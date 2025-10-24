  • 會員
開市Go | 白宮確認「習特會」下周四舉行，油價創四個月最大漲幅，五礦地產獲母企溢價一倍提私有化

24/10/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（23日）在白宮確認「習特會」如期進行和科技股帶動下反彈。投資者正關注陸續公布的企業季績，同時權衡複雜的中美貿易關係與地緣政治局勢。納指日內表現最為強勁，收市上揚201.4點，升幅達0.89%，報22941.8點；道指升144.2點，或0.31%，報46734.61點。標普500指數升39.03點，或0.58%，報6738.43點。中國金龍指數升137點。日經期貨截至上午7時52分升115點。

 

2、美國白宮周四確認，總統特朗普將於下周出訪亞洲期間，與中國國家主席習近平舉行會晤。在全球兩大經濟體貿易關係持續緊張的背景下，市場正密切關注這次會面能否為緩和局勢帶來突破。

 

3、美國白宮宣布，總統特朗普已正式赦免加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬。白宮聲明指，此舉旨在糾正前任拜登政府對加密貨幣行業的過度執法。這項決定為趙長鵬清除了一項重大法律障礙，並可能為幣安重返美國市場鋪平道路。

 

4、美國國債孳息率周四全線走高，長債孳息率在連跌三日後顯著反彈。市場主要受地緣政治消息影響，美國總統特朗普宣布對兩間俄羅斯主要石油公司實施制裁，刺激國際油價急升，從而推高通脹預期，利淡債市氣氛。

 

5、據《紐約時報》報導，美國政府將對中國是否遵守2020年與特朗普政府簽署的貿易協議展開調查。該協議規定中國需向美國採購總值2000億美元的商品與服務。

 

6、歐盟針對俄羅斯能源基礎設施出台一攬子制裁措施，包括遼陽石化在內的至少16家中國內地和香港企業被加入黑名單。

 

7、日本央行發布半年度《金融體系報告》，指出國內股市已出現早期過熱跡象，並警告若美國貿易政策前景不明朗，可能引發市場劇烈回調，進而對金融機構構成衝擊。報告發布後，日本股市應聲下挫，日經指數收市下跌超過1%，結束連日來的升勢。

 

8、中共二十屆四中全會會議公報提出，未來五年科技自立自強水平要「大幅提高」，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

 

9、香港交易所行政總裁表示，約有300家公司在排隊申請上市，其中一半屬於新經濟領域。

 

