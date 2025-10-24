  • 會員
芯片股 | 四中全會促科技自立自強，芯片股再落鑊炒上可以點部署？

24/10/2025

　　中共第二十屆四中全會昨日(23日)落幕，會議提出要加快高水平科技自立自強，「十五五」規劃建議部署實施一批國家重大科技任務，另據報北京大學科研團隊成功研發高精度芯片，或可提升千倍算力。在國策加持及國產替代憧憬下，一眾芯片股今日(24日)再炒上，其中華虹半導體(01347)飆逾一成，中芯國際(00981)及ASMPT(00522)亦齊升8%，是否仍可追入？應如何部署？

 

（AP圖片）


四中全會公報：加快高水平科技自立自強　引領發展新質生產力

 

　　《新華社》昨日報道，據中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報，全會提出，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，不斷催生新質生產力。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設。

 

　　另中共中央今日舉行新聞發布會，國家科技部黨組書記、部長陰和俊指，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》部署加強原始創新和關鍵核心技術攻關。完善新型舉國體制，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，加大長期穩定支持。強化科學研究、技術開發原始創新導向，產出更多標誌性原創成果。

 

（AP圖片）

 

北大科研團隊成功研發高精度芯片　或可提升千倍算力

 

　　另外，今年10月，北京大學人工智能研究院孫仲團隊聯合集成電路學院，成功研製出基於阻變存儲器的高精度、可擴展模擬矩陣計算芯片，首次將模擬計算的精度提升至24位定點精度。相關性能評估表明，該芯片在求解大規模MIMO訊號檢測等關鍵科學問題時，計算吞吐量與能效較當前頂級數字處理器(如圖形處理器GPU)提升百倍至千倍。

 

　　這一成果標誌著中國突破模擬計算世紀難題，在後摩爾時代計算範式變革中取得重大突破，為應對人工智能與6G通信等領域的算力挑戰開闢了全新路徑，相關成果於10月13日發表國際學術期刊《自然．電子學》。

 

大摩：中國AI芯片需求強勁　升中芯目標價至80元


　　大摩近日發表研究報告指，中國AI芯片需求強勁，加上政策支持本土AI GPU發展，將推動國內先進製程代工需求在未來兩年持續增長。雖然中國芯片製造商在光刻機等設備上仍面臨限制，但可通過採購較低性能的DUV系統並使用多重曝光技術，逐步推進至7nm和5nm等先進製程。預計到2025年7nm及以下製程產能將達到每月22kwpm，2026年更將達到42kwpm。基於強勁的國產AI芯片需求，上調2026年和2027年中國AI GPU收入預測至1130億元人民幣和1800億元人民幣，2024至27年複合年增長率達62%。


　　大摩提到，中芯在中國AI芯片製造中扮演關鍵角色。由於來自政府和中國AI芯片企業的支持，加上美國出口管制和產能擴張，預期該公司將獲得更多先進製程訂單，將其投資評級由「大市同步」上調至「增持」，目標價由40元大幅上調一倍至80元。華虹則由「大市同步」下調至「減持」，擔憂其成熟節點業務的可持續性，目標價由38元上調至60元。

 

（Shutterstock圖片）

 

黃偉豪：芯片技術縱有突破未見實際受益　中芯華虹等只宜短炒

 

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，不太建議於現水平吸納芯片股，若要買也只能以短炒為主，始終這個板塊波動性頗大，中芯近期就由90幾元高位跌至70幾元，足足跌了20元頗誇張。當然，該板塊仍可炒作內地自主研發芯片，重大國策及個別芯片技術都配合此方向，但從實際業務層面看，其實或多或少仍只限於憧憬階段，芯片技術雖有所突破，但最大問題是可量產多少，若未能量產，芯片技術有多強勁也沒用，故關鍵要看最終量產能否對一眾芯片公司的業務及業績有很大推動，而自主研發屬預期之內的大方向，並非短期可獲得成功。其實幾隻芯片股包括中芯、華虹及ASMPT估值都已很貴，純受氣氛及相關憧憬推動，若現價買入，要根據買入價定下一成止蝕位，若不穿止蝕位才再加注博彈高些。

 

　　芯片股今日全線急升，中芯升8.04%收報80元，華虹升13.73%報82.4元，ASMPT升8.11%報90元，上海復旦(01385)升5.69%報41.96元，晶門半導體(02878)升6%報0.53元，宏光半導體(06908)升3.92%報0.53元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

