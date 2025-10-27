  • 會員
開市Go | 中美貿易達初步共識，吉利擬英年銷售十萬輛車，洛鉬第三季盈利倍升

27/10/2025

要聞盤點

 

1、受通脹數據較預期溫和及企業季績理想所帶動，市場對聯儲局即將減息的預期顯著升溫，推動美股周五（24日）大幅收高，三大主要股指齊創盤中與收市新高。道指收市升472.51點，或1.01%，報47207.12點；標普500指數升53.25點，或0.79%，報6791.69點；納指升263.07點，或1.15%，報23204.87點。中國金龍指數升23點。日經期貨截至上午7時58分升500點。

 

2、美國勞工統計局公布，受政府停擺影響而延遲發布的9月消費物價指數(CPI)按年上升3%，雖然高於8月份的2.9%，但低於市場預期的3.1%。數據顯示通脹壓力略有緩和，增加了市場對聯儲局下一步減息的預期。

 

3、在中美兩國元首即將於下周會晤前夕，貿易緊張局勢再度升溫。美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，將依據《1974年貿易法》第301條款，對中國履行首階段貿易協議的情況展開調查。

 

4、根據美國聯儲局最新發布的周報，截至10月22日當周，美國銀行體系的準備金規模按周減少約590億美元，降至2.93萬億美元，是自今年1月以來的最低水平。

 

5、前瑞銀集團董事長及德國央行行長韋伯發出警告，指出人工智能的顛覆性變革浪潮，可能催生一個全新的全球精英階層「AI貴族」。他擔憂，這批人將從尖端技術的應用中獲取不成比例的巨大收益，而社會其他群體則可能面臨失業與處境惡化的困境。

 

6、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日表示，中美經貿團隊近日進行交談，就出口管制議題、關稅延長暫停期問題、芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作問題、擴大貿易及美國301船舶收費等多項議題進行建設性討論。他指美方立場強硬，中方則堅定維護利益，經緊張磋商後雙方已形成初步共識，下一步將各自履行內部報批程序。

 

7、歐盟委員會發表初步調查結果，指控Meta(US.META)旗下社交平台Facebook、Instagram以及字節跳動擁有的TikTok違反歐盟《數碼服務法》(DSA)。若最終裁定屬實，相關公司或面臨高達其全球年營業額6%的巨額罰款。

 

8、為鞏固美國在人工智能領域的領導地位及應對與中國的科技競爭，美國總統特朗普的政府正強力推動監管改革，擬將AI數據中心等大型設施接入電網的審批時間，從目前可能長達數年大幅縮短至60天內。

 

9、美國與加拿大的貿易關係急轉直下。美國總統特朗普透過其社交平台宣布，由於加拿大方面播放一則具欺詐性的廣告，試圖干預美國司法，決定即時終止與加拿大的所有貿易談判。另外，對加拿大額外徵收10%關稅，並且不打算與加拿大總理卡尼會面。

 

10、財政司司長陳茂波在網誌表示，將以四中全會精神為指引，積極對接國家發展戰略。他指出北部都會區是推進粵港澳大灣區深度合作的重要平台與招商載體，加快北都發展對香港未來至關重要，已成為特區政府最重要的政策目標之一。

 

開市Go | 中美貿易達初步共識，吉利擬英年銷售十萬輛車，洛鉬第三季盈利倍升

 

開市Go | 中美貿易達初步共識，吉利擬英年銷售十萬輛車，洛鉬第三季盈利倍升

 

開市Go | 中美貿易達初步共識，吉利擬英年銷售十萬輛車，洛鉬第三季盈利倍升

 

