盤前攻略 | 白宮落實習特會美股三指齊升 利好消息加持恒指料試20天線

24/10/2025

　　美股周四先低後高，美國白宮公布，總統特朗普將於下周在亞洲之行期間，會見中國國家主席習近平，消息公布後道指回升。另外，華府加大力度制裁俄羅斯石油巨企，加上烏克蘭加緊襲擊俄國煉油廠，刺激國際油價大幅攀升，亦帶動石油股造好。道指收報46734點，升144點或0.31%；標指升0.58%，報6738點；納指升0.89%，報22941點。

 

盤前攻略 | 白宮落實習特會美股三指齊升 利好消息加持恒指料試20天線

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升1.66%。阿里巴巴升3.64%，報171.90美元；京東升2.22%，報33.18美元；百度升2.95%，報120.48美元；理想升1.69%，報22.23美元；小鵬升1.08%，報21.47美元；蔚來升0.73%，報6.89美元；嗶哩嗶哩升0.84%，報28.95美元。

 

夜期高水過百點，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升182點，報26139，高水171點。隔夜ADR普跌，美團(03690)ADR較港股高0.98%，折合101.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.15%，折合51.0港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.45%，折合635.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.42%，折合46.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.87%，折合425.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.27%，折合103.0港元。


　
新一輪經貿磋商如火如荼，中美關係現轉機

 

　　恒指昨日先跌後回升，並一度重上26000點大關，少量熊證落入被收回範圍。參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數比前一個交易日略為減少，重貨區依然維持在26600至26699區間，數量維持1110張不變。而牛證新增近300張至總數10317張。新增的牛證主要集中在25300至25599多個百點區間，合共新增592張。而重貨區維持於25100至25199區間，有1130張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升242點，報26149，高水182點，預料恒指高開過百點。亞太經合組織將於下周四召開，白宮在總統特朗普即將展開亞洲之旅時落實中美兩國元首會晤，為市場掃除部分疑慮。此外，商務部亦公布，副總理何立峰周五至下周一率團到馬來西亞，與美方官員舉行新一輪經貿磋商。中美經貿緊張關係得到緩和，在利好消息加持下，預料港股今日顯著造好，有機會上試20天線（約26294）。

 

