  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動精選 | 阿里推自研AI眼鏡股價上揚，北大晶片技術突破晶片股落鑊

24/10/2025

異動精選 | 阿里推自研AI眼鏡股價上揚，北大晶片技術突破晶片股落鑊

 

異動精選 | 阿里推自研AI眼鏡股價上揚，北大晶片技術突破晶片股落鑊

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08178

中國信息科技

0.375

異動股

09992

泡泡瑪特

230.400

異動股

02128

中國聯塑

4.870

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,065.54
    +330.93 (+0.708%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,794.16
    +55.72 (+0.827%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,191.39
    +249.60 (+1.088%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.430
變動率︰+0.885%
較港股︰+0.91%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升638.739
變動率︰+0.477%
較港股︰+0.19%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升103.429
變動率︰+0.453%
較港股︰+0.32%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.076
變動率︰+0.231%
較港股︰+0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.280
變動率︰+2.977%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.595
變動率︰+1.755%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.235
變動率︰+1.591%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升29.270
變動率︰+1.105%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升249.940
變動率︰+6.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升40.420
變動率︰+5.922%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升339.635
變動率︰+5.228%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.645
變動率︰-3.110%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/10/2025 09:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/10/2025 09:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08178 中國信息科技
  • 0.375
  • 09992 泡泡瑪特
  • 230.400
  • 02128 中國聯塑
  • 4.870
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.780
  • 03110 ＧＸ恒生高股息率
  • 29.600
股份推介
  • 01432 中國聖牧
  • 0.315
  • 目標︰$0.48
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.860
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 145.500
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 8.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 80.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.300
  • 00005 滙豐控股
  • 103.100
  • 00001 長和
  • 51.150
報章貼士
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.100
  • 目標︰--
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 27.500
  • 目標︰$29.20
  • 06186 中國飛鶴
  • 4.030
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/10/2025 16:45  《盤後部署》恒指收復兩萬六關惟受制於廿天線，人形機械人受惠國策優必選可吼

24/10/2025 18:11  證監會：黃栢鳴內幕交易案於11月14日至12月10日進行審訊

24/10/2025 18:39  【新股上市】小馬智行傳兩周內在港上市，集資約39億元

24/10/2025 18:02  【新股上市】八馬茶業(06980)公售超額認購超過1920倍，下周二掛牌

24/10/2025 17:07  長城汽車(02333)首九個月少賺17%至86.35億人幣

24/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒１４億元，買美團沽泡泡瑪特

24/10/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】麥格理削比亞迪目標一成，摩通升信行目標近一成

24/10/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７６９７，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創逾十年收盤新高，習近平下周赴韓出席APEC會議新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里推自研AI眼鏡股價上揚，北大晶片技術突破晶片股落鑊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：港股觀望味濃，續行反覆上落格局？科技股估值高宜部署審慎！新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

度身打造稀土牌，京破美霸權命門
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

足球俱樂部．主教練

攻守問題難解，利物浦未反彈；車仔破新特蘭，槍手抗水晶宮
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

羅浮宮珠寶竊案：如荷里活電影般的7分鐘驚天劫案，目標是法國的皇冠珠寶？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《她來找我》：Anne Hathaway也難救的一場失焦敘事實驗
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世丨35歲百萬銷量女作家逝世，生前患抑鬱症 + 捐器官救5人遺愛人間
人氣文章
黎明為救好友愛貓十幾樓爬窗，雷頌德揭驚險過程：唔想得返三大天王 新文章
人氣文章
名人健康丨黃曉明自爆曾患抑鬱，感覺連狗也嘲笑自己！1分鐘情緒健康自測中5項快求醫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 21:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/10/2025
神州經脈 | 滬指創逾十年收盤新高，習近平下周赴韓出席APEC會議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處