  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指本周目標27000點

26/10/2025

　　《套期保值》回顧上周，受到特朗普的言論影響，市場出現劇烈波動。他一方面表示將與習近平見面，另一方面又暗示可能不會見面，導致港股如同過山車般起伏。至上周五（24日），白宮確認特朗普將於本周四（30日）在南韓APEC峰會上與習近平會面。這一消息符合筆者上周的預期，中美元首在南韓會面的可能性極高。而且，筆者也提到恒指的調整已接近尾聲，結果恒指上周累積上升913點。

 

　　由於美國聯邦政府的停擺，積壓已久的經濟數據終於在上周五出爐。其中，最受關注的是通脹數據。若通脹增幅超預期，美國聯儲局的減息計劃將受到影響，市場可能會出現較大調整。然而，9月的核心消費物價指數按年上升3%，低於預期，這為聯儲局於香港時間周四凌晨的議息會議減息四分之一厘鋪平了道路，而12月再減四分之一厘的機會高達九成。此外，因美國政府停擺進一步拖慢了經濟增長，明年減息三次的可能性也在增加。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本周目標27000點

港股本周料呈現反覆上升的趨勢 (Shutterstock)

 

　　展望後市，市場在等待內地增量刺激政策的同時，筆者預期恒指將有機會再創年內新高，投資者需保持堅定信心。此外，本周的「習特會」可為市場帶來穩定和利好催化劑。筆者預期港股本周將呈現反覆上升的趨勢，恒指目標為27000點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08178

中國信息科技

0.375

異動股

09992

泡泡瑪特

230.400

異動股

02128

中國聯塑

4.870

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,207.12
    +472.51 (+1.011%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,791.69
    +53.25 (+0.790%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,204.87
    +263.07 (+1.147%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升38.227
變動率︰+2.413%
較港股︰+0.65%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升95.878
變動率︰+1.647%
較港股︰+0.87%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升104.114
變動率︰+1.117%
較港股︰+0.98%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.527
變動率︰-1.327%
較港股︰-9.60%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.920
變動率︰+1.926%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.760
變動率︰+1.892%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升29.460
變動率︰+1.762%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升174.700
變動率︰+1.629%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升354.460
變動率︰+9.822%
IBM
IBM國際商業機器(US)
按盤價(USD)︰升307.460
變動率︰+7.881%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升252.920
變動率︰+7.630%
GS
高盛
按盤價(USD)︰升783.880
變動率︰+4.409%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/10/2025 05:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/10/2025 05:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08178 中國信息科技
  • 0.375
  • 09992 泡泡瑪特
  • 230.400
  • 02128 中國聯塑
  • 4.870
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.780
  • 03110 ＧＸ恒生高股息率
  • 29.600
股份推介
  • 01432 中國聖牧
  • 0.315
  • 目標︰$0.48
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.860
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 145.500
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 8.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 80.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.300
  • 00005 滙豐控股
  • 103.100
  • 00001 長和
  • 51.150
報章貼士
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.100
  • 目標︰--
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 27.500
  • 目標︰$29.20
  • 06186 中國飛鶴
  • 4.030
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/10/2025 16:45  《盤後部署》恒指收復兩萬六關惟受制於廿天線，人形機械人受惠國策優必選可吼

24/10/2025 18:11  證監會：黃栢鳴內幕交易案於11月14日至12月10日進行審訊

24/10/2025 18:39  【新股上市】小馬智行傳兩周內在港上市，集資約39億元

24/10/2025 18:02  【新股上市】八馬茶業(06980)公售超額認購超過1920倍，下周二掛牌

24/10/2025 17:07  長城汽車(02333)首九個月少賺17%至86.35億人幣

24/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒１４億元，買美團沽泡泡瑪特

24/10/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】麥格理削比亞迪目標一成，摩通升信行目標近一成

24/10/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７６９７，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周目標27000點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 習特會隆重登場會唔會有「大刁」？超級央行周美國減息板上釘釘新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，3個月低門檻5.88厘優惠倒數，大行特選客一年期高達3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

港式奶茶日︱茶餐廳免費派10,000杯，博物館嘉年華公開沖茶秘訣＋即嘗奶茶
人氣文章

影視娛樂

《墨魚遊戲3》陸永靠運氣過關自嘲：我係廢嘅 遊戲大王洪天明玩到決賽出局
人氣文章

Shopping What’s On

MUJI com便利店登陸香港站、青衣站，設麵包區＋COFFEE STAND＋送迷你手挽袋
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

內衣不只性感！重新定義與身體的親密對話，一門「體感」藝術
人氣文章

Beauty

以中醫改寫護膚哲學！專訪美容院創辦人Yuki Wong：護膚不能再只看皮膚表面
人氣文章

先行入手．Onki Chan

皮革不再老氣！2025 秋冬穿搭關鍵是「Oversize 寬鬆皮褸」？Saint Laurent 、KHAITE 等9款皮褸推介 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食丨消委會測試即食麵，19款含潛在致癌物，54款不含類雌激素安全清單一覽
人氣文章
名人保養丨56歲陳浩民容貌變化惹熱議，網民質疑醫美過度：樣子都變了
人氣文章
猝死意外丨35歲好爸爸打羽毛球暈倒搶救不治，平日熱愛運動生活健康新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/10/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周目標27000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處