減幅少過市場預期的190萬桶。

 

大摩：今年冬季或更冷導致天然氣短缺　予中石油目標價10.25元

 

美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？

（Shutterstock圖片）


　　摩根士丹利近日發表研究報告指，隨著冬季即將來臨，由厄爾尼諾現象造成的上兩個暖冬影響已消退，因此即將到來的冬天預期較以往更寒冷。此外，拉尼娜訊號似乎正在增強，如果真的出現，今個冬季可能變得更為寒冷，從而導致潛在的天然氣短缺。因此，天然氣消費可能激增，批發和零售價格或上漲。今年冬季的天然氣需求增長可能從今夏的2%加速至按年增長9%，中石油(00857)或有顯著的盈利上行空間，予目標價10.25元，評級「增持」。

 

　　大摩相信中石油仍是中國首選的天然氣投資標的，因其批發端的天然氣定價改革、進口成本下降、零售的參與以及結構性需求增長。大摩將公司的天然氣業務(勘探與生產、分銷和管道)視為公用事業資產，預計在油價介乎每桶60至65美元的背景下，明年中石油的天然氣利潤很可能達到石油利潤的約兩倍。

 

麥嘉嘉：料明年油價趨於平穩　油股息高可吼中石油中海油

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，隔晚油價上升是因特朗普對俄羅斯兩間石油公司實施制裁，加上EIA數據顯示美國上周原油庫存減少。另外，預期明年油價趨於平穩，利好因素包括因有厄爾尼諾現象，往後冬季可能較寒冷，支持用油保暖需求，預計今年冬季天然氣或原油需求會有所增加。油股息高，而中石油會是首選標的。雖然油價未必有很大升幅，但現時中石油股息率達約5厘，對股價會有支持，其股價近期亦偏強，有機會上試8.2元，但因升勢較急，若未有貨，宜待其回至7.5元以下才考慮。

 

　　麥嘉嘉續指，中海油表現也相對強勢，而5至6厘是此類油股平均股息率，料中海油短期股價波動範圍介乎約19至21元，投資者可根據這個區間操作。至於中石化，將繼續受累下游煉化業務表現，相比中海油成本控制較優秀，有其競爭優勢，中石化被比下去，故建議先揀中石油及中海油。

 

　　「三桶油」今日齊造好，中海油升2.15%收報19.92元，中石油升1.52%報8.01元，中石化升1.7%報4.2元。

 

美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？

 

美制裁俄兩大石油巨頭油價急彈，三桶油齊造好應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


